Exod la graniță și echipe de autoapărare: câți ruși au plecat din țară în doar o săptămână de teama unei noi mobilizări

La granița de sud a Rusiei cu Georgia are loc un exod cunoscut. Peste 113.000 de ruși au părăsit țara săptămâna trecută prin așa-numitul punct de control Upper Lars — o creștere bruscă a fluxului de persoane care reflectă temerile tot mai mari că Moscova ar fi pe punctul de a anunța o nouă mobilizare, notează Politico.

În ultimele luni, autoritățile ruse au adoptat măsuri de recrutare din ce în ce mai agresive, au intensificat colectarea de date privind rezerviștii și au extins atribuțiile Gărzii Naționale, toate acestea alimentând speculațiile privind o nouă mobilizare.

Alexey Tabalov — fondatorul organizației pentru drepturile omului Școala Recrutului, care militează pentru protecția recruților și a personalului militar — a declarat că ONG-ul său a constatat o creștere recentă a cererilor de asistență juridică din partea bărbaților aflați la vârsta de recrutare, „în special din rândul celor din rezerva militară”. La începutul lunii august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că serviciile de informații ale țării sale se așteaptă ca Rusia să lanseze o „mobilizare rapidă” a câtorva sute de mii de bărbați până la sfârșitul anului.

Mai mult, Georgia s-a mai confruntat cu acest tip de trafic la frontieră și în trecut. În septembrie 2022, când președintele Vladimir Putin a declanșat o mobilizare militară parțială prin care a chemat sub arme aproximativ 300.000 de bărbați, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei, Georgia a fost una dintre principalele destinații pentru cei care doreau să fugă. Fiind una dintre puținele țări din Europa de Est cu graniță comună care permite intrarea fără viză a cetățenilor ruși, aceasta a primit peste 100.000 de ruși în decurs de o săptămână. Autoritățile georgiene nu au răspuns la solicitarea de comentarii până la momentul publicării articolului.

Însă Kremlinul neagă de luni de zile zvonurile privind mobilizarea. În declarațiile făcute reporterilor săptămâna trecută, ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a afirmat: „Nu avem nevoie de o mobilizare în masă în acest moment; din câte știu, aceasta nu este nici planificată, nici prevăzută”. În același timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat săptămâna aceasta că orice discuție despre o mobilizare este „lansată de autoritățile ucrainene”.

Cu toate acestea, realitățile în schimbare de pe câmpul de luptă sunt greu de ignorat: deși Rusia nu face publice cifrele oficiale privind victimele, fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a afirmat că, pentru prima dată, pierderile Moscovei au depășit numărul voluntarilor dispuși să se înroleze în armată. Și, deși Rusia a reușit în mare măsură să folosească recompense generoase pentru a recruta voluntari și prizonieri care să lupte în război, „devine din ce în ce mai dificil pentru Kremlin să recruteze oameni noi”, a declarat un avocat al organizației Russian Peace Plea, care ajută bărbații să se sustragă de la serviciul militar și căruia i s-a acordat anonimatul din motive de securitate.

„Contractul social” dintre Kremlin și poporul rus, au afirmat aceștia, „se destramă în mod evident”.

Rezerva militară a Rusiei este formată în principal din bărbați cu vârsta sub 55 de ani care și-au îndeplinit serviciul militar obligatoriu. Serviciul militar, cu o durată de un an, este obligatoriu pentru toți bărbații ruși cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, cu unele excepții acordate din motive de sănătate sau pentru continuarea studiilor.

„Aceste persoane se numără, de obicei, printre cele mai susceptibile de a fi chemate sub arme în cazul unei mobilizări”, a declarat Tabalov. În 2022, Serghei Șoigu, ministrul rus al Apărării de atunci, a estimat că numărul lor se ridica la aproximativ 25 de milioane.

