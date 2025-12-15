Live TV

Alte patru țări UE s-au alăturat Belgiei și se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești. Kallas: „Mai avem câteva zile”

Data publicării:
sefa diplomatiei ue
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate al Uniunii Europene / Foto: Profimedia Images
Din articol
„Soluții alternative” „Să avem mintea limpede”

Împrumutul pentru reparații acordat Ucrainei este pus sub semnul întrebării după ce Italia, Bulgaria, Malta și Republica Cehă s-au alăturat opoziției belgiene și au solicitat „soluții alternative”. Liderii UE se vor reuni joi pentru a decide cum să răspundă nevoilor financiare și militare ale Kievului pentru următorii doi ani, relatează Euronews.

Propunerea Uniunii Europene de a acorda Ucrainei împrumutul se confruntă cu „presiuni diferite din partea diferitelor părți”, a avertizat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, pe măsură ce tot mai multe țări se alătură corului scepticilor.

„Cea mai credibilă opțiune este împrumutul pentru reparații, și la asta lucrăm. Nu am ajuns încă acolo și este din ce în ce mai dificil, dar ne facem treaba”, a spus luni dimineață înaltul reprezentant al UE, înainte de a se îndrepta către o reuniune a miniștrilor de externe la Bruxelles.

„Mai avem câteva zile”, a adăugat ea, referindu-se la summitul crucial care va avea loc joi și în cadrul căruia liderii vor decide cum să răspundă nevoilor financiare și militare ale Ucrainei pentru următorii doi ani. Se preconizează că UE va contribui cu cel puțin 90 de miliarde de euro.

Declarațiile sale vin după ce Italia, Bulgaria, Malta și Republica Cehă și-au exprimat îndoielile cu privire la împrumutul pentru reparații, întărind semnificativ opoziția Belgiei.

În cadrul acestui program, Comisia Europeană ar canaliza activele imobilizate ale Băncii Centrale Ruse într-o linie de credit fără dobândă pentru Ucraina.

Kievul ar fi obligat să ramburseze împrumutul numai după ce Moscova ar accepta să compenseze daunele cauzate de războiul său de agresiune, ceea ce este puțin probabil.

„Soluții alternative”

Cea mai mare parte a activelor, în valoare de 185 de miliarde de euro, este deținută de Euroclear. Restul de 25 de miliarde de euro este distribuit între bănci private din cinci țări.

De la început, Belgia s-a opus ferm inițiativei, temându-se că va fi supusă represaliilor Rusiei și că va suferi pierderi de miliarde de euro în instanță. Săptămâna trecută, Banca Centrală Rusă a intentat un proces împotriva Euroclear.

Comisia a încercat să alunge îngrijorările Belgiei oferind o serie de garanții și măsuri de protecție pentru a anula orice încercare de arbitraj. Pentru a preveni o criză bruscă de lichidități, UE a blocat pe termen nelimitat activele rusești.

Însă, într-o răsturnare de situație neașteptată, Italia, Bulgaria și Malta s-au alăturat Belgiei vineri, printr-o declarație comună în care au solicitat Comisiei să exploreze „soluții alternative” cu „parametri previzibili” și „riscuri semnificativ mai mici”.

Aceste soluții, au afirmat acestea, ar trebui să acționeze ca o „punte” pentru a asigura continuarea finanțării Kievului și pentru a le oferi liderilor mai mult timp pentru a dezbate cele două opțiuni principale aflate în discuție: împrumutul pentru reparații bazat pe activele rusești sau împrumutul comun la nivelul UE.

Separat, Andrej Babis, noul prim-ministru al Republicii Cehe, a declarat că este de acord cu preocupările prim-ministrului belgian Bart De Wever, cu care s-a întâlnit săptămâna trecută, și a sugerat că Comisia „trebuie să găsească alte modalități” de a ajuta Kievul.

„În orice caz, nu vom contribui financiar la ajutor”, a declarat Babis. „Nu putem furniza niciun fel de bani din bugetul ceh și nici garanții.”

Luni, Kallas a recunoscut că discuțiile au fost „dificile”, dar a subliniat că împrumutul pentru reparații rămâne cea mai „credibilă” soluție, deoarece datoria comună ar necesita unanimitatea celor 27 de state membre. Ungaria a declarat că nu va fi de acord.

