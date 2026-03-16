Grevă în Germania: aeroportul din Berlin, închis temporar. Sute de zboruri vor fi afectate. Cât timp va dura interdicția

Aeroportul internaţional Berlin-Brandenburg (n.r. cod IATA: BER) a anunţat luni seara că miercuri nu va opera niciun zbor, din cauza unei greve anunţate de sindicatul Verdi, transmit AFP şi dpa, citate de Agerpres.



În program erau prevăzute circa 445 de curse - aterizări şi decolări - cu circa 57.000 de pasageri.



Preşedinta consiliul de administraţie al aeroportului, Aletta von Massenbach, a apreciat că greva este „disproporţionată”, mai ales că războiul din Iran perturba deja traficul aerian mondial.



Verdi a comunicat luni că membrii săi îşi vor întrerupe activitatea deoarece angajatorii „refuză să prezinte o propunere deschisă la negocieri” în cadrul negocierilor pentru contractul colectiv de muncă pe următoarele 12 luni.

Sindicatul cere conducerii aeroportului o creştere a salariilor cu 6% sau cu cel puţin 250 de euro pentru cei 2000 de membri, dar angajatorul a prezentat săptămâna trecută o ofertă iniţială care ar fi inclus o creştere de doar 1% anual până în 2028.

Aeroportul din Berlin a suferit perturbări și în urmă cu o lună. Zeci de români au rămas blocați acolo pe 6 februarie, după ce mai multe zboruri au fost anulate sau amânate, inclusiv către România, din cauza vremii extreme. Pista era acoperită de gheață, așa că aeronavele nu puteau decola, au anunțat la acel moment reprezentanții aeroportului.

