Războiul început de Rusia în Ucraina este ca o hârtie de turnesol care evidenţiază valorile şi principiile ţărilor lumii. Se vede mai clar ce apără fiecare, ce interese au statele, cine profită şi cine pierde din cauza întregii situaţii. Cazul Serbiei însă este unul care are nevoie de o analiză mai profundă. Ultimul război contemporan din Europa a fost cel din fosta Iugoslavie şi rănile deschise atunci sunt greu de vindecat. În Balcanii de Vest oamenii încă nu sunt obişnuiţi să trăiască împreună fără resentimente şi apelează fiecare la un prieten mai mare, care să-i apere de un eventual rău îndreptat împotriva lor. Serbia susţine public suveranitatea Ucrainei, dar continuă să aibă relaţii foarte apropiate cu agresorii ruşi. Stefan Tomasevic este ambasadorul sârb la Bucureşti şi discutăm împreună despre complicatul joc diplomatic pe care ţara sa îl face. Sunt Cristina Cileacu. Începe Paşaport diplomatic.

Cristina Cileacu: Stefan Tomasevic, ambasadorul Serbiei la Bucureşti, bine ați venit la Pașaport diplomatic.

Stefan Tomasevic: Mulțumesc de invitaţie.

Cristina Cileacu: Dle ambasador, țara dvs joacă cartea neutralității într-o Europă care în acest moment are un război continuu pe teritoriul său. Iar agresorul, din punctul de vedere al Europei, este Rusia. Credeți că în aceste vremuri este încă posibil ca în această lume atât de interconectată să fiţi neutri?

Stefan Tomasevic: În primul rând, aş dori să subliniez faptul că poziţia Republicii Serbia este foarte principială, bazată pe principiile dreptului public internaţional. Și a fost întotdeauna așa. Legat de situația din Ucraina, desigur, sperăm că foarte curând vom avea pace și stabilitate. Acest lucru este important nu numai pentru Ucraina, este important pentru întreaga Europă, dar, în același timp, Serbia este puternică în poziția de a condamna orice act de încălcare a integrității teritoriale și suveranității oricărei țări suverane. Deci, să spunem că este mai mult decât clar că am adoptat toate rezoluțiile în cadrul Organizației Națiunilor Unite, care condamnă războiul și agresarea Ucrainei și ocuparea teritoriului Ucrainei.Dar, în acelaşi timp, Serbia pune următoarea întrebare: există vreo diferenţă între suveranitatea teritorială şi integritatea ţărilor suverane şi poziţia altor actori cu privire la scena publică internaţională, în acest caz? Este acelaşi lucru când vorbim despre integritatea şi integritatea teritorială şi suveranitatea Republicii Serbia şi a Ucrainei? Nu ar trebui să fie, cred, şi acest lucru este important de subliniat și de spus că suntem foarte principiali, condamnăm astfel de acte, dar, în același timp, sperăm că vom fi în poziția în care unii dintre actorii internaționali consideră că unele greșeli făcute în trecut, din păcate, provoacă unele lucruri astăzi. Știți ce s-a întâmplat în 1999, în timpul agresiunii NATO asupra țării noastre și, desigur, sperăm că putem continua să contribuim la pace.

Lecţiile unui război dureros

Cristina Cileacu: Ați menționat războiul din 1999, restul lumii l-a văzut ca pe un război etnic. Vorbiţi despre agresiunea NATO. Desigur, toată lumea cunoaște poziția țării dvs. când vine vorba de NATO. Dar întrebarea este, la nivelul elitelor sârbe este încă această idee de Marea Serbie, ceea ce înseamnă toţi sârbii din Balcani ar trebui uniţi într-o ţară cu capitala de la Belgrad. Cum nu va destabiliza acest lucru Balcanii de Vest, aşa cum sunt astăzi?

Stefan Tomasevic: Cred că dacă ascultaţi cu atenţie liderii elitelor politice din partidele politice din Serbia, nu puteţi auzi de la vreun partid politic care este reprezentat în parlament o asemenea retorică şi o asemenea naraţiune.

Cristina Cileacu: A fost retorica ministrului dumneavoastră de interne, care vorbea despre Lumea Sârbă.

Stefan Tomasevic: Nu voi comenta anumiţi jucători care nu reprezintă partidele, dar nimeni nu va spune astăzi nimic despre ideea Marii Serbii. Este în afara scenei noastre politice și nu veți avea deloc acest exemplu în acest moment. Important este ca Serbia să joace rolul principal în regiune în ceea ce priveşte pacea şi stabilitatea şi altele asemenea. Știți, nu răspundem la multe provocări zilnice, care vin din țările tinere din regiune, să zicem.

