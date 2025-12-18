Finanțarea Ucrainei din active rusești, pe agenda de astăzi a liderilor UE. Volodimir Zelenski: Nu vom putea rămâne puternici economic

Liderii Uniunii Europene urmează să analizeze joi propunerile privind utilizarea veniturilor provenite din activele suverane rusești imobilizate, deținute în mare parte în Belgia, pentru a sprijini nevoile financiare ale Ucrainei în următorii ani - așa-numitul „împrumut de reparații”, relatează Reuters.

Principala problemă care rămâne de rezolvat este cererea Belgiei ca celelalte țări din blocul de 27 de state să împartă riscurile financiare în cazul în care Rusia ar da în judecată cu succes Belgia sau depozitarul central de valori Euroclear, unde sunt deținute aceste active.

Președintele Volodimir Zelenski a făcut apel săptămâna aceasta la unitate în Europa în ceea ce privește alocarea activelor înghețate, afirmând că Ucraina se confruntă cu dificultăți financiare și că fără această finanțare nu va putea „rămâne puternică din punct de vedere economic”.

Fondul Monetar Internațional (FMI) estimează că Ucraina va avea nevoie de aproximativ 135 de miliarde de euro (158,57 miliarde de dolari) pentru 2026 și 2027.

Numai pentru anul viitor, bugetul de stat ucrainean prevede cheltuieli totale de 4,8 trilioane de grivne (112 miliarde de dolari) față de venituri de 2,9 trilioane de grivne. Deficitul bugetar este stabilit la aproximativ 1,9 trilioane de grivne sau 18,5% din produsul intern brut.

Ministrul Finanțelor, Serhii Marcenko, a declarat că țara va avea nevoie de peste 45 de miliarde de dolari în finanțare externă în 2026.

Roksolana Pidlasa, șefa comisiei parlamentare pentru buget, a declarat că guvernul trebuie să asigure încă 18-20 de miliarde de dolari în finanțare externă pentru a putea acoperi deficitul bugetar din 2026.

În lipsa unui acord de pace iminent cu Rusia, Ucraina intenționează să cheltuiască cea mai mare parte a veniturilor statului – 2,8 trilioane de grivne sau aproximativ 27,2% din PIB – pentru a-și finanța eforturile de apărare în 2026.

Linia frontului cu forțele ruse se întinde pe mai mult de 1.200 km în est și sud, iar Ucraina are aproximativ un milion de oameni în forțele sale de apărare. Cererea de arme și muniție continuă să crească, iar costul zilnic al luptelor împotriva forțelor ruse este estimat la 172 de milioane de dolari în 2025, comparativ cu 140 de milioane de dolari în urmă cu un an, au declarat oficialii.

Ucraina are nevoie de asistență financiară internațională pentru a-și putea finanța cheltuielile sociale și umanitare, pe lângă ajutorul pentru apărare. De la invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022, Ucraina a primit peste 160 de miliarde de dolari în ajutor financiar extern de la parteneri.

Chiar dacă s-ar semna rapid un acord de pace, acest lucru nu ar elimina presiunile financiare asupra Kievului, au afirmat analiștii. Nevoile militare ale Ucrainei s-ar stabiliza, dar nu s-ar reduce rapid. Armata ar avea în continuare nevoie de reechipare, rotație, modernizare și sprijin logistic susținut, au adăugat aceștia.

Pidlasa a afirmat că este esențial să se ia cât mai repede o decizie pozitivă cu privire la împrumutul pentru reparații. Cel mai bun scenariu ar fi ca decizia să fie aprobată în totalitate în ianuarie, iar primele tranșe să înceapă să sosească în primul trimestru al anului 2026, a spus ea, adăugând că Ucraina s-ar putea descurca cu resursele proprii în primul trimestru al anului viitor.

Aprobarea de către UE a împrumutului pentru reparații ar contribui, de asemenea, la deblocarea altor fonduri. Luna trecută, Ucraina a obținut aprobarea preliminară din partea FMI pentru noul său program de patru ani, în valoare de 8,2 miliarde de dolari, menit să contribuie la menținerea stabilității macroeconomice și financiare. Însă aprobarea finală depindea de o decizie pozitivă privind împrumutul pentru reparații, a afirmat Pidlasa.

Citește și:

De ce UE a ales să îngheţe pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Ce semnal transmite Moscovei

Ursula von der Leyen, avertisment înaintea unui summit decisiv: „Pacea de ieri a dispărut. Nu avem timp să ne lăsăm pradă nostalgiei”

Editor : A.M.G.