„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina l-a „împins” pe Vladimir Putin să fie dispus să negocieze, deși Rusia continuă atacurile intense pe linia frontului. Kievul caută un format concret pentru discuții, pregătind în același timp un schimb de prizonieri de tipul „1.000 contra 1.000”, cu medierea Statelor Unite.

Zelenski a avertizat că, dacă Moscova va relua atacurile la scară largă, Ucraina va răspunde imediat, subliniind că orice negocieri trebuie să ofere garanții de securitate durabile.

Președintele rus Vladimir Putin și-a declarat disponibilitatea pentru negocieri reale, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În discursul său de seară din 10 mai, Zelenski a afirmat că Ucraina este de mult timp pregătită pentru discuții și că următorul pas este stabilirea unui format concret pentru dialog.

„Acum, Putin însuși spune că este în sfârșit pregătit pentru întâlniri reale. L-am împins puțin și ne pregătim de mult timp pentru întâlniri, așa că trebuie să găsim un format. Trebuie să punem capăt acestui război și să garantăm securitatea în mod fiabil”, a spus Zelenski.

El a subliniat că negocierile nu trebuie doar să pună capăt luptelor, ci și să asigure garanții de securitate durabile pentru Ucraina.

După parada de Ziua Victoriei din 9 mai, Putin a declarat că războiul din Ucraina „se îndreaptă spre final”, fără a preciza însă un termen.

El a reiterat afirmațiile potrivit cărora retragerea Rusiei din Kiev în 2022 a avut loc la cererea lui Emmanuel Macron, susținând că „elitele globaliste” occidentale au decis atunci să prelungească războiul.

În ceea ce privește negocierile, Putin și consilierul său, Iuri Ușakov, au declarat că Robert Fico, prim-ministrul slovac, a transmis interesul lui Zelenski pentru discuții. Moscova și-a manifestat disponibilitatea de a găzdui o întâlnire, deși Putin a spus că un summit într-o țară terță ar urma doar după finalizarea acordurilor.

Kievul a respins Moscova ca loc de desfășurare. Consilierul prezidențial Serhiy Leshchenko a spus că discuțiile în capitala Rusiei sunt „imposibile”, în timp ce Zelensky a declarat că este deschis să se întâlnească cu Putin într-un loc neutru.

Declarațiile vin pe fondul eforturilor mediate de SUA, conduse de echipa lui Donald Trump, de a relansa un cadru de pace. Parada din 9 mai a evidențiat însă o demonstrație militară restrânsă a Rusiei, fără echipament greu și cu prezența trupelor nord-coreene, Moscova acționând în cadrul unui acord temporar de încetare a focului cu Ucraina.

Respectă Rusia cu adevărat încetarea focului?

Zelenski a declarat că Ucraina s-a abținut de la atacuri de lungă distanță timp de două zile, întrucât Rusia nu a efectuat atacuri masive. Cu toate acestea, el a subliniat că nu a existat o adevărată „liniște” de-a lungul liniei frontului.

„Însă în zonele de pe linia frontului, în comunitățile situate în apropierea frontului, nu a fost liniște. Rușii își continuă acțiunile ofensive în zonele care sunt esențiale pentru ei. Au loc bombardamente, au avut loc atacuri cu drone de diferite tipuri pe front”, a spus el.

Potrivit lui Zelensky, în weekend au avut loc peste 150 de operațiuni de asalt, peste 100 de bombardamente și aproape 10.000 de atacuri cu drone kamikaze.

„Adică, pe front, armata rusă nu respectă armistițiul și nici măcar nu se străduiește prea mult. Toate unitățile noastre ucrainene acționează în mod similar, apărându-ne pozițiile exact așa cum este necesar”, a adăugat el.

Cum va răspunde Ucraina dacă atacurile se vor intensifica?

Zelenski a declarat că Ucraina va continua să răspundă cu aceeași monedă, avertizând că orice revenire la atacuri rusești la scară largă va declanșa o reacție imediată.

„În viitor, vom reacționa în același mod, iar dacă rușii decid să revină la un război pe scară largă, sancțiunile noastre vor fi imediate și concrete”, a spus el.

„Distanța devine din ce în ce mai puțin importantă – am demonstrat acest lucru prin abordarea noastră pe termen lung. Ucraina s-a comportat întotdeauna clar și onest în această privință”, a adăugat el.

Ce se știe despre schimbul de prizonieri planificat?

Zelenski a confirmat, de asemenea, că sunt în curs pregătirile pentru un schimb de prizonieri la scară largă, conform formulei „1.000 pentru 1.000”.

El a declarat că Statele Unite și-au asumat garanții pentru a asigura punerea în aplicare a acordului.

„Contactele noastre cu partea americană privind garanțiile... continuă. Schimbul de prizonieri – o mie pentru o mie – este în curs de pregătire și trebuie să aibă loc. Aceste garanții au fost asumate de americani”, a spus el.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina a predat deja liste cu 1.000 de persoane părții ruse. El a subliniat că, având în vedere medierea SUA, Kievul se așteaptă ca Washingtonul să joace un rol activ în asigurarea desfășurării schimbului.

Editor : A.R.