Incendiile de vegetație fac ravagii în Spania. Foto. Profimedia

Patru persoane au murit în Spania, în contextul în care sudul Europei este lovit de cele mai grave incendii forestiere din istorie. Autoritățile din Madrid au mobilizat aproape 3.000 de soldați pentru a ajuta pompierii să combată incendiile care au devastat zone întinse ale țării. Ne aşteaptă încă ore dificileîn lupta împotriva incendiilor care au devastat în ultimele zece zile vestul Spaniei, a avertizat marţi premierul Pedro Sanchez, în pofida încheierii valului de căldură care a afectat ţara, transmite Reuters.

O caniculă severă, care a durat 16 zile, a alimentat aproximativ 20 de incendii forestiere, arzând peste 115.000 de hectare în regiunile Galicia și Castilia și Leon în ultima săptămână. Flăcările s-au răspândit pe versanții sudici ai lanțului muntos Picos de Europa și pe faimosul traseu de pelerinaj Camino de Santiago.

Un pompier a murit atunci când camionul său s-a răsturnat în apropierea satului Espinoso de Compludo, ridicând numărul morților la patru în urma recentelor valuri de incendii.

Cer mass-media şi totodată cetăţenilor (...) să îşi intensifice măsurile de precauţie, să nu lase garda jos, pentru că mai avem încă de traversat momente critice, ne aşteaptă încă ore dificile, a declarat Pedro Sanchez, după o vizită la centrul de comandă al operaţiunii de stingere a incendiilor din comunitatea vestică Extremadura.

Premierul a dat asigurări, de asemenea, că va încerca să pună în aplicare un pact de stat pentru abordarea urgenţei climatice, aşa cum declarase deja în timpul unei vizite anterioare la serviciile de urgenţă din Galicia, duminică.

În fiecare an, urgenţa climatică se agravează, (...) în fiecare an efectele acestei urgenţe climatice se accelerează, în special în Peninsula Iberică, a argumentat liderul spaniol.

După şaisprezece zile în care valorile de 40 de grade Celsius au fost nelipsite în multe zone ale ţării, marţi temperaturile au scăzut în toată Spania, iar umiditatea a crescut în numeroase locuri, ceea ce ar trebui să ajute intervenţia pompierilor, sprijiniţi de militari şi de pompieri din multe ţări.

Prin reducerea umidităţii aerului, a plantelor şi a solului şi prin scăderea pragului de inflamabilitate, valurile de căldură transformă vegetaţia într-un combustibil ce se aprinde extrem de uşor, ceea complică şi mai mult încercările de aducere sub control şi de stingere a flăcărilor.

În Spania, ar mai putea dura câteva zile până la stingerea completă a incendiilor, iar trei regiuni situate în jumătatea vestică a ţării - Galicia, Castilia şi Extremadura - continuăa să lupte cu incendii de proporţii, scăpate de sub control, care au ars zeci de mii de hectare în mai puţin de două săptămâni.

Conform datelor programului european de monitorizare prin satelit Copernicus, aproximativ 373.000 de hectare au fost pârjolite până în prezent în acest an în Spania, o cifră în continuă creştere, care reprezintă deja un record pentru această ţară de la debutul, în 2006, a înregistrărilor compilate de Sistemul European de Informaţii privind Incendiile de Pădure (EFFIS). 

