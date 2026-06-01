Circulaţie rutieră închisă pe podul Giurgiu-Ruse timp de două zile. Când se întâmplă asta și care sunt variantele alternative

Circulaţia rutieră va fi restricţionată de către autorităţile bulgare pe Podul Prieteniei România - Bulgaria, între Giurgiu şi Ruse, pe ambele sensuri de mers, în perioada 4-5 iunie, anunţă Centrul Infotrafic din IGPR.

„În perioada 04 - 05 iunie a.c., circulaţia rutieră va fi restricţionată de către autorităţile bulgare pe Podul Prieteniei România - Bulgaria, între Giurgiu şi Ruse, pe ambele sensuri de mers, conform următorului program: joi, 04.06.2026, în intervalul orar 09:00 - 21:00, circulaţia rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule, în intervalul 04.06.2026, ora 21:00 - 05.06.2026, ora 09:00, circulaţia va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România şi pentru turnarea betonului la rosturile de dilataţie dintre secţiunile reparate ale podului.

Reprezentanţii Centrului Infotrafic recomandă ca puncte alternative de trecere a frontierei: Calafat şi Bechet (judeţul Dolj); Zimnicea şi Turnu Măgurele (judeţul Teleorman); Călăraşi - Silistra (judeţul Călăraşi); Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa şi Dobromir (judeţul Constanţa).

Editor : Sebastian Eduard