Ursula von der Leyen, avertisment înaintea unui summit decisiv: „Pacea de ieri a dispărut. Nu avem timp să ne lăsăm pradă nostalgiei”

Data publicării:
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen. Sursa foto: Profimedia Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ridicat miza înaintea unei reuniuni cruciale a celor 27 de lideri ai Uniunii Europene, care va avea loc joi la Bruxelles, prezentând discuțiile ca fiind esențiale pentru securitatea și independența Europei, relatează Euronews.

„Pacea de ieri a dispărut. Nu avem timp să ne lăsăm pradă nostalgiei. Ceea ce contează este modul în care facem față situației de astăzi”, a declarat von der Leyen miercuri dimineață în hemiciclul de la Strasbourg. „Suntem conștienți de urgența situației. Este acută. Toți o simțim. Toți o vedem.”

UE se află în pragul luării unei decizii cu privire la două aspecte critice care ar putea influența imaginea sa globală și poziția sa internațională.

În primul rând, trebuie să decidă cum poate menține Ucraina pe linia de plutire din punct de vedere economic și să se asigure că aceasta rămâne capabilă să reziste agresiunii ruse. În al doilea rând, trebuie să aleagă dacă să încheie un acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur și să restabilească încrederea în acordurile comerciale bazate pe norme, care a atins noi minime odată cu venirea la putere a celei de-a doua administrații Trump.

În ceea ce privește Ucraina, von der Leyen este în favoarea unui plan de a utiliza activele înghețate ale statului rus pentru a acorda un împrumut de reparații. Însă această abordare a divizat liderii UE, iar Belgia, unde se află majoritatea activelor, rămâne sceptică în privința distribuirii echitabile a riscurilor între țările UE, așa cum solicită.

Liderii se confruntă, de asemenea, cu o altă decizie crucială: dacă să încheie un acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, la 25 de ani de la începerea negocierilor. Planul are nevoie de sprijinul unei așa-numite majorități calificate a statelor membre, adică 15 țări care reprezintă cel puțin 65% din populația blocului.

Mai multe țări importante, printre care Franța, se opun acordului, deoarece industriile agricole naționale fac campanie împotriva acestuia. Italia a devenit factorul decisiv, Franța având nevoie de sprijinul său pentru a obține așa-numita majoritate de blocare și a deraia planul. Însă prim-ministrul italian Giorgia Meloni își ține cărțile ascunse, punând la îndoială viabilitatea acordului.

Franța caută, de asemenea, sprijin pentru a amâna votul până anul viitor, o mișcare care, potrivit susținătorilor, ar putea efectiv să anuleze acordul și să submineze grav poziția UE în America de Sud și în întreaga lume.

Miza este credibilitatea blocului format din 27 de membri în ceea ce privește modelarea politicii sale externe și a agendei comerciale, în contextul în care se confruntă cu o administrație Trump mai agresivă, care urmărește o politică comercială și externă de tip „America first”.

În discursul său, von der Leyen a abordat frontal recenta schimbare de abordare a SUA față de Europa, afirmând: „Noi, europenii, nu ne putem permite să lăsăm viziunile asupra lumii ale altora să ne definească”.

„Niciunul dintre noi nu ar trebui să fie șocat de ceea ce spun alții despre Europa. Dar permiteți-mi să spun că nu ar fi prima dată când ipotezele despre Europa s-ar dovedi depășite. Și nu ar fi prima dată când ne-am da seama că ordinea mondială de după război se schimbă în mod radical”, a afirmat președinta Comisiei.

Afirmația vine după ce o strategie dură de securitate națională a SUA a avertizat asupra „declinului civilizațional” iminent al Europei. La scurt timp după publicarea acesteia, președintele Trump a descris continentul ca un colectiv de „națiuni în declin” conduse de politicieni „slabi”.

Iar marți, reprezentantul comercial al lui Trump, Jamieson Greer, a lansat un alt atac împotriva reglementărilor digitale ale UE, acuzând blocul și statele sale membre că impun „procese discriminatorii și hărțuitoare, taxe, amenzi și directive împotriva furnizorilor de servicii din SUA”.

Un purtător de cuvânt al UE a răspuns că „așa cum am precizat de multe ori, normele noastre se aplică în mod egal și echitabil tuturor companiilor care își desfășoară activitatea în UE”.

„Aceste norme garantează condiții de concurență sigure, echitabile și uniforme în UE, în conformitate cu așteptările cetățenilor noștri”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Citește și:

Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”

SUA nu vor mai susține întreaga ordine mondială „precum Atlas”. Schimbări majore de putere în Armata americană: cum va fi reorganizată

