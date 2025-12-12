Zelenski merge luni la Berlin, anunță presa germană. Cancelarul Friedrich Merz a invitat reprezentanți ai SUA să participe la discuții

Președintele Volodimir Zelenski plănuiește să viziteze capitala Germaniei luni, 15 decembrie. Conform Bild, guvernul german nu a confirmat deocamdată vizita lui Zelenski. Cu toate acestea, în cartierul guvernamental și în spațiul aerian deasupra Berlinului sunt deja în vigoare măsuri de securitate neobișnuit de stricte, ceea ce sugerează că o astfel de vizită este în curs de pregătire, anunță European Pravda.

Membrii Bundestagului (parlamentul german) au fost informați cu privire la „măsurile polițienești legate de vizita de stat la clădirea Reichstagului și la Cancelarie” și la restricțiile de acces de luni.

Joi, poliția din Berlin a notificat aeroporturile din zona Berlinului cu privire la viitoarea vizită de stat.

„În legătură cu vizita unei persoane care se bucură de cel mai înalt nivel de protecție, pe 15 decembrie 2025 va fi introdusă o zonă de zbor restricționată deasupra Berlinului, pentru a proteja oaspetele de stat”, a anunțat poliția din Berlin.

Astfel de măsuri sunt luate numai pentru oaspeții de stat care se confruntă cu cel mai înalt nivel de amenințare, cum ar fi președinții SUA sau Ucrainei.

S-a raportat anterior că la începutul săptămânii viitoare este planificată la Berlin o întâlnire privind un posibil armistițiu în Ucraina.

Cancelarul german Friedrich Merz a invitat reprezentanți ai SUA să participe la discuții.

Invitația a venit după o convorbire telefonică tensionată din 10 decembrie între Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer și Donald Trump, în timpul căreia părțile au încercat să depășească diferențele privind direcția eforturilor de pace.

Trump a recunoscut ulterior dezacordurile, afirmând că în timpul convorbirii telefonice s-au folosit „cuvinte destul de dure” și subliniind diferențele de opinie față de abordarea susținută de SUA.

Editor : C.A.