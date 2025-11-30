Live TV

Video Întâlnire în SUA pentru soarta Ucrainei. Delegația trimisă de Zelenski negociază planul de pace înaintea vizitei lui Witkoff în Rusia

Data actualizării: Data publicării:
US' Rubio hails 'most productive' talks yet in ongoing Ukraine-Russia peace efforts
Noi negocieri de pace. Marco Rubio şi Steve Witkoff au primit, în Florida, o delegaţie ucraineană. Sursa: Profimedia
Din articol
Ucraina va fi „suverană, independentă și prosperă”, afirmă Rubio

Pacea din Ucraina este negociată duminică seară pe pământ american, în Florida. Ucrainenii și americanii s-au întâlnit față în față. Deși este și el în Florida, Donald Trump nu a venit la întâlnire. Marco Rubio și șeful delegației ucrainene au anunțat că speră ca discuțiile să fie productive. Acestea au loc cu o zi înainte ca liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, să ajungă în Franța, în vizita oficială în cadrul căreia va discuta cu președintele Emmanuel Macron pașii de urmat în conflictul ruso-ucrainean, anunță Kyiv Independent.

 

Delegații ucraineni au început întâlnirea cu oficialii americani în Florida pentru a continua negocierile privind planul de pace susținut de Washington, care vizează încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Delegația ucraineană, condusă de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, la clubul privat de golf al lui Witkoff din Hallandale Beach, la nord de Miami.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Discuțiile continuă negocierile recente de la Geneva, unde reprezentanții SUA, Ucrainei și Europei au lucrat la revizuirea propunerii inițiale în 28 de puncte - un plan care inițial cerea concesii radicale din partea Kievului, în conformitate cu cererile maximaliste ale Moscovei.

În declarațiile făcute reporterilor înaintea întâlnirii, Rubio a spus că obiectivul final este asigurarea unui acord de pace „care să lase Ucraina suverană și independentă și cu șansa la o prosperitate reală”. Așezat vizavi de Rubio, Umerov și-a exprimat recunoștința față de Trump și poporul american pentru eforturile depuse timp de 10 luni pentru a pune capăt invaziei Rusiei, adăugând că „așteaptă cu nerăbdare o întâlnire productivă și de succes astăzi”.

Ucraina va fi „suverană, independentă și prosperă”, afirmă Rubio

Discuțiile au loc în contextul în care Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai explozive crize politice din ultimii ani, consilierul principal al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, demisionând în urma unei anchete majore privind corupția.

Iermak, aliatul de lungă durată al lui Zelenski și considerat cel mai puternic șef de cabinet din istoria Ucrainei, era așteptat să conducă negocierile înainte de a-și anunța demisia pe 28 noiembrie. Printre negociatorii ucraineni se numără și vice-ministrul de externe Serhii Kyslytsia, ambasadoarea Olha Stefanishyna, șeful Statului Major General Andrii Hnatov și vice-șeful Serviciului de Informații Militare Vadym Skibitskyi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ucraina și SUA nu au dezvăluit în totalitate acordul de pace revizuit încheiat la Geneva, care se spune că a ușurat unele dintre cele mai dure condiții impuse Kievului, unele aspecte urmând să fie clarificate în cadrul discuțiilor ulterioare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Kremlinul a confirmat primirea propunerii convenite la Geneva, iar Witkoff este așteptat să se deplaseze la Moscova la începutul săptămânii viitoare pentru a continua negocierile cu partea rusă. Un oficial american anonim a declarat pentru Axios că Casa Albă intenționează să rezolve două probleme-cheie rămase în suspensie cu Ucraina: teritoriul și garanțiile de securitate. Witkoff și Kushner speră, potrivit unor surse, să finalizeze discuțiile cu partea ucraineană înainte de a prezenta rezultatul președintelui rus Vladimir Putin pe 2 decembrie.

Witkoff, care a fost puternic implicat în prezentarea planului de pace inițial, a fost supus unei atenții sporite după ce, potrivit unor surse, o scurgere de informații l-a surprins instruind un oficial rus cu privire la modul de a influența Casa Albă.

