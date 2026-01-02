Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți, care spun că nu au să le dea rest, preferând leva în locul monedei europene.

Vecinii noștri sunt împărțiți în legătură cu această schimbare istorică. Unii s-au bucurat, alții se tem că urmează scumpiri și au criticat lipsa unei consultări publice înainte de luarea unei decizii. Autoritățile au încercat să liniștească publicul și promit că trecerea la euro va stimula economia.

-Suntem în Europa și aici ne este locul. Pe de altă parte, istoria noastră a fost destul de dificilă, deoarece uneori am fost atrași în alte direcții.

-Suntem în UE din 2007, așa că era inevitabil să adoptăm euro ca monedă, dar ar fi trebuit să existe un referendum. Nimeni nu ne-a întrebat și pe noi.

-Nu sunt optimistă, din motive foarte obiective. Acum este probabil cel mai nepotrivit moment, având în vedere situația din întreaga Europă. Asta cred eu. Nu cred că cineva are ceva împotriva monedei euro, ci mai degrabă împotriva momentului. Și nu cred că eliminarea levei bulgărești în decurs de o singură lună este cea mai bună abordare.

Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Mulţi bulgari se tem că introducerea euro va duce la o spirală inflaţionistă, în condiţiile în care preţurile alimentelor au crescut deja cu 5% în noiembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Liderii bulgari au încercat să liniştească populaţia şi au promis că aderarea la zona euro va dinamiza economia ţării, una dintre cele mai sărace din UE, şi o va ancora mai mult în Occident pentru a o proteja de influenţa rusă. Pentru şeful băncii centrale bulgare, Dimitar Radev, „euro nu este doar o decizie economică. Nu este doar o monedă. Este un semn de apartenenţă: dovada că locul tău nu este la periferie, ci într-un spaţiu de reguli comune, de încredere şi de responsabilitate”, a explicat el într-un videoclip publicat pe site-ul instituţiei sale.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a asigurat miercuri într-un comunicat că „euro va aduce beneficii concrete cetăţenilor şi întreprinderilor bulgare”, facilitând călătoriile şi schimburile şi îmbunătăţind transparenţa pieţelor.

În ultimele ore înainte de schimbarea monedei, mulţi bulgari s-au plâns de dificultatea de a face rost de noile monede şi bancnote, în timp ce băncile le-au recomandat să se aprovizioneze cu numerar, avertizându-i cu privire la posibile perturbări ale plăţilor cu cardul şi ale retragerilor de la bancomate în noaptea de Anul Nou. Cu toate acestea, plăţile în leva vor continua să fie acceptate pe tot parcursul lunii ianuarie, ceea ce reprezintă o provocare pentru comercianţi, care vor trebui să dea restul în euro.

Înainte de Bulgaria, Croaţia, în ianuarie 2023, a fost ultima ţară care a adoptat moneda unică, introdusă iniţial la 1 ianuarie 2002 în douăsprezece ţări ale UE. Aderarea Bulgariei la euro va ridica la peste 357 de milioane numărul de europeni care utilizează moneda unică, potrivit cifrelor Comisiei Europene.

