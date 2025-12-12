Live TV

Volodimir Zelenski a vizitat orașul Kupiansk despre care Kievul spune că l-a recucerit parțial din mâinile rușilor

Screenshot 2025-12-12 at 17.43.39
Volodimir Zelenski în Kupiansk, 12 decembrie 2025 Foto: captură video
Rușii din Kupiansk, „complet izolați”, afirmă Kievul

Forțele ucrainene au declarat că au recucerit părți din orașul Kupiansk din nord-est și că au încercuit trupele rusești din zonă, în timp ce președintele Volodimir Zelenski a vizitat zona și a lăudat operațiunea, afirmând că aceasta a întărit poziția diplomatică a Ucrainei, scrie Reuters.

În contextul eforturilor de pace susținute de SUA, Moscova a declarat că avansează pe toate fronturile și că a capturat Kupiansk și orașul strategic Pokrovsk din est. Kievul a negat acest lucru, afirmând că luptele continuă.

Într-un videoclip postat vineri pe contul său de socializare, Zelenski, purtând o vestă antiglonț, este văzut stând în fața unui panou cu numele orașului la intrarea în Kupiansk.

„Astăzi este extrem de important să obținem rezultate pe front, astfel încât Ucraina să poată obține rezultate în diplomație”, a spus Zelenski în clip.

Corpul Khartiia al Gărzii Naționale din Ucraina a declarat că a eliberat mai multe districte din nordul orașului Kupiansk.

Rutele de aprovizionare rusești au fost întrerupte și câteva sute de soldați ruși sunt înconjurați, a declarat Khartiia pe aplicația de mesagerie Telegram.

Reuters nu a putut verifica imediat relatările de pe câmpul de luptă.

„Astăzi, putem spune că rușii din oraș sunt complet izolați. Mult timp, ei nu au putut înțelege ce se întâmplă. Dar acum știu că sunt înconjurați”, a declarat Ihor Obolienski, comandantul Khartiia, citat de agenția de știri Ukrainska Pravda.

Rusia, care a început invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, nu a comentat imediat afirmațiile ucrainene.

Proiectul ucrainean de cartografiere a câmpului de luptă Deep State arată acum că cel puțin trei sate din nordul și vestul Kupianskului se află sub control ucrainean.

Districtele nordice ale orașului Kupiansk sunt, de asemenea, indicate ca fiind sub control ucrainean, iar harta sugerează că trupele ruse sunt încercuite în centrul orașului.

Analiștii militari au afirmat că, în noiembrie, ritmul avansului rus a atins cel mai înalt nivel din acest an, pe măsură ce trupele au avansat, preluând controlul asupra satelor mai mici.

Rusia a declarat joi că a capturat orașul Siversk din estul țării. Kievul a afirmat că acesta rămâne sub control ucrainean.

Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea unei zone demilitarizate în Donbas (Le Monde)

Editor : B.E.

