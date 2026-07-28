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Finlanda își închide spațiul aerian sudic, aproape de Rusia, din cauza riscului reprezentat de drone

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Foreign Minister Wadephul Visits Finland
Soldat finlandez la granița Finlandei cu Rusia. Foto: Profimedia
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Forțele de apărare ale Finlandei au închis, marți, o parte din spațiul aerian din largul coastei de sud a țării, în apropierea graniței cu Rusia, din cauza riscului de drone rătăcite, a declarat un purtător de cuvânt al armatei, citat de Reuters.

O restricție a fost impusă și pentru traficul maritim, au scris Forțele de Apărare Finlandeze, într-o postare pe X.

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„Aceasta este o măsură de precauție menită să asigure siguranța trecătorilor și condițiile operaționale necesare autorităților pentru a face față eventualelor drone”, au mai transmis autoritățile finlandeze.

Serviciul media al Statului Major General al Finlandei a declarat pentru Yle că închiderea zonelor maritime și a spațiului aerian este necesară pentru ca dronele care ar putea ajunge în Finlanda să poată fi combătute în siguranță, dacă este necesar.

Au mai existat restricții și înainte, cea mai recentă pe 10 iulie în estul Golfului Finlandei. Acestea au fost legate de atacurile cu drone ale Ucrainei asupra Rusiei.

Editor : Ș.R.

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