Wall Street Journal a raportat în continuare, pe 28 noiembrie, că Witkoff și oficialii ruși promovează de luni de zile o abordare diplomatică de tipul „pace prin afaceri”, în speranța de a-l atrage pe Trump cu acorduri miniere lucrative și parteneriate de investiții, în schimbul ajutorului acordat economiei ruse pentru a ieși din izolare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Înaintea discuțiilor din Florida, Zelenski a remarcat că „partea americană demonstrează o abordare constructivă și că, în zilele următoare, este posibil să se concretizeze pașii necesari pentru a determina cum se poate pune capăt războiului într-un mod demn”.

Președintele ucrainean a purtat, de asemenea, convorbiri telefonice cu lideri mondiali, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele finlandez Alexander Stubb, care menține o relație prietenoasă cu Trump.

„Am discutat situația diplomatică și împărtășim o viziune comună asupra problemelor cheie”, a scris Zelenski pe rețelele sociale după discuțiile cu von der Leyen.

Kievul a solicitat în repetate rânduri intensificarea presiunii internaționale asupra Moscovei pentru a o forța să accepte un armistițiu.

Cu doar câteva ore înainte de începerea discuțiilor, Zelenski a anunțat că Ucraina își sincronizează regimul de sancțiuni cu sancțiunile impuse de Washington împotriva giganților energetici ruși Lukoil și Rosneft.

Între timp, Rusia continuă să respingă încetarea focului și insistă asupra cererilor sale maximaliste, inclusiv recunoașterea internațională a ocupării teritoriilor ucrainene și retragerea forțelor ucrainene din Donbas.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
3
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
4
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Digi Sport
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2 US National Guard members shot near White House, condition unclear
Departamentul de Stat al SUA suspendă eliberarea vizelor pentru cetăţenii afgani, după atacul din Washington
marco rubio
Noi negocieri de pace. Marco Rubio şi Steve Witkoff primesc, în Florida, o delegaţie ucraineană
G7 Foreign Ministers, Niagara-on-the-Lake, Canada - 12 Nov 2025
Marco Rubio intenționează să spună „pas” reuniunii NATO. Cine ar urma să reprezinte Washingtonul (surse Reuters)
profimedia-0965435496
Rusia crede că divulgarea înregistrării convorbirii cu Witkoff e inacceptabilă și că echivalează cu un război hibrid. Reacția lui Trump
Former Senior Advisor to the President of the United States Jared Kushner, speaks to the crowds on stage in the Hostage Square, during the demonstration. Israelis attended the weekly demonstration calling for the release of 48 Israeli hostages who have be
Planul de pace american a fost elaborat de Witkoff, Dmitriev și ginerele lui Trump (Bloomberg)
Recomandările redacţiei
photo-collage.png (5)
Cel puțin încă trei zile fără apă pentru peste 100.000 de români. S-a...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Culisele politicii de la Kiev. Lupta pentru supraviețuire a lui...
Screenshot 2025-11-30 at 18.44.16
George Simion, ales președinte AUR pentru a doua oară: În 2026 se...
Takaichi Cabinet Set to Be Launched Tues. Evening
Criză în relațiile chinezo-japoneze. Remarca lui Sanae Takaichi care...
Ultimele știri
Criza apei potabile, motiv de atacuri din partea PSD către Ministerul Mediului: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni
Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou, în urma unor încălcări ale spațiului aerian. Este al zecelea incident în decurs de două luni
Viața pe Pământ a început mai devreme decât se credea. Noile dovezi descoperite de cercetători în Africa de Sud
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Maite Perroni, actrița din „Rebelde”, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus: „Am învățat să-mi...
Cancan
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani...
Fanatik.ro
Rapid îl are pe „cel mai bun doctor din România”! CV impresionat și ce se întâmplă cu „italianul”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de...
Adevărul
Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General...
Playtech
Pauza de masă este inclusă în programul de lucru? Ce spune Codul Muncii
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” /...
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, magnet de priviri. Millie Bobby Brown, spectaculoasă într-o rochie foarte decoltată...
Film Now
Scarlett Johansson va juca într-un nou film din seria „Exorcistul”. Un maestru al genului horror va regiza...
Adevarul
Cea mai mare controversă a creștinismului românesc: a fost sau nu Sfântul Andrei în Dobrogea? Ce spun...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Pensionarul a cerut recalcularea. Cât a muncit
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum își menține Goldie Hawn strălucirea tinerească și silueta uimitoare la 80 de ani. Actrița dezvăluie...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...