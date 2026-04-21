Înalt oficial al UE: Moldova ocupă un loc mai bun față de Ucraina în ceea ce privește ritmul reformelor pentru admiterea în Uniune

Marta Kos, comisarul Uniunii Europene pentru extindere, a lăudat pe 20 aprilie ritmul reformelor din Ucraina menite să alinieze țara la standardele europene și a solicitat garanții mai puternice pentru a preveni regresul în viitor.

Evaluarea vine în ciuda criticilor potrivit cărora autoritățile ucrainene trag de timp în ceea ce privește reformele economice și privind statul de drept necesare pentru integrarea europeană. În ultimele luni, parlamentul Ucrainei a adoptat unele proiecte de lege necesare pentru aderarea la UE, dar a întâmpinat dificultăți cu altele.
Kos a vorbit în cadrul unei întâlniri cu membri ai Parlamentului European, scrie Kyiv Independent.

Întâlnirea a oferit parlamentarilor din Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European ocazia de a discuta despre situația actuală a tuturor țărilor candidate actuale și potențiale la UE, precum și despre reformele necesare pentru o Uniune cu peste 30 de membri, în loc de cei 27 actuali.

Rata de implementare a reformelor în Ucraina se situează la 87%, fiind depășită doar de cea a Moldovei, de 93%. Ambele țări sunt cu mult înaintea Serbiei, care se află pe ultimul loc, cu doar 30%, potrivit lui Kos.

Acest progres este realizat „în ciuda bombelor care cad asupra țării, în ciuda faptului că țara luptă pentru viața sa, pentru supraviețuire”, a spus Kos în discursul său de deschidere adresat membrilor Parlamentului European (EP).

Ea și-a reiterat, de asemenea, convingerea că termenul limită din 2027 pentru aderarea la UE, menționat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, este „imposibil”.
Kos a adăugat, totuși, că Zelenski „are nevoie de asigurări că vor putea deveni membri ai UE”.

Kos și deputații din comisie au observat că procesul de extindere trebuie reformat, atât pentru că este perceput ca fiind prea lung, cât și pentru a garanta că țările nu vor face pași înapoi odată ce devin membri cu drepturi depline ai UE.