Cristina Cileacu: Vă referiţi la Kosovo, pentru a fi exacţi.

Stefan Tomasevic: Nu, Kosovo nu este o ţară, înainte de toate.

Cristina Cileacu: Vă referiţi la Bosnia şi Herţegovina?

Stefan Tomasevic: Kosovo este o parte integrală a Republicii Serbia. Pot vorbi despre multe provocări, nu numai din Bosnia, ci și din Croația. Și, din păcate, unele lucruri nu sunt responsabile din partea actorilor care conduc aceste țări. Dar, în același timp, poziția noastră trebuie să fie foarte responsabilă, deoarece dorim ca regiunea să fie o regiune pentru viitor, pentru generațiile viitoare, în baza principiilor de bază ale UE. Şi una dintre iniţiativele care sunt importante şi pe care aş dori să o menţionez este „Balcanii deschişi”. Open Balkan este originar din Republica Serbia şi bineînţeles că suntem împreună cu prietenii şi reprezentanţii noştri albanezi şi macedoneni de nord şi acest lucru va aduce posibilitatea, aşa cum am spus, ca generaţiile viitoare să trăiască în pace, stabilitate şi să aibă oportunităţi de a face schimb de capital, să fie mai uşor să îşi găsească locuri de muncă şi să călătorească fără pașapoarte, numai cu documentele naţionale. Acesta este doar un exemplu despre cum arată Serbia în regiune. Şi bineînţeles, fără nici o îndoială, nu visăm la Marea Serbie. Visăm la mai multă prosperitate pentru poporul nostru, la relații mai bune cu vecinii noștri.

Cristina Cileacu: Dar cum puteţi face asta, dle ambasador? Aceasta este o idee foarte bună, toată lumea, cred, vrea relații mai bune cu vecinii. Și ceea ce aţi spus este corect. Cu toții trebuie să ne gândim la viitor. Dar cum va putea fi rezolvată această situaţie în Balcani, când toată lumea se uită de fapt la trecut şi toate rănile nu sunt încă vindecate?

Stefan Tomasevic: Știți, am menționat deja că responsabilitatea este foarte importantă. Aceasta este cel mai important cuvânt, să spunem, în acest moment. Și dacă vă uitați și analizați ce face Serbia, după 1999, agresiune, decizii complet greșite, nu voi vorbi despre unele decizii greșite din țara noastră în acea perioadă, dar agresiunea din mijlocul Europei, contrar Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și a fost precedentul în Europa modernă. Acest lucru a distrus țara noastră, a distrus destinul și viitorul multor generații. Cu toate acestea, Serbia ştie în acest moment că trebuie să mergem mai departe.

Cristina Cileacu: Şi mergeţi?

Stefan Tomasevic: Trebuie să privim și în ochii vecinilor noștri, partenerilor noștri și împreună cu ei, să facem o lume mai bună pentru generațiile viitoare și pentru propriile noastre piețe, pentru moștenirea noastră.

Chestiunea Kosovo în 2022

Cristina Cileacu: Acestea sunt gânduri și idei, cuvinte foarte frumoase. Dar dacă ne uităm la ce se întâmplă în regiune, este adevărat? Să vorbim despre Kosovo. Aţi spus mai devreme că nu este un stat. Nici România nu recunoaşte Kosovo. Cum vedeți această situație?

Stefan Tomasevic: Serbia apreciază profund poziția, poziția principială a României, care se bazează pe dreptul public internațional şi nu recunoaște independența autoproclamată a așa-numitului Kosovo. Și, în același timp, avem cinci state membre UE care nu au recunoscut Kosovo ca stat independent. Am semnat un acord la Bruxelles ca o garanţie pentru pace şi stabilitate. Deci, cadrul acordului de la Bruxelles cu 15 articole, 6 dintre ele vorbesc în scris despre comunitatea municipalităților sârbe. La 10 ani de la semnare, aproape 10 ani, Priştina (n.r. capitala Kosovo) ignoră o parte din acordul care a fost facilitat de UE, nu a îndeplinit și nu a pus în aplicare aceste articole, deci nu a format comunitatea municipalităților sârbe.

Cristina Cileacu: Sunt o mulțime de fețe ale acestui subiect, pe termen lung, cu respectarea și nerespectare acordului, cum vedeți această situație? O poveste care nu se termină niciodată?