Potrivit lui Tabalov, în ultimele luni, guvernul rus a colectat în mod activ datele personale ale rezerviștilor prin intermediul angajatorilor acestora. „Întreabă chiar și despre adresele rudelor lor”, a spus el, întrucât aceste informații ar putea fi folosite pentru a încerca să-i localizeze pe cei care s-ar ascunde în cazul unei mobilizări efective. Acești bărbați sunt apoi chemați la birourile de recrutare militară și primesc însărcinări în care se specifică la ce unitate ar trebui să se prezinte în cazul în care s-ar declara o mobilizare.

„Încă din primăvară, interesul guvernului față de rezerviști a crescut semnificativ”, a confirmat avocatul organizației Peace Plea.

Tabalov consideră că acest lucru pune bazele unei mobilizări mai rapide și mai discrete. „Pur și simplu aduci, să zicem, 10 autobuze la o anumită uzină metalurgică și iei un număr prestabilit de muncitori direct de la locul de muncă, strigându-i pe nume: Petrov, Ivanov, Sidorov — vă rog să urcați în autobuz, care apoi se îndreaptă spre baza militară”, a explicat el.

Posibile pregătiri

O serie de legi adoptate în ultimele luni indică, de asemenea, posibile pregătiri.

În luna martie, Kremlinul a impus utilizarea obligatorie a convocărilor militare în format electronic în cadrul procesului de recrutare. Mobilizarea din 2022 se bazase pe convocări pe hârtie, care, de regulă, intrau în vigoare abia după ce destinatarul le semna. Acest lucru a creat o lacună birocratică care a determinat până la 1 milion de ruși să părăsească rapid țara, anticipând primirea unei convocări și interzicerea ulterioară a călătoriilor.

Introduse în 2023 și implementate la nivel național pe bază voluntară în 2025, citațiile digitale actuale intră în vigoare imediat ce sunt emise online, notificând instantaneu serviciile de frontieră și interzicând destinatarului să părăsească țara. „Autoritățile au tras o lecție din mobilizarea anterioară”, a declarat Tabalov.

Apoi, în iulie, mass-media rusă a relatat că Garda Națională — un organism de securitate înființat de Putin în 2016 cu scopul principal de a proteja regimul împotriva amenințărilor și protestelor din interiorul țării și din teritoriile ocupate — lua măsuri pentru a-și pregăti personalul militar, angajații și instalațiile în vederea unei eventuale mobilizări, prin exerciții de antrenament și operațiuni de evacuare.

În acest scop, directorul Gărzii Naționale, Vladimir Zolotov, a semnat un decret în care se precizează în mod expres că această instituție trebuie să asigure, în plus, protecția „împotriva pericolelor care pot apărea în perioada de mobilizare, în perioada stării de urgență și în timp de război”.

Aceste schimbări indică faptul că guvernul se pregătește pentru un tip de mobilizare mai dur, mai „represiv”, care ar implica agențiile de securitate, a declarat expertul militar ucrainean Oleksandr Kovalenko.

Chiar dacă toate semnele indică o probabilitate crescută a unei noi mobilizări, Putin pare hotărât să o evite. O mobilizare oficială „ar însemna că lucrurile merg prost pe front, că Putin este un comandant suprem incompetent”, a afirmat Tabalov. Iar Kremlinul a încercat mai multe strategii agresive de recrutare pentru a o ocoli.

În martie 2026, mass-media rusă a relatat că Ministerul Apărării intenționa să recruteze aproximativ 80.000 de persoane, în mare parte studenți, în cadrul „Forțelor de Sisteme Fără Pilot” nou-înființate. Inițiativa a fost însoțită de o campanie de propagandă în masă și de presiuni asupra universităților. Conducerile universităților le-au ordonat în mod sistematic studenților să participe la adunări de masă cu recrutori militari, unde aceștia erau îndemnați să semneze contracte în schimbul unor sume de bani. În august, Novaya Gazeta Europe a estimat că aproape toate cele 50 de universități de top din Rusia își presaseră studenții să se alăture „trupelor de drone”. Însă, până în iulie, fuseseră recrutați doar 8.000 de oameni — aproximativ 10 la sută din obiectivul propus.

