În Germania, nu oricine poate ajunge la facultate, contează din ce familie vii. Povestea lui Robin, care și-a sfidat condiția și tatăl

Germania e unică în Europa prin sistemul de învățământ structurat pe trei niveluri. Elevii sunt repartizați la licee în funcție de notele din școala primară și o singură categorie de licee oferă acces la învățământul superior. Criticii spun că sistemul îi discriminează pe elevii din familii nevoiașe și că viitorul copiilor n-ar trebui decis atât de devreme. Un astfel de cetățean a păcălit soarta și e pe punctul de a absolvi o facultate. Cu toate acestea, e măcinat de îndoieli și îngrijorări legate de viitor.

Robin a obținut o diplomă de liceu. Ne e deloc un lucru mărunt în regiunea industrială din Salzgitter, unde doar unul din patru tineri reușește acest lucru, adică jumătate din media naţională.

În Germania încă mai contează mult în ce fel de familie te naști.

„Părinții mei și-au pierdut locurile de muncă și brusc am avut de înfruntat o situație cu totul nouă ca familie. În acel moment, am înțeles de ce părinții mi-au spus să învăț o meserie, ceva mai puțin riscant. Dar am fost rebel și mi-am spus: trebuie să plec de aici și să fac ceea ce este potrivit pentru mine”, povestește Robin.

La 16 ani, Robin a decis să continue liceul și să obțină o diplomă.

Tatăl i-a distrus camera complet când i-a spus că vrea să meargă la școală

„Tatăl meu bea foarte mult și s-a înfuriat. Era foarte gălăgios. În acea zi, a mers în camera mea și a distrus-o complet pentru că îi spusesem că vreau să merg la școală”, povestește tânărul.

În aceeași seară, Robin s-a mutat. A rămas în relații bune cu mama și sora sa.

„Nu putea învăța acasă. Televizorul era mereu pornit, soțul meu îl lăsa aprins chiar și în timp ce dormea. Nu-l puteam opri. Vă spun sincer, nu credeam că Robin va reuși”, spune Anna, mama lui Robin.

„E modelul meu în viață”

Astăzi, Robin studiază matematica și filosofia la Braunschweig. Îi face surorii sale un tur al universității. Ea e încă la liceu și vrea să devină profesoară.

„E modelul meu în viață pentru că a reușit să realizeze tot ce îmi doresc și eu. E ca o sursă de inspirație”, mărturisește Vivien, sora lui Robin.

Robin se întâlnește cu fostul său mentor. Lucrează la fundația Studienkompass, care ajută 1.300 de tineri din familii defavorizate să termine liceul și să se adapteze vieții universitare. Pentru că în Germania, acești copii nu se bucură de aceleași oportunități educaționale ca restul elevilor.

„Sunt încă multe de făcut în ceea ce privește egalitatea de șanse în educație. Astăzi, situația de acasă a unei persoane încă are un rol major în stabilirea oportunităților de care beneficiază acea persoană în viață și în educație. În acest fel, mulți tineri cu potențial nu sunt descoperiți niciodată”, spune Kathrin Philipp, consultant la Studienkompass.

Kathrin Philipp l-a îndrumat pe Robin în ultimii ani de liceu și în primul an de facultate. E foarte important. Cercetările arată că elevii ai căror părinți nu au o diplomă au mai puține șanse să urmeze studii de doctorat.

În Germania, condițiile de trai ale unei persoane sunt mult mai importante, când vine vorba despre oportunitățile în viață și carieră, decât în multe alte state europene.

Școală profesională vs facultate. O decizie greu de luat

Astăzi, Robin s-a întors la vechea sa școală și le vorbește elevilor de clasa a X-a. Ei vor trebui să ia curând o decizie: dacă vor continua studiile sau învață o meserie.

„Mulți dintre prietenii mei au considerat dificilă luarea acestei decizii. Cu toate acestea, toți au realizat ceva. Haideți să vă povestesc”, le spune Robin.

Le povestește elevilor că 19 dintre foștii săi colegi de clasă au continuat să învețe o meserie. Patru au obținut o diplomă tehnică. Numai el a obținut o diplomă de liceu.

„Sunt interesată de medicină, de aceea am aplicat să fiu asistentă medicală. Voi avea în curând un interviu de angajare. Mi-ar plăcea să devin medic, dar pentru asta trebuie să urmezi cursurile unei universități”, explică o elevă.

„Profesorul meu, domnul Isensee, mi-a sugerat o școală profesională. Nu știam ce ar trebui să fac după clasa a X-a”, spune un elev.

La fel ca acest elev, și Robin se întreabă uneori dacă învățământul superior este alegerea potrivită pentru el. Astăzi, îl întâlnește pe Cedric, un fost coleg de școală, care a renunțat la studii după clasa a X-a pentru a deveni mecanic auto.

- O diplomă de inginer ar fi fost interesantă. Orice legat de tehnologie, recunoaște Cedric.

- Și atunci de ce nu te-ai înscris la facultate?

- E mare lucru, mi-a fost teamă că nu voi lua examenele și așa mai departe, explică tânărul.

Are un salariu bun și vrea să obțină un certificat de meșter în curând. Poate chiar să-și înceapă propria afacere.

„Pentru mine lucrurile nu sunt la fel de clare. Orizontul e mult mai larg, dar și riscurile sunt mai mari”, spune Robin.

Robin mai are cel puțin doi ani de studii pentru a obține o diplomă de licență. „Mă întreb: îmi pierd timpul? Normal că aș fi dezamăgit să găsesc un loc de muncă unde diploma nu mi-e de niciun folos și să-mi dau seama că aș fi putut face ca Cedric și să duc acum o viață liniștită”, arată el.

- Te îngrijorează viitorul?

- Da, recunoaște Robin.

- Da, spune și mecanicul Cedric.

O tură în Golful lui Cedric îi ajută să se gândească dacă au luat deciziile corecte pentru viitorul lor.