„Există presiuni diferite din partea diferitelor părți, dar trebuie să fim foarte lucizi. Celelalte opțiuni nu sunt realmente viabile. Le-am încercat deja”, a afirmat Kallas. „Împrumutul pentru reparații se bazează pe activele înghețate ale Rusiei. Asta înseamnă că nu provine din banii contribuabililor noștri, ceea ce este, de asemenea, important”, a adăugat ea.

„De asemenea, transmite un semnal clar că, dacă provoci toate aceste daune unei alte țări, trebuie să plătești reparațiile”.

„Să avem mintea limpede”

Chiar dacă, din punct de vedere tehnic, împrumutul pentru reparații ar putea fi aprobat cu o majoritate calificată, ocolind astfel opoziția, Kallas a afirmat că ar fi „important” ca cel puțin Belgia, principalul custode al activelor, să se alăture inițiativei.

„Ceea ce vreau să spun este că, desigur, unele țări din Europa sunt mai obișnuite cu amenințările din partea Rusiei decât altele, și vreau să vă spun că acestea sunt doar amenințări”, a afirmat ea, referindu-se la temerile de represalii și confiscări.

„Dacă rămânem uniți, suntem mult mai puternici, iar acestea sunt doar amenințări pe care Rusia le lansează, chiar și ceea ce am văzut înainte. Așadar, îmi doresc cu adevărat ca toți să avem mintea limpede.”

În ciuda propunerilor Comisiei, prim-ministrul belgian Bart De Wever rămâne sceptic în privința împrumutului pentru reparații, dar se declară dispus să-și dea acordul dacă sunt îndeplinite trei condiții esențiale: mutualizarea completă a riscurilor, garanții adecvate pentru asigurarea lichidității și împărțirea poverii între toate Țările UE care dețin active suverane rusești.

Franța, care deține aproximativ 18 miliarde de euro în active rusești în bănci private, a rămas rezervată cu privire la posibilitatea de a canaliza aceste fonduri către împrumutul pentru reparații.

Dezbaterea privind finanțarea Ucrainei coincide cu eforturile Casei Albe de a media un acord de pace între Kiev și Moscova, care inițial i-a ținut pe liderii europeni în afara discuțiilor.

Citește și:

Presiuni, șantaj, amenințări. Depozitarul activelor rusești din Belgia se confruntă cu situații fără precedent: „Nu vrei să ajungi așa”

De ce UE a ales să îngheţe pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Ce semnal transmite Moscovei

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
3
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Digi Sport
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kaja kallas face declaratii
Avertismentul șefei diplomației UE: „Dacă Ucraina cade, atunci și alte regiuni sunt în pericol”
Dronă Ucraina
Ucraina a atacat cu drone Moscova. Cel mai mare aeroport din Rusia a fost închis
Peter Szijjarto
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
foc de artilerie în Ucraina
Avertisment MAE de la Chișinău. Moldovenii din Rusia riscă să fie trimiși pe frontul din Ucraina
consiliul afaceri externe ue
Reuniune crucială la Bruxelles: Ucraina și China, în centrul discuțiilor Consiliului Afaceri Externe, la care participă și Oana Țoiu
Recomandările redacţiei
plenul parlamentului
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută acum...
Digi 24_2025_12_15_09_41_00
Cum face bani spitalul-lagăr de la Târnăveni: bugetul statului este...
170413_ASF_ION_GIURESCU_07_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea
Surse: ASF a oprit detașările de personal și reduce salariile...
Ukraine on Europe map, Donetsk and Luhansk regions (Donbass). Political outline map with Russia border, Crimea, Black and Azov Seas. Concept of Ukrain
Negocierile de pace de la Berlin au ajuns în impas. Cele trei părți...
Ultimele știri
Polonia vrea să trimită avioane MiG-29 în Ucraina. Oficial de la Varșovia: „Este mai bine decât să ajungă la fier vechi”
Premieră pentru Ucraina: Kievul va produce drone în Germania. Bundeswehr va fi principalul cumpărător
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, pentru activele confiscate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Dinamo face 4 transferuri în perioada de mercato: trei sunt fundași! „E scenariul ideal”. Ce se întâmplă cu...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Primul 11 al FCSB cu Unirea Slobozia: cu Lixandru, fără Miculescu. Cine joacă număr 9. Exclusiv
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Ce ajutoare primesc persoanele cu handicap: lista beneficiilor şi facilităţilor
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 173 lei la pensie în 3 luni fără să știe? Cu ce procent din salariu rămâi la pensie
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
John Cena s-a retras oficial din WWE. Ultimul său meci s-a terminat cu o înfrângere