Live TV

Zelenski merge luni la Berlin, anunță presa germană. Cancelarul Friedrich Merz a invitat reprezentanți ai SUA să participe la discuții

Data publicării:
Merz Hosts Virtual Meeting Over Ukraine Alaska Talks
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, alături de cancelarul german, Friedrich Merz, unul din liderii „Coaliției de Voință”. Foto: Getty Images

Președintele Volodimir Zelenski plănuiește să viziteze capitala Germaniei luni, 15 decembrie. Conform Bild, guvernul german nu a confirmat deocamdată vizita lui Zelenski. Cu toate acestea, în cartierul guvernamental și în spațiul aerian deasupra Berlinului sunt deja în vigoare măsuri de securitate neobișnuit de stricte, ceea ce sugerează că o astfel de vizită este în curs de pregătire, anunță European Pravda.

Membrii Bundestagului (parlamentul german) au fost informați cu privire la „măsurile polițienești legate de vizita de stat la clădirea Reichstagului și la Cancelarie” și la restricțiile de acces de luni.

Joi, poliția din Berlin a notificat aeroporturile din zona Berlinului cu privire la viitoarea vizită de stat.

„În legătură cu vizita unei persoane care se bucură de cel mai înalt nivel de protecție, pe 15 decembrie 2025 va fi introdusă o zonă de zbor restricționată deasupra Berlinului, pentru a proteja oaspetele de stat”, a anunțat poliția din Berlin.

Astfel de măsuri sunt luate numai pentru oaspeții de stat care se confruntă cu cel mai înalt nivel de amenințare, cum ar fi președinții SUA sau Ucrainei.

S-a raportat anterior că la începutul săptămânii viitoare este planificată la Berlin o întâlnire privind un posibil armistițiu în Ucraina.

Cancelarul german Friedrich Merz a invitat reprezentanți ai SUA să participe la discuții.

Invitația a venit după o convorbire telefonică tensionată din 10 decembrie între Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer și Donald Trump, în timpul căreia părțile au încercat să depășească diferențele privind direcția eforturilor de pace.

Trump a recunoscut ulterior dezacordurile, afirmând că în timpul convorbirii telefonice s-au folosit „cuvinte destul de dure” și subliniind diferențele de opinie față de abordarea susținută de SUA.

Citește și Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea unei zone demilitarizate în Donbas (Le Monde)

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
5
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
Digi Sport
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
National Guard Shot in Downtown Washington DC
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident (WP)
Screenshot 2025-12-12 at 17.43.39
Volodimir Zelenski a vizitat orașul Kupiansk despre care Kievul spune că l-a recucerit parțial din mâinile rușilor
Iuri Ușakov profimedia-0954194313
„S-ar putea să nu ne placă”. Kremlinul afirmă că ar putea să nu fie de acord cu noile propuneri de pace pentru Ucraina
European Political Community summit in Copenhagen
Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea unei zone demilitarizate în Donbas (Le Monde)
European Political Community summit in Copenhagen
Volodimir Zelenski a cerut parlamentarilor să modifice legile astfel încât să-l mulțumească pe Donald Trump. Domeniile vizate
Recomandările redacţiei
FED PROTEST VICTORIEI 121225 R10_00000
A treia zi de proteste pentru o justiție corectă. Manifestații în...
colaj epstein trump woody allen steve bannon
Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates apar în fotografii publicate...
BUCURESTI - ANPC - IAN 2024
Şefii ANPC, trimişi în judecată de DNA Timişoara. Paul Anghel, șef al...
spital, medici
Doctorul Adrian Marinescu, despre cazurile de lepră din România: „Nu...
Ultimele știri
SUA vor păstra soldați în Lituania pentru încă cel puțin 1,5 ani: Noua strategie de securitate „nu e întreaga politică externă”
Premierul ungar Viktor Orban critică votul care interzice restituirea activelor înghețate rusești. „E dictatură de la Bruxelles”
Poliția maghiară vrea ca primarul liberal al Budapestei, opozant al lui Orban, să fie pus sub acuzare pentru organizarea unui marș LGBT
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
Fostul ginere al lui Nicolae Ceaușescu a cerut sesizarea CCR pentru redeschiderea dosarului de genocid...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe...
bruxelles comisia europeana steag ue shutterstock_592879253
Harta riscurilor pentru UE, în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei și ruptura de SUA
Playtech
Programul maşinii de spălat rufe care consumă cel mai puţin curent. Puţini îl folosesc, dar scade factura...
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie?
Digi FM
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea...
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție