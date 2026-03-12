Guvernul spaniol anunță că va limita creşterea preţurilor la electricitate şi combustibili

Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a anunţat joi că pregăteşte un pachet de măsuri fiscale destinate să limiteze impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra preţurilor locale la electricitate şi combustibili, în una dintre cele mai dinamice economii ale Europei, relatează AFP, citată de Agerpres.

Ostilităţile lansate de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului începând cu 28 februarie au stârnit îngrijorări privind creşterea preţurilor la nivel mondial, în special din cauza creşterii costului hidrocarburilor ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz, prin care trece o mare parte din exporturile de petrol şi gaze ale ţările din Golful Persic.

În Spania, preţurile combustibililor la pompă au crescut deja brusc, cu un salt de peste 25% la motorină, conform cifrelor oficiale.

Joi, ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, a indicat că răspunsul Guvernului de la Madrid pentru a proteja puterea de cumpărare a populaţiei va fi "în primul rând sub formă de măsuri fiscale", modelate în principal după cele implementate în 2022, pentru a contracara creşterile de preţuri provocate de invazia rusească în Ucraina.

"Există un consens destul de larg cu privire la efectul pozitiv de moderare a preţurilor (...) pe care (aceste măsuri) l-au avut", a argumentat Carlos Cuerpo, după o întâlnire cu reprezentanţii sindicatelor şi ai angajatorilor.

Ministrul Economiei a precizat că vor fi puse în aplicare ajutoare "specifice" pentru sectoarele agricultură şi transporturi, afectate deja de creşterea preţurilor la combustibili în Spania.

"Prioritatea este să ne concentrăm pe finalizarea textului cât mai curând posibil în următoarele zile, astfel încât acesta să fie gata de aprobare", a continuat oficialul.

Cu toate acestea, Carlos Cuerpo a dorit să transmită "un mesaj liniştitor", afirmând că ţara este "încă departe de situaţia care a fost în 2022", când inflaţia în Spania a trecut de 10%.

Ministrul Economiei a precizat că rezistenţa Spaniei se datorează "diversificării" aprovizionării sale cu energie, în special "angajamentului său decisiv" faţă de sursele regenerabile de energie, care reprezintă 56% din mixul energetic naţional, conform ultimelor cifre oficiale disponibile.

Importurile de petrol ale Spaniei provin în principal din America şi Africa, departe de zona Orientului Mijlociu, care a fost afectat de război şi de perturbările transporturilor.

