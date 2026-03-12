Live TV

Guvernul spaniol anunță că va limita creşterea preţurilor la electricitate şi combustibili

Data publicării:
pompa de benzina
Foto: GettyImages

Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a anunţat joi că pregăteşte un pachet de măsuri fiscale destinate să limiteze impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra preţurilor locale la electricitate şi combustibili, în una dintre cele mai dinamice economii ale Europei, relatează AFP, citată de Agerpres.

Ostilităţile lansate de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului începând cu 28 februarie au stârnit îngrijorări privind creşterea preţurilor la nivel mondial, în special din cauza creşterii costului hidrocarburilor ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz, prin care trece o mare parte din exporturile de petrol şi gaze ale ţările din Golful Persic.

În Spania, preţurile combustibililor la pompă au crescut deja brusc, cu un salt de peste 25% la motorină, conform cifrelor oficiale.

Joi, ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, a indicat că răspunsul Guvernului de la Madrid pentru a proteja puterea de cumpărare a populaţiei va fi "în primul rând sub formă de măsuri fiscale", modelate în principal după cele implementate în 2022, pentru a contracara creşterile de preţuri provocate de invazia rusească în Ucraina.

"Există un consens destul de larg cu privire la efectul pozitiv de moderare a preţurilor (...) pe care (aceste măsuri) l-au avut", a argumentat Carlos Cuerpo, după o întâlnire cu reprezentanţii sindicatelor şi ai angajatorilor.

Ministrul Economiei a precizat că vor fi puse în aplicare ajutoare "specifice" pentru sectoarele agricultură şi transporturi, afectate deja de creşterea preţurilor la combustibili în Spania.

"Prioritatea este să ne concentrăm pe finalizarea textului cât mai curând posibil în următoarele zile, astfel încât acesta să fie gata de aprobare", a continuat oficialul.

Cu toate acestea, Carlos Cuerpo a dorit să transmită "un mesaj liniştitor", afirmând că ţara este "încă departe de situaţia care a fost în 2022", când inflaţia în Spania a trecut de 10%.

Ministrul Economiei a precizat că rezistenţa Spaniei se datorează "diversificării" aprovizionării sale cu energie, în special "angajamentului său decisiv" faţă de sursele regenerabile de energie, care reprezintă 56% din mixul energetic naţional, conform ultimelor cifre oficiale disponibile.

Importurile de petrol ale Spaniei provin în principal din America şi Africa, departe de zona Orientului Mijlociu, care a fost afectat de război şi de perturbările transporturilor.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald face declaratii
Trump ameninţă din nou Spania, întrucât „nu cooperează deloc” în războiul împotriva Iranului
profimedia-1081985679
Şapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului, trebuie să-și părăsească mănăstirea din Spania
Pedro Sanchez
Pedro Sanchez: „Rețelele sociale sunt un stat eșuat”. Spania lansează un sistem pentru monitorizarea conținutului instigator la ură
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Spania, la răscruce: între presiunea Washingtonului și tensiunile cu Iranul. Care este strategia Madridului în criza politică globală
Premierul spaniol Pedro Sanchez
Actorul Mark Ruffalo îl laudă pe Pedro Sanchez: „Ar trebui să conducă UE în aceste vremuri periculoase”
Recomandările redacţiei
INSTANT_DECLA_ZELENSKI_NICUSOR_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce conține parteneriatul strategic România-Ucraina. Documentele...
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
Conducerea Parlamentului a anulat deplasările externe ale aleșilor...
photo-collage.png (87)
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, declarații la Cotroceni: „Vom...
nicusor dan
Nicușor Dan atacă frontal Ungaria pentru că se opune împrumutului UE...
Ultimele știri
Creștere „neobișnuită” a concediilor medicale la Primăria Sectorului 2, după reorganizare. Sancţiuni de 128.000 de lei
Rezultate LOTO - Joi, 12 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
SUA au mutat sisteme de apărare aeriană din Europa în Orientul Mijlociu, confirmă comandantul trupelor NATO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
SUA au activat ”clauza de imunitate” pentru o americancă de la baza Kogălniceanu care a provocat un accident...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, dezvăluire de senzație despre animalul său de companie. I-a dat numele unui legendar tenismen
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Cum găsești cel mai apropiat adăpost de protecție civilă din orașul tău. Harta care te ajută imediat
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...