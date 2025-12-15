Alte patru țări UE s-au alăturat Belgiei și se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești. Kallas: „Mai avem câteva zile”

Împrumutul pentru reparații acordat Ucrainei este pus sub semnul întrebării după ce Italia, Bulgaria, Malta și Republica Cehă s-au alăturat opoziției belgiene și au solicitat „soluții alternative”. Liderii UE se vor reuni joi pentru a decide cum să răspundă nevoilor financiare și militare ale Kievului pentru următorii doi ani, relatează Euronews.

Propunerea Uniunii Europene de a acorda Ucrainei împrumutul se confruntă cu „presiuni diferite din partea diferitelor părți”, a avertizat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, pe măsură ce tot mai multe țări se alătură corului scepticilor.

„Cea mai credibilă opțiune este împrumutul pentru reparații, și la asta lucrăm. Nu am ajuns încă acolo și este din ce în ce mai dificil, dar ne facem treaba”, a spus luni dimineață înaltul reprezentant al UE, înainte de a se îndrepta către o reuniune a miniștrilor de externe la Bruxelles.

„Mai avem câteva zile”, a adăugat ea, referindu-se la summitul crucial care va avea loc joi și în cadrul căruia liderii vor decide cum să răspundă nevoilor financiare și militare ale Ucrainei pentru următorii doi ani. Se preconizează că UE va contribui cu cel puțin 90 de miliarde de euro.

Declarațiile sale vin după ce Italia, Bulgaria, Malta și Republica Cehă și-au exprimat îndoielile cu privire la împrumutul pentru reparații, întărind semnificativ opoziția Belgiei.

În cadrul acestui program, Comisia Europeană ar canaliza activele imobilizate ale Băncii Centrale Ruse într-o linie de credit fără dobândă pentru Ucraina.

Kievul ar fi obligat să ramburseze împrumutul numai după ce Moscova ar accepta să compenseze daunele cauzate de războiul său de agresiune, ceea ce este puțin probabil.

„Soluții alternative”

Cea mai mare parte a activelor, în valoare de 185 de miliarde de euro, este deținută de Euroclear. Restul de 25 de miliarde de euro este distribuit între bănci private din cinci țări.

De la început, Belgia s-a opus ferm inițiativei, temându-se că va fi supusă represaliilor Rusiei și că va suferi pierderi de miliarde de euro în instanță. Săptămâna trecută, Banca Centrală Rusă a intentat un proces împotriva Euroclear.

Comisia a încercat să alunge îngrijorările Belgiei oferind o serie de garanții și măsuri de protecție pentru a anula orice încercare de arbitraj. Pentru a preveni o criză bruscă de lichidități, UE a blocat pe termen nelimitat activele rusești.

Însă, într-o răsturnare de situație neașteptată, Italia, Bulgaria și Malta s-au alăturat Belgiei vineri, printr-o declarație comună în care au solicitat Comisiei să exploreze „soluții alternative” cu „parametri previzibili” și „riscuri semnificativ mai mici”.

Aceste soluții, au afirmat acestea, ar trebui să acționeze ca o „punte” pentru a asigura continuarea finanțării Kievului și pentru a le oferi liderilor mai mult timp pentru a dezbate cele două opțiuni principale aflate în discuție: împrumutul pentru reparații bazat pe activele rusești sau împrumutul comun la nivelul UE.

Separat, Andrej Babis, noul prim-ministru al Republicii Cehe, a declarat că este de acord cu preocupările prim-ministrului belgian Bart De Wever, cu care s-a întâlnit săptămâna trecută, și a sugerat că Comisia „trebuie să găsească alte modalități” de a ajuta Kievul.

„În orice caz, nu vom contribui financiar la ajutor”, a declarat Babis. „Nu putem furniza niciun fel de bani din bugetul ceh și nici garanții.”

Luni, Kallas a recunoscut că discuțiile au fost „dificile”, dar a subliniat că împrumutul pentru reparații rămâne cea mai „credibilă” soluție, deoarece datoria comună ar necesita unanimitatea celor 27 de state membre. Ungaria a declarat că nu va fi de acord.

„Există presiuni diferite din partea diferitelor părți, dar trebuie să fim foarte lucizi. Celelalte opțiuni nu sunt realmente viabile. Le-am încercat deja”, a afirmat Kallas. „Împrumutul pentru reparații se bazează pe activele înghețate ale Rusiei. Asta înseamnă că nu provine din banii contribuabililor noștri, ceea ce este, de asemenea, important”, a adăugat ea.

„De asemenea, transmite un semnal clar că, dacă provoci toate aceste daune unei alte țări, trebuie să plătești reparațiile”.

„Să avem mintea limpede”

Chiar dacă, din punct de vedere tehnic, împrumutul pentru reparații ar putea fi aprobat cu o majoritate calificată, ocolind astfel opoziția, Kallas a afirmat că ar fi „important” ca cel puțin Belgia, principalul custode al activelor, să se alăture inițiativei.

„Ceea ce vreau să spun este că, desigur, unele țări din Europa sunt mai obișnuite cu amenințările din partea Rusiei decât altele, și vreau să vă spun că acestea sunt doar amenințări”, a afirmat ea, referindu-se la temerile de represalii și confiscări.

„Dacă rămânem uniți, suntem mult mai puternici, iar acestea sunt doar amenințări pe care Rusia le lansează, chiar și ceea ce am văzut înainte. Așadar, îmi doresc cu adevărat ca toți să avem mintea limpede.”

În ciuda propunerilor Comisiei, prim-ministrul belgian Bart De Wever rămâne sceptic în privința împrumutului pentru reparații, dar se declară dispus să-și dea acordul dacă sunt îndeplinite trei condiții esențiale: mutualizarea completă a riscurilor, garanții adecvate pentru asigurarea lichidității și împărțirea poverii între toate Țările UE care dețin active suverane rusești.

Franța, care deține aproximativ 18 miliarde de euro în active rusești în bănci private, a rămas rezervată cu privire la posibilitatea de a canaliza aceste fonduri către împrumutul pentru reparații.

Dezbaterea privind finanțarea Ucrainei coincide cu eforturile Casei Albe de a media un acord de pace între Kiev și Moscova, care inițial i-a ținut pe liderii europeni în afara discuțiilor.

