INTERVIU. Ce le transmite românilor ministrul britanic pentru Brexit

„Aveţi încredere că vă vom trata bine. Apreciem contribuţia voastră pentru Marea Britanie. Intenţionăm să facem lucrurile bine”. Declaraţia despre românii care trăiesc în Regatul Unit îi aparţine ministrului britanic pentru Brexit, David Davis, şi a fost făcută într-un interviu pentru Digi24.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Populaţia din Regatul Unit şi cea din Uniunea Europeană se pregătesc pentru Brexit, care se va întâmpla anul viitor în martie. Sunteţi ministrul responsabil pentru ieşirea din Uniunea Europeană, va fi un Brexit simplu sau unul complicat?

David Davis: Cred că va fi un Brexit lin, pentru că acesta este probabil cel mai simplu mod de a-l descrie. Ajungem deja la finalul negocierilor pentru perioada de implementare, perioada de tranziţie, care ne va o perioadă de încă 21 de luni ca să ne pregătim pentru ceea ce va urma, companiile vor fi putea să afle la începutul acestei perioade ce va fi spre final, acest lucru va fi util pentru ei de asemenea, iar cetăţenii, la fel. Am făcut foarte multe pentru a diminua condiţionările pentru cetăţeni în timpul procesului. La final, scopul este că vom fi prieteni în continuare, vom rămâne aliaţi, vom face schimburi comerciale unii cu ceilalţi şi vom avea în continuare un parteneriat puternic pentru securitate. Deci, toate aceste lucruri importante vor fi menţinute.

Cristina Cileacu: Dar a fost o primă listă de reguli din partea Uniunii Europene privind negocierile asupra schimburilor comerciale, de exemplu, iar planul propus de premierul dvs. a fost respins într-o primă instanţă. Deci, cum să interpretăm acest lucru?

David Davis: Face parte din cursul firesc al negocierilor. Nu am avut ocazia, pentru că am călătorit, să îl citesc încă în detaliu, dar este doar o primă schiţă. Speranţa şi aşteptările mele sunt ca, Consiliul European să vină cu un plan care să permită comisiei care va face negocierile să fie creativă, atunci când vom ajunge la următoarea rundă de negocieri, după luna martie. În cursul ultimei luni, cumva, lista de reguli a fost destul de restrânsă şi lipseau de pe ea lucruri despre care nu puteam vorbi, de pildă despre relaţiile viitoare şi o parte dintre soluţii pentru situaţia prezentă se regăsesc în relaţiile noastre viitoare. Vrem ca acest plan de măsuri să permită creativitatea, cred că vom primi acest lucru din partea Consiliului.

Cristina Cileacu: Are Regatul Unit un plan de rezervă pentru aceste negocieri?

David Davis: Este normal ca la începutul unor negocieri să existe diferende între părţi şi le vom rezolva. Aşa a fost la începutul primei runde de negocieri, erau diferende foarte mari, dar le-am rezolvat pe toate până în decembrie anul trecut. Deci, vom face la fel şi acum.

Cristina Cileacu: Credeţi că Uniunea Europeană foloseşte Brexit ca un exemplu şi de aceea negocierile dure, ca să nu mai aibă parte şi de alte ieşiri?

David Davis: În mod clar aceasta este o frică pe care o au anumite minţi oficiale din Uniunea Europeană. Eu cred că este o frică falsă. Noi ne dorim ca Uniunea Europeană să fie un succes, ne dorim un partener puternic, dar un partener pentru schimburile comerciale şi pentru securitate, deci cred că este o teamă falsă. Adevărul simplu la finalul acestor chestiuni este că aceste negocieri vor reuşi şi vom găsi ceea ce este bun pentru ambele părţi şi acesta este de altfel şi scopul nostru.

Cristina Cileacu: Aţi participat la multe negocieri, mai ales la Bruxelles şi întrebarea mea e: care este atmosfera în timpul acestor discuţii?

David Davis: În mod tipic, când avem câte o rundă de negocieri, avem cam 100 de oameni, care discută pe cel puţin 4 tronsoane dacă ne referim la întâlniri. Sunt tensiuni, din când în când, bineînţeles, sunt negocieri, dar îl cunosc pe Michel Barnier (n.r. negociatorul şef din partea UE) de foarte mult timp, de 30 de ani, îmi place de el, mă înţeleg bine cu el, avem şi diferende, dar în general este o atmosferă constructivă, oamenii lucrează pentru a ajunge la o concluzie. Nu suntem duşmani, singurul inamic în acest proces este timpul. Avem timp limitat ca să terminăm totul.

Cristina Cileacu: Sunteţi la Bucureşti acum. Ce întâlniri aţi avut aici şi care a fost scopul acestor întâlniri?

