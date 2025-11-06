Invadarea Afganistanului a dus la colapsul URSS, iar războiul din Ucraina ar putea duce la prăbușirea Rusiei, consideră Sikorski

Ministrul de externe al Poloniei a declarat pentru TVP World că poziția lui Vladimir Putin în Ucraina de astăzi este similară cu cea a lui Leonid Brejnev în Afganistan.

Într-un interviu acordat presei de la Varșovia, Radosław Sikorski a acuzat Moscova de o politică neoimperialistă.

„Rusia a instituit o ideologie statală expansionistă, neoimperialistă, cu ajutorul căreia și-a spălat creierul soldaților, copiilor, populației... Și a început să-și invadeze vecinii. Mai întâi Georgia, acum Ucraina”, a spus el.

Ministrul de externe al Poloniei a continuat să facă paralele între invazia Rusiei din 2022 asupra vecinului său și invazia Uniunii Sovietice din 1979 asupra Afganistanului și conflictul de nouă ani care a urmat.

„Nimeni nu a dat rezistenței afgane vreo șansă de succes împotriva puternicei Uniuni Sovietice”, a subliniat Sikorski. „Și totuși, Uniunea Sovietică nu numai că a pierdut acel război, ci s-a prăbușit ca urmare a acestuia.”

Diferența dintre cele două conflicte, a susținut ministrul de externe, este că șansele Ucrainei sunt mai bune.

„Disparitatea de forțe dintre Ucraina și Rusia este, desigur, mult mai mică decât cea dintre Uniunea Sovietică și Afganistan”, a spus el. „Iar asistența noastră pentru Ucraina este mult mai mare decât asistența acordată Afganistanului în anii 1980.”

Sikorski a adăugat că strategia se reduce la capacitatea industrială și reziliența economică.

Editor : A.R.