Această încercare de a remedia deficitul de recruți prin orientarea către studenți era sortită eșecului, potrivit lui Tabalov. „Din punct de vedere istoric, studenții de sex masculin se înscriu la universitate pentru a evita armata, nu pentru a se înrola în ea”, a afirmat el. Organizația de investigații Conflict Intelligence Team a raportat, de asemenea, în luna iulie eșecul programului „trupelor-drone studențești”, pe care l-a atribuit scăderii interesului pentru înrolarea în armată și „reticenței generale a studenților de a semna un contract cu armata, în ciuda campaniilor active și a presiunilor exercitate”.

O altă strategie a apărut mai târziu, în luna iunie, după ce rețelele sociale au fost inundate de videoclipuri cu raiduri în masă în Penza, unul dintre cele mai sărace orașe din Rusia europeană. Acestea arătau polițiști și ofițeri militari, uneori însoțiți de bărbați cu cagule, care păreau să oprească bărbați civili la punctele de control, pe stradă și în mijloacele de transport în comun, urcându-i în microbuze și ducându-i la birourile de recrutare militară, unde unii dintre ei erau apoi forțați să semneze contracte pentru a lupta în război.

„Distrugerea Ucrainei este obsesia lui Putin”

Autoritățile din Penza au negat în repetate rânduri orice implicare în presupusele răpiri și recrutări forțate.

Se presupune că recrutarea din Penza face parte dintr-un efort mai amplu al guvernului de a determina regiunile să înroleze mai mulți bărbați și să îndeplinească cotele fără a declara oficial mobilizarea. Conform relatărilor din presă, Ministerul Apărării al Rusiei a stabilit un obiectiv oficial de a înrola 409.000 de soldați cu contract până la sfârșitul anului 2026.

Însă „această inițiativă s-ar putea întoarce împotriva autorităților”, a mai spus Tabalov. „Cetățenii din Penza au început deja să se organizeze – formând echipe de autoapărare – iar acest lucru, sincer vorbind, reprezintă o provocare la adresa puterii de stat”.

În luna august, bloggerul Stanislav Morozov din Penza a creat un grup care a strâns aproximativ 1.500 de membri, oferind sprijin bărbaților care se confruntă cu detenția și constrângerea. „Facem acest lucru din disperare. Pentru că pur și simplu nu mai avem altă opțiune. Suntem oameni care ne apărăm drepturile și libertățile fundamentale — dreptul de a nu fi transformați în marfă sau de a nu fi lipsiți de voință sub amenințarea unui baston”, a scris el. Se pare că și locuitorii din Bashmakovo au format o echipă de autoapărare pentru a patrula zona, filmând „recrutorii”, înregistrându-le numerele de înmatriculare și încercând să-i identifice pe cei care își ascund identitatea.

În ciuda deficitului de recrutare, nu se așteaptă niciun anunț oficial privind o eventuală mobilizare înainte de luna septembrie, când Rusia va organiza alegerile parlamentare. Deși niciun partid anti-război nu a fost autorizat să participe la alegeri, atât Putin însuși, cât și partidul său de guvernământ, Rusia Unită, se confruntă cu o scădere a sprijinului popular, iar o mobilizare militară oficială nu ar contribui la consolidarea poziției politice a liderului rus.

Și totuși, Kremlinului îi este din ce în ce mai greu să evite o mobilizare. „Cred că distrugerea Ucrainei este obsesia [lui Putin], iar această idee fixă necesită forță de muncă”, a afirmat Tabalov. „Singura resursă rămasă — având în vedere eșecul celorlalte încercări — este mobilizarea”.

Kremlinul, Ministerul Apărării din Rusia și Garda Națională a Rusiei nu au răspuns la solicitarea de comentarii adresată de sursa citată.

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Editor : A.M.G.