Stefan Tomasevic: Cred că, cu sprijinul mai puternic al partenerilor noștri din UE și din Statele Unite, să fie clar, și putem vedea că Statele Unite joacă un rol foarte important în acest moment. Sunt foarte responsabili în acest moment şi, constant, în ultima perioadă, au un mesaj care condamnă puternic acest tip de acte din partea Pristinei. Așadar, sperăm că cealaltă parte va sta și va vorbi, dar nu putem vorbi și avea negocieri și discuții despre dezvoltarea ulterioară a procesului, fără responsabilitate și voință adevărată să găsim soluția potrivită. Prin urmare, sperăm că, cu sprijinul partenerilor noștri, vom reuși să continuăm dialogul, care este foarte important pentru ambele părți, pentru Europa şi Uniunea Europeană, care facilitează dialogul prin Reprezentantul Special și, bineînțeles, pentru regiune. Și vreau doar să menționez încă un lucru. Sunt peste 100 de atacuri şi incidente motivate etnic asupra sârbilor de la începutul anului. Vă puteți imagina asta? Acest lucru este foarte greu pentru poporul nostru. Dar trebuie să spun care este motivul principal, desigur, am vorbit despre acest lucru, despre responsabilitatea poziției unor actori. Acestea sunt doar pentru utilizării interne (n.r. politica domestică a Kosovo). Iar cei care se comportă astfel trebuie să considere că în cele din urmă ar trebui să privească în viitor, nu doar la ziua de mâine. Și asta este ceea ce avem nevoie. Prin urmare, cu ajutorul puternic al partenerilor noștri care consideră Serbia ca parte principală și o parte foarte responsabilă în acest dialog și mai larg, în relațiile internaționale, cred că vom reuși să mergem mai departe.

Serbia, poziţie controversată faţă de Rusia

Cristina Cileacu: Să ne întoarcem la relația cu Rusia, deoarece legătura dintre sârbi și ruși este veche și este foarte puternică. Este un fapt cunoscut. În același timp, majoritatea sârbilor nu sunt neapărat pro-ruși, deși există demonstrații care susțin ceea ce face Putin în Ucraina, pe străzile țării dvs. În acelaşi timp, Serbia doreşte să fie membră a Uniunii Europene şi primiţi mulţi bani de la blocul european. Ministrul dvs de externe și ministrul afacerilor externe, Lavrov al Rusiei, au semnat recent un plan de consultare și nu există informații cunoscute despre acest plan. Revenind la neutralitate. Cum poți fi neutru, dar în același timp să semnezi un pact cu cineva care a început războiul în Ucraina?

Stefan Tomasevic: În primul rând, după cum am spus, am fost foarte principiali și foarte puternici în poziția de a condamna orice încălcare (n.r. teritorială) şi războiul care este acum în Ucraina. Voi adăuga ceva la întrebarea dvs. cu privire la sancțiuni și presiunile mari în ceea ce privește sancțiunile.

Cristina Cileacu: Asta e o problemă, pentru că țara dvs a fost sub sancțiuni.

Stefan Tomasevic: Trebuie să vă spun, am suferit mult din cauza sancțiunilor, în anii nouăzeci. Concluzia finală este că toate acestea afectează oamenii obișnuiți, nu elitele politice, deloc.

Cristina Cileacu: Și acesta este un fapt cunoscut. Dar, este şi singura soluţie.

Stefan Tomasevic: În acelaşi timp, să vorbim despre diversificare. Să vorbim despre posibilități. Pentru că în acest moment, trebuie să ne deschidem țara și să putem atrage o mulțime de lucruri legate de economie și parametrii vitali pentru orice țară. Și în acest moment, când vorbim despre diversificare și furnizare de energie, suntem 100%, aproape, dependenți de gazul rusesc. Deci, vă rog, ar trebui să luăm în considerare ceea ce putem face împreună cu UE. Ați menționat că UE este, desigur, obiectivul principal și obiectivul strategic al țării noastre și lucrăm să devenim membru cu drepturi depline cât mai curând posibil. Dar, în același timp, avem nevoie de acest tip de poziţie din partea partenerilor noştri să înţeleagă poziţia Serbiei. În primul rând, şi voi reveni asupra chestiunii Kosovo aici. Cum puteţi conta pe faptul că Serbia se poate implica în sancţiuni împotriva Rusiei? Pentru că orice altceva am făcut, am condamnat, am adoptat o rezoluţie...

Cristina Cileacu: Dar din moment ce vorbiți despre cât de principială este Serbia, cum puteți semna acorduri cu Rusia?

Stefan Tomasevic: Nu există niciun acord. Vă voi explica despre acest memorandum. Acest lucru este ceva obișnuit în fiecare an, pe care îl semnăm cu orice altă țară. Nu este nimic nou, nimic nou.

Cristina Cileacu: Din nou, cum se face că despre acest pact specific nu există informații publice?

