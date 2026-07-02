(P) BT Explainer: Ce înseamnă, de fapt, că IMM-urile țin România în mișcare?

Când spunem că IMM-urile ”țin România în mișcare”, formularea poate părea, la prima vedere, o expresie generală, aproape decorativă, genul de frază pe care o auzim des în discursul public, dar care rareori este explicată concret.

În realitate, ea descrie un mecanism economic foarte simplu: majoritatea interacțiunilor economice de zi cu zi au loc în business-urile mici și mijlocii, adică în magazine de cartier, ateliere, firme de servicii, mici unități de producție sau businessuri de familie.

Acestea sunt IMM-urile.

IMM-urile nu reprezintă o categorie marginală a economiei, ci una majoritară din punct de vedere funcțional: locul unde se întâlnesc cererea și oferta în viața de zi cu zi.

Pentru a înțelege mai ușor acest lucru, este suficient să ne uităm la o zi obișnuită: dimineața, cumpărăm produse de la o brutărie sau un magazin local; în drum spre serviciu, folosim servicii oferite de firme mici sau subcontractori; la prânz, mâncăm în locații care, în majoritatea cazurilor, sunt afaceri independente; seara, apelăm la servicii de reparații, livrare sau alte activități care sunt, de asemenea, realizate de IMM-uri.

Fără să ne dăm seama, interacționăm constant cu acest tip de afaceri.

De aceea, impactul lor economic nu este doar statistic, ci practic. Ele creează locuri de muncă, dar mai ales creează continuitate economică la nivel local: mențin fluxul de bunuri, servicii și bani în comunități.

Rolul IMM-urilor în economie: mai mult decât cifre

IMM-urile sunt, prin natura lor, mai apropiate de comunitățile în care funcționează, ceea ce le face mai sensibile la schimbările economice, dar și mai flexibile în adaptare. În perioade de incertitudine, ele pot ajusta mai rapid modul de funcționare, pot modifica structuri de cost sau pot identifica noi nevoi ale clienților.

În același timp, economia locală depinde de ele într-un mod direct: atunci când o astfel de afacere se închide, efectul nu este doar unul economic, ci și social, pentru că dispare un punct de acces la servicii, dar și un element de stabilitate într-o comunitate.

De aici apare și ideea de interdependență.

Economia nu este un sistem abstract, format din entități izolate, ci o rețea de relații între oameni, firme și instituții. Fiecare tranzacție implică un grad de încredere: că produsul va fi livrat, că serviciul va fi prestat, că plata va fi făcută, că relația va continua.

Această încredere, deși rar menționată în analizele economice clasice, este esențială pentru funcționarea sistemului. Fără ea, costurile de tranzacție cresc, ritmul economic încetinește, iar activitatea se fragmentează.

De aceea, atunci când vorbim despre IMM-uri, nu vorbim doar despre firme mici și mijlocii în sens contabil, ci despre o infrastructură economică distribuită la nivelul întregii țări.

”Hai să fim alături de cei care țin România în mișcare!”

De la această realitate pornește și inițiativa lansată de Banca Transilvania, continuarea platformei „Cumpără de lângă tine”.

Aceasta își propune să aducă în atenție rolul acestor afaceri în funcționarea economiei și să încurajeze o mai bună înțelegere a impactului pe care îl au alegerile noastre cotidiene.

În esență, discuția nu este doar despre susținerea IMM-urilor, ci despre felul în care economia funcționează deja: printr-o rețea de afaceri mici și mijlocii care asigură continuitatea activității economice în viața de zi cu zi.

Editor : A.D.V.