David Davis: Am avut două întâlniri, una cu dl. Negrescu (n.r. - Victor) şi una cu dl Orban (n.r. - Leonard). Ambele au fost foarte complexe, am discutat despre tot felul de lucruri, am discutat şi despre securitate, bineînţeles şi de interesul comun în această privinţă, iar unul dintre comentariile mele asupra acestor chestiuni, pe care l-am făcut şi la Bucureşti şi în celelalte opt ţări pe care le-am vizitat în ultimele două săptămâni, este că vom ajunge la finalul acestui proces ca aliaţi şi prieteni şi vom rămâne aliaţi şi prieteni. Iar asta include totul, economia, parteneriatul economic sau alte parteneriate strategice. Am discutat despre circumstanţele de până acum în cazul tratamentelor pe care le vor avea cetăţenii Uniunii Europene în UK şi ale cetăţenilor din UK pe continent, credem că am ajuns într-un punct bun până la momentul martie anul viitor. Am avut o întâlnire cu cetăţenii români la Londra chiar săptămâna trecută, unul dintre miniştrii mei a mers acolo şi a fost o întâlnire foarte reuşită. Încă discutăm despre ceea ce vom face în perioada de implementare, sunt câteva diferende acolo, dar vrem să tratăm oamenii cu generozitate, premierul nostru a spus recent că vrea să se asigure că oamenii pot veni în baza regulilor de liberă circulaţie şi să fie în continuare bine trataţi, nu chiar la fel ca până acum, dar încă discutăm despre asta. Sunt multe discuţii despre parteneriatul economic, dacă vom continua să avem un aranjament fără taxe pentru bunuri, noi ne dorim acest lucru. Ford şi Dacia fac aici autovehicule pe care le vând în UK, vrem să nu fie taxate, pentru că dacă sunt inspectate aici pentru siguranţă și normele de emisii, nu trebuie să le reinspectăm când ajung în UK, tot felul de lucruri practice de acest gen. Şi am discutat despre serviciile financiare şi sectorul serviciilor, unde sunt diferende destul de mari între noi şi UE. Dar, în termenii parteneriatelor viitoare, România şi Marea Britanie sunt destul de apropiate aş putea spune, ne dorim împreună un parteneriat economic prosper şi de succes.

Cristina Cileacu: Aţi menţionat întâlnirile de la Londra, cu membrii comunităţii de români, am participat şi noi la ele. Mesajul trimis de guvernul dvs era unul foarte optimist, dar oamenii prezenţi în încăpere cu care am discutat, spuneau că totul depinde de acordul cu UE. Deci, care este mesajul dvs, din nou, pentru românii care trăiesc în Regatul Unit?

David Davis: Aveţi încredere că vă vom trata bine. Apreciem contribuţia voastră pentru Marea Britanie, pe a voastră şi pe a celorlalţi din Uniunea Europeană. Intenţionăm să facem lucrurile bine, nu doar în termeni de principii, ci şi în termeni de practicabilitate. Ieri m-a vizitat, în Downing Street, Guy Verhofstadt, reprezentantul Parlamentului European pentru Brexit. A avut o întâlnire cu ministerul de interne, am organizat această întâlnire, am trimis chiar şi o echipă în Parlamentul European să îi explice în detaliu lucrurile şi lucrăm din greu să facem lucrurile în principiu, dar să fie şi uşor de făcut, astfel încât când vor aplica pentru rezidenţele permanente să poată face asta online, simplu, direct. Nu este ceea ce era până acum, era îngrozitor, de acum va fi ceva foarte bun. Vă apreciem şi suntem dornici să rămâneţi cu noi.

Cristina Cileacu: Securitatea la Marea Neagră este foarte importantă pentru Uniunea Europeană şi în mod sigur este importantă şi pentru Regatul Unit, chiar dacă Brexit va deveni real în curând. Cum se va întâmpla cooperarea în această privinţă?

David Davis: Cred că am avut 1000 de soldaţi implicaţi în operaţiuni comune, am avut 4 avioane Typhoon, care vor reveni și în această vară pentru exerciţii comune făcute cu eforturile voastre, am avut câteva distrugătoare de tip 45, de asemenea şi ne aşteptăm să continuăm. Regatul Unit îşi asumă cu seriozitate responsabilitatea globală, aşa am făcut întotdeauna. Vedem că avem un rol în lume în ceea ce priveşte apărarea, securitatea, contraterorismul, supravegherea operaţiunilor, şi este un rol foarte serios. Şi acestea nu sunt doar vorbe. Dacă o să comparaţi cheltuielile noastre cu apărarea, cu dezvoltarea la nivel internaţional, cu serviciile de informaţii şi tot felul de astfel de lucruri, cu o medie la nivelul Uniunii Europene, noi cheltuim 25 de miliarde de lire sterline pe an peste această medie. Deci suntem foarte serioşi în această privinţă. Ne aşteptăm ca acest lucru să continue. Premierul nostru a avut un discurs la München, în urmă cu două săptămâni şi a menţionat acest fapt. A spus lucrurile foarte clar, vrem să păstrăm lucrurile așa cum sunt acum cât mai mult posibil. Vor fi diferenţe, pentru că nu vom mai fi membri ai anumitor organizaţii şi va trebui să devenim membri asociaţi pentru altele, dar scopul este să continuăm să fim aliaţi buni şi prieteni buni. Şi când spun aliaţi buni, vreau să spun aliaţi care oferă susţinere.