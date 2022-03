Jens Stoltenberg: NATO va desfășura „substanțial mai multe forțe” pe flancul estic al alianței

NATO va desfășura mai multe trupe pe flancul estic al alianței, a anunțat Jens Stoltenberg miercuri seara. De asemenea, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice spune că statele membre nu se vor implica militar nici la nivel aerian, în sensul stabilirii unei zone de excludere, nici terestru în conflictul dintre Ucraina şi Rusia.

Alianţa Nord-Atlantică nu va tolera niciun atac asupra vreunui stat membru, a declarat miercuri după-amiază secretarul general al organizaţiei, Jens Stoltenberg, după reuniunea miniştrilor Apărării, afirmând că NATO se va adapta noilor realităţi şi îşi va reconfigura apărarea colectivă.

„Tocmai am încheiat o reuniune extraordinară a miniştrilor Apărării din statele membre NATO care s-a axat pe consecinţele invaziei Rusiei în Ucraina. Am abordat susţinerea noastră pentru Ucraina şi costurile severe pe care le impunem Rusiei. De asemenea, am discutat despre activităţile NATO în sensul consolidării apărării, atât acum, cât şi în anii care urmează”, a afirmat Jens Stoltenberg, în conferinţa de presă organizată la sediul NATO.

„Am onorat curajul poporului ucrainean şi a forţelor armate ucrainene. Statele NATO şi cele partenere au susţinut Ucraina de mulţi ani cu echipamente şi prin misiuni de instruire militară. Ajutăm Ucraina să îşi susţină dreptul fundamental la autoapărare, libertatea şi democraţia printr-un volum semnificativ de echipamente militare esenţiale. Astăzi, miniştrii Apărării au stabilit să continue să ofere susţinere semnificativă Ucrainei, inclusiv cu echipamente militare, susţinere financiară şi asistenţă umanitară”, a adăugat Jens Stoltenberg, potrivit Mediafax.

Secretarul general NATO i-a cerut preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, să oprească „imediat” războiul din Ucraina. „Trebuie să retragă forţele militare, acum, şi să se implice în diplomaţie, printr-o atitudine de bună-credinţă”, a insistat Stoltenberg.

„Moscova nu trebuie să aibă niciun dubiu: NATO nu va tolera niciun atac asupra suveranităţii sau integrităţii teritoriale a statelor membre”

„Alianţa Nord-Atlantică reacţionează la actuala criză cu viteză şi unitate. Iar săptămâna viitoare, şefii de stat şi de guvern din ţările aliate se vor întâlni într-un summit extraordinar al NATO. Vom aborda atât reacţia noastră imediată, cât şi schimbările pe care trebuie să le efectuăm pentru securitatea noastră pe termen lung. Moscova nu trebuie să aibă niciun dubiu: NATO nu va tolera niciun atac asupra suveranităţii sau integrităţii teritoriale a statelor membre”, a continuat Jens Stoltenberg.

„Ne confruntăm cu o nouă realitate în materie de securitate. De aceea, trebuie să reconfigurăm apărarea colectivă şi capabilităţile pentru descurajare militară pe termen lung”, a subliniat Stoltenberg.

Potrivit agenţiei DPA, Jens Stoltenberg ar fi propus la reuniunea desfăşurată miercuri consolidarea prin prezenţă permanentă a Alianţei în Estul Europei în urma invaziei ruse în Ucraina, iniţiativă care însă ar putea să contravină acordurilor de securitate cu Rusia, deşi Moscova nu ar mai trebui să se aştepte ca NATO să aplice acordurile încheiate cu ea în actualul context al invaziei Rusiei în Ucraina.

Conform Actului Fondator NATO-Rusia, Alianţa s-a angajat să nu desfăşoare „forţe combatante substanţiale” în statele de pe flancul său estic. Prezenţa trupelor NATO pe flancul de est existentă în prezent se face pe principiul rotaţiei, pentru a fi conformă acordurilor cu Rusia.

NATO nu dă curs cererii Poloniei de a desfăşura o misiune în Ucraina, dar va consolida flancul estic

NATO nu va desfăşura trupe sau mijloace aeriene în Ucraina şi pregăteşte o consolidare substanţială a prezenţei sale militare în ţările de pe flancul estic, unde va desfăşura mai multe trupe şi echipamente militare, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, secretarul general al Alianţei, Jens Stoltenberg, după o reuniune a miniştrilor apărării din statele NATO, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Nu intră în discuţie desfăşurarea de trupe ale NATO şi nici de avioane în Ucraina”, a declarat Stoltenberg, ca răspuns la cererea Poloniei de trimitere a unor trupe ale NATO în Ucraina, în cadrul unei misiuni de pace care să asigure evacuarea populaţiei civile prin coridoare umanitare din zonele unde se duc lupte între trupele ucrainene şi cele ruse.

Anterior, Germania s-a manifestat împotriva propunerii poloneze. „Nu va exista personal NATO în afara teritoriului (Alianţei), nu vor fi soldaţi NATO în Ucraina”, a spus purtătorul de cuvânt al guvernului german, Steffen Hebestreit, potrivit agenţiei EFE, acesta reafirmând poziţia exprimată şi cu alte ocazii de cancelarul german Olaf Scholz.

Această chestiune, a trimiterii de militari ai NATO în Ucraina, constituie pentru Germania o „linie roşie”, a subliniat acelaşi purtător de cuvânt. Odată ce militarii NATO ar ajunge în Ucraina, „nu se va mai putea face diferenţa între ceea ce este o misiune de salvare, umanitară, şi ceea ce este o misiune de luptă”, a explicat el.

„Observăm distrugeri, observăm suferinţă umană în Ucraina, dar aceste lucruri ar deveni mai grave dacă Alianţa Nord-Atlantică ar trece la acţiuni care ar genera un război total între NATO şi Rusia”, a subliniat Jens Stoltenberg.

NATO a respins de mai multe ori cererile preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, privind instituirea unei zone de interdicţie aeriană, argumentând că ar apărea riscuri privind o confruntare militară directă cu Rusia.

Editor : Liviu Cojan