Preşedintele francez Emmanuel Macron a reapărut luni cu ochelari de aviator, după ce stârnise senzaţie când i-a purtat la Forumul de la Davos în ianuarie, din cauza unei probleme oculare, relatează AFP.

Şeful statului a purtat ochelarii în fața intrării de la Palatul Elysee când l-a întâmpinat pe sultanul Omanului, Haitham bin Tariq, la amiază. Prea mult soare în această lună iunie supraîncălzită? Nu, din nou „o problemă oculară”, a aflat presa de la anturajul prezidenţial, fără alte precizări.

Sultanul Omanului, Haitham bin Tariq și Emmanuel Macron. Foto: Profimedia

Preşedintele a continuat să-i poarte în cursul unei ceremonii de semnare a unor contracte în interiorul Palatului Elysee, alături de sultan, iar apoi într-un hotel la un forum de afaceri franco-omanez, notează AFP, citată de Agerpres.

Emmanuel Macron a făcut senzaţie pe reţelele sociale la Forumul de la Davos cu ochelarii săi reflectorizanţi şi pronunţarea cuvintelor „for sure” („bineînţeles”) rostite de mai multe ori în discursul său, în pline tensiuni cu Donald Trump.

Într-o aluzie la Groenlanda, pe care preşedintele american se ambiţionează cu regularitate să o anexeze SUA, preşedintele francez afirmase că preferă „respectul” şi „statul de drept” în locul „brutalităţii”.

În mod paradoxal, Donald Trump amplificase zarva de pe social media, ironizând pe seama „tipului dur” cu „frumoşii săi ochelari de soare”.

Editor : Liviu Cojan