Germania: Parchetul federal l-a pus sub acuzare pe ucraineanul acuzat în legătură cu exploziile de la Nord Stream

Procurorii federali germani au formulat acuzații împotriva unui cetățean ucrainean în legătură cu exploziile de la conducta Nord Stream din septembrie 2022, au relatat miercuri mass-media germane. Postul public de televiziune ARD și ziarele Süddeutsche Zeitung și Zeit l-au identificat pe acuzat ca fiind Serhii K., care a fost reținut în Italia în baza unui mandat de arestare german în august 2025 și extrădat în Germania, scrie focus.de.

Soldatul ucrainean în vârstă de 50 de ani, originar din Kiev, este acuzat că a condus o echipă formată din șapte complici în operațiunea care a distrus trei dintre cele patru conducte cheie de gaz Nord Stream din Marea Baltică. Conductele transportau gaz rusesc către Europa.

Mai multe explozii din apropierea insulei daneze Bornholm din Marea Baltică au avariat atât de grav cele două conducte Nord Stream în septembrie 2022, încât nu s-a mai putut transporta gaz prin ele. Nord Stream 1 transportase anterior gaze naturale rusești în Germania; Nord Stream 2 nu era încă operațional.

Cu toate acestea, în lunile anterioare – după începerea războiului de agresiune rusesc împotriva Ucrainei – fluxul de gaze prin Nord Stream 1 fusese deja redus drastic sau oprit complet de mai multe ori de partea rusă.

Serhii K. este, de asemenea, acuzat de atacarea infrastructurii energetice civile, fapt considerat crimă de război în conformitate cu dreptul internațional, de provocarea unei explozii și de distrugerea unor structuri.

El a negat implicarea, iar avocatul său a declarat că este încrezător că clientul său va fi achitat.

Atacurile asupra conductelor de gaze Nord Stream au făcut furori în întreaga lume în 2022. Ani de zile, anchetatorii germani au căutat echipa formată din șapte membri despre care se presupune că este responsabilă pentru plasarea explozibililor în cadrul prestigiosului proiect germano-rus. Acum, pentru prima dată, au fost formulate acuzații împotriva unuia dintre suspecții participanți, conform confirmării avocaților săi.

Parchetul Federal este convins că bărbatul a coordonat operațiunea din Marea Baltică. Senatul Securității Statului de la Curtea Regională Superioară Hanseatică din Hamburg trebuie acum să decidă dacă recunoaște acuzațiile și când va avea loc procesul.

Editor : M.C