În timp ce Trump presează Kievul să accepte un acord de pace, Rusia atacă simultan nouă orașe ucrainene și planifică o ofensivă majoră

Forțele armate ruse desfășoară atacuri - cu diferite grade de succes - asupra a nouă orașe ucrainene simultan. Toate aceste ofensive au la origine luptele intense din vara și toamna, în timpul cărora trupele ruse au reușit să înconjoare principalele poziții fortificate ucrainene din Donbas și din regiunile Harkov și Zaporojia, scriu jurnaliștii Meduza.

Între timp, comandamentul rus se pregătește pentru o operațiune mai amplă, care ar putea fi ultima din acest război: o încercare de a captura aglomerarea urbană Kramatorsk din regiunea Donețk. În negocierile în curs cu administrația Trump, Kremlinul cere Ucrainei să cedeze voluntar această zonă, amenințând că o va ocupa cu forța dacă Kievul refuză.

Această ofensivă ipotetică ar avea ca scop atingerea obiectivelor politice ale autorităților ruse în acest război, deși acestea se pot schimba în continuare. „Planul de pace” propus de Trump, care ar îngheța linia frontului în regiunea Zaporojia, oferă Moscovei un avantaj militar suplimentar atâta timp cât nu este semnat, deoarece tocmai în această zonă trupele ruse avansează cel mai rapid. Între timp, Rusia continuă să cucerească noi teritorii în regiunile Harkov și Dnipro, chiar dacă, în conformitate cu același plan, controlul asupra acestor zone ar fi returnat Ucrainei.

Pokrovsk

Forțele ruse controlează cea mai mare parte a orașului Pokrovsk și au avansat dincolo de periferia nordică a acestuia. Cu toate acestea, trupele ucrainene continuă să opereze în interiorul orașului, profitând de mediul urban dens și de formațiunile ruse relativ dispersate. O înregistrare video arată trupe de asalt ucrainene purtând un steag la aproximativ un kilometru în interiorul orașului Pokrovsk, pornind de la marginea nordică a acestuia. Un alt videoclip, filmat, potrivit unor surse, în centrul orașului, prezintă un steag ucrainean, deși data și locația exactă nu au fost verificate.

Din punct de vedere operațional, atacurile rusești din periferia nordică a orașului Pokrovsk către liniile de aprovizionare ucrainene și pozițiile din spate între Hrîșîne și Rodînske (n.r. pe care Rusia le-a capturat parțial) sunt mai semnificative. Surse ucrainene raportează că toate rutele de intrare și ieșire din Mîrnohrad pentru trupele ucrainene sunt acum o „zonă gri”.

Forțele ucrainene nu au reușit să deschidă un coridor către Mîrnohrad din Rodînske, Zatîșok sau Zapovidne. Armata rusă a lansat o nouă ofensivă de-a lungul acestei axe. Apărarea Ucrainei în Mîrnohrad, care este aproape încercuit, începe să se prăbușească: trupele ruse au cucerit cartierul rezidențial din sud, au pătruns în partea de vest prin Rîvne și au avansat către centrul orașului dinspre est. Acest lucru ar putea indica o retragere a Ucrainei, deși nu există nicio confirmare în acest sens.

Forțele ruse încearcă, de asemenea, să captureze Hrîșîne, principalul centru logistic ucrainean din zonă. Luptele continuă la periferia sud-estică a satului, în timp ce trupele ruse avansează din Kotlîne, în sud.

Kosteantînivka

Forțele ruse au cucerit o mică porțiune din sudul orașului Kosteantînivka. Trupele ucrainene contraatacă de-a lungul flancurilor avansului rus, complicând eforturile Rusiei.

Un atac direct asupra orașului pare puțin probabil pentru moment, deoarece forțele ruse nu dispun de suficiente trupe. În schimb, acestea ar putea încerca să ocolească orașul dinspre nord-est. Ministerul Apărării rus susține că forțele sale au avansat câțiva kilometri spre autostrada Kosteantînivka-Drujkivka, dar încă nu există dovezi ale acestor câștiguri.

Siversk

La data de 11 decembrie, forțele ruse au capturat cea mai mare parte a orașului Siversk, situat la est de Kramatorsk. Trupele ucrainene au fost probabil forțate să părăsească centrul orașului sub amenințarea încercuirii: forțele ruse au capturat înălțimile din nord-vestul și sud-vestul orașului, care se află într-o zonă joasă.

Trupele ruse intenționează acum să utilizeze aceste poziții, împreună cu satul Zvanivka capturat în apropiere, la sud, pentru a avansa spre Slovyansk.

Lîman

Forțele ruse încearcă să străpungă liniile în apropiere de Yarova, Drobysheve și Yampil pentru a ajunge la râul Siverskyi Doneț, a întrerupe aprovizionarea către Lîman și a se alătura forțelor care avansează de pe malul opus, în apropiere de Siversk.

Chiar dacă Lîman cade și trupele ucrainene se retrag de pe malul nordic, Slovyansk nu ar fi expus unei amenințări imediate: lățimea râului și curentul rapid rămân o barieră naturală. Cu timpul, însă, forțele care avansează din Lyman și Siversk ar putea fi primele care vor ajunge în centrul aglomerării Kramatorsk.

Huleaipole

Forțele ruse au ajuns la râul Haichur pe aproape întreaga lungime a acestuia, de la Huleaipole, în regiunea Zaporojia, până la Pokrovske, în regiunea Dnipropetrovsk. Între timp, trupele ucrainene s-au retras în mare parte în spatele râului pentru a stabili o linie defensivă, păstrând totuși câteva capete de pod.

Menținerea acestei linii va fi o provocare pentru Ucraina, deoarece forțele ruse au un avantaj numeric semnificativ. Unități de asalt au fost deja observate pe malul vestic, în limitele orașului Huleaipole, iar trupele ruse ar putea încă să pătrundă spre Pokrovske, un punct defensiv cheie pentru regiunea sud-estică Dnipropetrovsk.

Kupiansk

Forțele ucrainene au perturbat din nou operațiunile rusești în Kupiansk. Neavând suficientă forță de muncă pentru o ofensivă decisivă, Rusia probabil că reține trupele în părțile ocupate ale regiunii Harkov din motive politice, deoarece aceste zone ar putea fi în cele din urmă returnate Ucrainei.

Trupele ucrainene continuă să atace capul de pod rus de pe malul vestic al râului Oskil, lovind centrul orașului și periferia sa vestică dinspre vest, precum și de-a lungul râului dinspre est.

Într-o aparentă încercare de a îmbunătăți condițiile pentru o ofensivă, forțele ruse continuă avansul în apropierea localităților Kamyanka și Dvorichna, cu scopul de a asigura o legătură fiabilă între capul de pod de pe râul Oskil și zonele din apropiere controlate de Rusia.

