Live TV

Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți

Data publicării:
bulgari
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți. Foto: Captură Digi

Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți, care spun că nu au să le dea rest, preferând leva în locul monedei europene.

Vecinii noștri sunt împărțiți în legătură cu această schimbare istorică. Unii s-au bucurat, alții se tem că urmează scumpiri și au criticat lipsa unei consultări publice înainte de luarea unei decizii. Autoritățile au încercat să liniștească publicul și promit că trecerea la euro va stimula economia.

-Suntem în Europa și aici ne este locul. Pe de altă parte, istoria noastră a fost destul de dificilă, deoarece uneori am fost atrași în alte direcții.

-Suntem în UE din 2007, așa că era inevitabil să adoptăm euro ca monedă, dar ar fi trebuit să existe un referendum. Nimeni nu ne-a întrebat și pe noi.

-Nu sunt optimistă, din motive foarte obiective. Acum este probabil cel mai nepotrivit moment, având în vedere situația din întreaga Europă. Asta cred eu. Nu cred că cineva are ceva împotriva monedei euro, ci mai degrabă împotriva momentului. Și nu cred că eliminarea levei bulgărești în decurs de o singură lună este cea mai bună abordare.

Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Mulţi bulgari se tem că introducerea euro va duce la o spirală inflaţionistă, în condiţiile în care preţurile alimentelor au crescut deja cu 5% în noiembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Liderii bulgari au încercat să liniştească populaţia şi au promis că aderarea la zona euro va dinamiza economia ţării, una dintre cele mai sărace din UE, şi o va ancora mai mult în Occident pentru a o proteja de influenţa rusă. Pentru şeful băncii centrale bulgare, Dimitar Radev, „euro nu este doar o decizie economică. Nu este doar o monedă. Este un semn de apartenenţă: dovada că locul tău nu este la periferie, ci într-un spaţiu de reguli comune, de încredere şi de responsabilitate”, a explicat el într-un videoclip publicat pe site-ul instituţiei sale.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a asigurat miercuri într-un comunicat că „euro va aduce beneficii concrete cetăţenilor şi întreprinderilor bulgare”, facilitând călătoriile şi schimburile şi îmbunătăţind transparenţa pieţelor.

În ultimele ore înainte de schimbarea monedei, mulţi bulgari s-au plâns de dificultatea de a face rost de noile monede şi bancnote, în timp ce băncile le-au recomandat să se aprovizioneze cu numerar, avertizându-i cu privire la posibile perturbări ale plăţilor cu cardul şi ale retragerilor de la bancomate în noaptea de Anul Nou. Cu toate acestea, plăţile în leva vor continua să fie acceptate pe tot parcursul lunii ianuarie, ceea ce reprezintă o provocare pentru comercianţi, care vor trebui să dea restul în euro.

Înainte de Bulgaria, Croaţia, în ianuarie 2023, a fost ultima ţară care a adoptat moneda unică, introdusă iniţial la 1 ianuarie 2002 în douăsprezece ţări ale UE. Aderarea Bulgariei la euro va ridica la peste 357 de milioane numărul de europeni care utilizează moneda unică, potrivit cifrelor Comisiei Europene.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă...
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
3
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
G9jiV50W4AAOkj-
4
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
soldat ucrainean trage cu pușca
5
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
Digi Sport
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
moneda euro bulgaria
Bulgaria a trecut la euro, la aproape 20 de ani de la aderarea la UE. Mulți locuitori se tem că preţurile vor creşte
Bulgaria adopting the Euro currency, supermarket grocery store posters showing price in dual currencies in BGN leva and Euro currency, Sofia, Bulgaria, Eastern Europe, Balkans, EU, Euro adoption Bulgaria, Eurozone joining, dual pricing BGN lev Euro
Temeri legate de inflație și dezinformare rusească, în prag de An Nou, când Bulgaria trece la euro
CSAT
Cum vede România relațiile cu partenerii strategici și ce își propune în puncte cheie de pe glob. Detalii din raportul CSAT
bancnote de euro date dintr-o mana in alta
Unde sunt cele mai mari salarii în Europa și care sunt diferențele de câștig între țări. Pe ce loc se află România
Will Somerindyke (1)
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
Recomandările redacţiei
profimedia-1062624339
Tragedia din Crans-Montana: Incendiul ar fi izbucnit din cauza...
profimedia-1062626151
Primele declarații ale proprietarului barului din Crans-Montana, în...
incendiu crans-montana elvetia
MAE: Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui...
spital
Încă doi români au murit din cauza gripei. Virozele, în creștere cu...
Ultimele știri
FBI a dejucat un atentat terorist planificat de Revelion în Carolina de Nord. Suspectul în vârstă de 18 ani, inspirat de Statul Islamic
MApN anunță că un avion al Forţelor Aeriene a plecat în Elveţia. Va transporta 6 pacienţi cu arsuri la un spital din Franţa
Imagini spectaculoase cu mașini: Modul inedit prin care Ministerul Afacerilor Interne și Jandarmeria Română au urat „La mulți ani!”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
Fanatik.ro
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, scandal monstru în Emirate! Ce s-a întâmplat în prelungirile meciului, plus „carnaval” de...
Adevărul
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era...
Playtech
Frigul arctic ajunge în Europa. Vortexul polar schimbă complet prognoza meteo pentru următoarele săptămâni
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi Sport
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din...
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Cine sunt proprietarii barului care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana: „un cuplu muncitor”
Newsweek
Casa de Pensiii schimbă calculul vechimii în muncă. Ministrul muncii spune care pensionari au de câștigat
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...