Stefan Tomasevic: Ați putea găsi o mulțime de informații în media despre acest lucru și nimeni nu vrea să-l ascundă sau să-l facă secret, ca pe ceva care nu este bine să fie vizibil. Dar, din nou, ştiţi că Federaţia Rusă este împotriva independenţei Kosovo şi votul lor în Consiliul de Securitate este foarte important pentru Serbia. Deci nu este atât de ușor să vorbim despre unele interese vitale ale țării noastre fără să nu menționăm aceste lucruri.

Interesele joacă după propriile reguli

Cristina Cileacu: Dle ambasador, cred că lumea nu are nimic împotriva Rusiei, are doar ceva împotriva Rusiei care este agresivă față de vecinii săi, să sublinem și acest lucru. Cum aţi descrie relaţia Serbiei cu Rusia? Este un prieten, este o altă țară neutră? Cum ați descrie această relație?

Stefan Tomasevic: Tradiția relațiilor noastre este, desigur, foarte bine cunoscută. Dar, în același timp, v-am spus care sunt pilonii principali ai acestui tip de cooperare în zilele noastre. Din păcate, nu avem mai multe țări în Consiliul de Securitate ONU, doar cinci. Și știți, două din cinci sunt împotriva independenței (n.r. Kosovo). Acesta este un interes vital al țării noastre și acest lucru îl voi pune pe primul loc.

Cristina Cileacu: Deci, este prioritatea principală, pentru că dacă la un moment dat veţi avea independența resurselor de energie, lucraţi în acest sens, aceasta va rămâne în continuare o relație puternică.

Stefan Tomasevic: Pot să vă spun că, în același timp, putem compara această relație cu alte relații. Avem, de asemenea, relaţii foarte bune și dezvoltăm astfel de relații cu Statele Unite, în acest moment. Avem relaţii minunate cu Statele Unite. Deci, de ce menționați doar această parte?

Cristina Cileacu: Pentru că Rusia a început un război în Europa.

Stefan Tomasevic: Dar după o anumită perioadă de timp. Rusia, Federația Rusă şi Statele Unite poate vor fi în relaţii perfecte.

Cristina Cileacu: Sperăm cu toții.

Stefan Tomasevic: Suntem ţări mici şi nu putem condamna doar o parte.

Cristina Cileacu: Nu, îi condamnăm doar pe cei care îi agresează pe alţii.

Stefan Tomasevic: Trebuie să condamnăm asta şi am făcut-o deja, cum am spus, pentru că am suferit mult din cauza războiului și din cauza a ce s-a întâmplat cu țara noastră. Deci nimeni nu trebuie să ne spună cât de important este acest lucru.

România, aliat de tradiţie al Serbiei

Cristina Cileacu: Sunteţi ambasador în România şi ţările noastre sunt cunoscute ca fiind destul de prietenoase una cu celalaltă. Care este misiunea dvs aici?

Stefan Tomasevic: Cel mai important lucru pentru mine este să consolidăm relațiile de forță dintre România și Serbia, pentru că țările noastre și poporul nostru merită acest lucru. Avem minorităţi naţionale minunate de ambele părţi. Avem o istorie consistentă a relațiilor noastre. Am avut două regine de origine română. Avem o mulțime de oameni importanți care au dezvoltat societățile noastre. Aţi menţionat sectorul energetic. Sper că vom avea foarte curând o conductă de gaz între Mokrin şi Arad, că vom avea Porţile de Fier III foarte curând, ceea ce este important pentru sectorul energetic pentru ambele ţări. Dunărea este foarte importantă, nu doar datorită transportului, ci și datorită potențialului turistic al Dunării pentru ambele părți. Sunt foarte bucuros că am avut recent o vizită a ministrului nostru de externe aici, dar nu numai ministrul nostru de externe, am avut ministrul transporturilor, ministrul energiei. Sper că în curând vom avea prim-ministrul şi, bineînţeles, preşedintele, dacă va fi posibil şi sper să fie. Dar, de asemenea, este foarte important pentru noi că România acordă mult sprijin Serbiei în ceea ce priveşte UE. Dar, desigur, cel mai important lucru pentru relaţiile noastre este faptul că România, aşa cum am spus, este în poziţia în care respectă profund dreptul internaţional şi nu a recunoscut independenţa autoproclamată a aşa-numitului Kosovo și aceștia sunt pilonii principali ai cooperării noastre și sper că vor fi şi în viitor.

Cristina Cileacu: Atât pentru astăzi, rămânem în continuare online pe pagina de facebook a emisiunii şi pe contul nostru de twitter. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomaţiei şi a politicii externe, vinerea viitoare, de la 11.30 şi în reluare sâmbătă, după miezul nopţii.

Editor : Liviu Cojan