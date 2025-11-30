Pacea din Ucraina este negociată duminică seară pe pământ american, în Florida. Ucrainenii și americanii s-au întâlnit față în față. Deși este și el în Florida, Donald Trump nu a venit la întâlnire. Marco Rubio și șeful delegației ucrainene au anunțat că speră ca discuțiile să fie productive. Acestea au loc cu o zi înainte ca liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, să ajungă în Franța, în vizita oficială în cadrul căreia va discuta cu președintele Emmanuel Macron pașii de urmat în conflictul ruso-ucrainean, anunță Kyiv Independent.

Delegații ucraineni au început întâlnirea cu oficialii americani în Florida pentru a continua negocierile privind planul de pace susținut de Washington, care vizează încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Delegația ucraineană, condusă de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, la clubul privat de golf al lui Witkoff din Hallandale Beach, la nord de Miami.

Discuțiile continuă negocierile recente de la Geneva, unde reprezentanții SUA, Ucrainei și Europei au lucrat la revizuirea propunerii inițiale în 28 de puncte - un plan care inițial cerea concesii radicale din partea Kievului, în conformitate cu cererile maximaliste ale Moscovei.

În declarațiile făcute reporterilor înaintea întâlnirii, Rubio a spus că obiectivul final este asigurarea unui acord de pace „care să lase Ucraina suverană și independentă și cu șansa la o prosperitate reală”. Așezat vizavi de Rubio, Umerov și-a exprimat recunoștința față de Trump și poporul american pentru eforturile depuse timp de 10 luni pentru a pune capăt invaziei Rusiei, adăugând că „așteaptă cu nerăbdare o întâlnire productivă și de succes astăzi”.

Ucraina va fi „suverană, independentă și prosperă”, afirmă Rubio

Discuțiile au loc în contextul în care Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai explozive crize politice din ultimii ani, consilierul principal al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, demisionând în urma unei anchete majore privind corupția.

Iermak, aliatul de lungă durată al lui Zelenski și considerat cel mai puternic șef de cabinet din istoria Ucrainei, era așteptat să conducă negocierile înainte de a-și anunța demisia pe 28 noiembrie. Printre negociatorii ucraineni se numără și vice-ministrul de externe Serhii Kyslytsia, ambasadoarea Olha Stefanishyna, șeful Statului Major General Andrii Hnatov și vice-șeful Serviciului de Informații Militare Vadym Skibitskyi.

Ucraina și SUA nu au dezvăluit în totalitate acordul de pace revizuit încheiat la Geneva, care se spune că a ușurat unele dintre cele mai dure condiții impuse Kievului, unele aspecte urmând să fie clarificate în cadrul discuțiilor ulterioare.

Kremlinul a confirmat primirea propunerii convenite la Geneva, iar Witkoff este așteptat să se deplaseze la Moscova la începutul săptămânii viitoare pentru a continua negocierile cu partea rusă. Un oficial american anonim a declarat pentru Axios că Casa Albă intenționează să rezolve două probleme-cheie rămase în suspensie cu Ucraina: teritoriul și garanțiile de securitate. Witkoff și Kushner speră, potrivit unor surse, să finalizeze discuțiile cu partea ucraineană înainte de a prezenta rezultatul președintelui rus Vladimir Putin pe 2 decembrie.

Witkoff, care a fost puternic implicat în prezentarea planului de pace inițial, a fost supus unei atenții sporite după ce, potrivit unor surse, o scurgere de informații l-a surprins instruind un oficial rus cu privire la modul de a influența Casa Albă.

Wall Street Journal a raportat în continuare, pe 28 noiembrie, că Witkoff și oficialii ruși promovează de luni de zile o abordare diplomatică de tipul „pace prin afaceri”, în speranța de a-l atrage pe Trump cu acorduri miniere lucrative și parteneriate de investiții, în schimbul ajutorului acordat economiei ruse pentru a ieși din izolare.

Înaintea discuțiilor din Florida, Zelenski a remarcat că „partea americană demonstrează o abordare constructivă și că, în zilele următoare, este posibil să se concretizeze pașii necesari pentru a determina cum se poate pune capăt războiului într-un mod demn”.

Președintele ucrainean a purtat, de asemenea, convorbiri telefonice cu lideri mondiali, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele finlandez Alexander Stubb, care menține o relație prietenoasă cu Trump.

„Am discutat situația diplomatică și împărtășim o viziune comună asupra problemelor cheie”, a scris Zelenski pe rețelele sociale după discuțiile cu von der Leyen.

Kievul a solicitat în repetate rânduri intensificarea presiunii internaționale asupra Moscovei pentru a o forța să accepte un armistițiu.

Cu doar câteva ore înainte de începerea discuțiilor, Zelenski a anunțat că Ucraina își sincronizează regimul de sancțiuni cu sancțiunile impuse de Washington împotriva giganților energetici ruși Lukoil și Rosneft.

Între timp, Rusia continuă să respingă încetarea focului și insistă asupra cererilor sale maximaliste, inclusiv recunoașterea internațională a ocupării teritoriilor ucrainene și retragerea forțelor ucrainene din Donbas.

Editor : C.A.