Live TV

„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul

Data actualizării: Data publicării:
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta) Foto: Profimedia
Din articol
Respectă Rusia cu adevărat încetarea focului? Cum va răspunde Ucraina dacă atacurile se vor intensifica? Ce se știe despre schimbul de prizonieri planificat?

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina l-a „împins” pe Vladimir Putin să fie dispus să negocieze, deși Rusia continuă atacurile intense pe linia frontului. Kievul caută un format concret pentru discuții, pregătind în același timp un schimb de prizonieri de tipul „1.000 contra 1.000”, cu medierea Statelor Unite.

Zelenski a avertizat că, dacă Moscova va relua atacurile la scară largă, Ucraina va răspunde imediat, subliniind că orice negocieri trebuie să ofere garanții de securitate durabile.

Președintele rus Vladimir Putin și-a declarat disponibilitatea pentru negocieri reale, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În discursul său de seară din 10 mai, Zelenski a afirmat că Ucraina este de mult timp pregătită pentru discuții și că următorul pas este stabilirea unui format concret pentru dialog.

„Acum, Putin însuși spune că este în sfârșit pregătit pentru întâlniri reale. L-am împins puțin și ne pregătim de mult timp pentru întâlniri, așa că trebuie să găsim un format. Trebuie să punem capăt acestui război și să garantăm securitatea în mod fiabil”, a spus Zelenski.

El a subliniat că negocierile nu trebuie doar să pună capăt luptelor, ci și să asigure garanții de securitate durabile pentru Ucraina.

După parada de Ziua Victoriei din 9 mai, Putin a declarat că războiul din Ucraina „se îndreaptă spre final”, fără a preciza însă un termen.

El a reiterat afirmațiile potrivit cărora retragerea Rusiei din Kiev în 2022 a avut loc la cererea lui Emmanuel Macron, susținând că „elitele globaliste” occidentale au decis atunci să prelungească războiul.

În ceea ce privește negocierile, Putin și consilierul său, Iuri Ușakov, au declarat că Robert Fico, prim-ministrul slovac, a transmis interesul lui Zelenski pentru discuții. Moscova și-a manifestat disponibilitatea de a găzdui o întâlnire, deși Putin a spus că un summit într-o țară terță ar urma doar după finalizarea acordurilor.

Kievul a respins Moscova ca loc de desfășurare. Consilierul prezidențial Serhiy Leshchenko a spus că discuțiile în capitala Rusiei sunt „imposibile”, în timp ce Zelensky a declarat că este deschis să se întâlnească cu Putin într-un loc neutru.

Declarațiile vin pe fondul eforturilor mediate de SUA, conduse de echipa lui Donald Trump, de a relansa un cadru de pace. Parada din 9 mai a evidențiat însă o demonstrație militară restrânsă a Rusiei, fără echipament greu și cu prezența trupelor nord-coreene, Moscova acționând în cadrul unui acord temporar de încetare a focului cu Ucraina.

Respectă Rusia cu adevărat încetarea focului?

Zelenski a declarat că Ucraina s-a abținut de la atacuri de lungă distanță timp de două zile, întrucât Rusia nu a efectuat atacuri masive. Cu toate acestea, el a subliniat că nu a existat o adevărată „liniște” de-a lungul liniei frontului.

„Însă în zonele de pe linia frontului, în comunitățile situate în apropierea frontului, nu a fost liniște. Rușii își continuă acțiunile ofensive în zonele care sunt esențiale pentru ei. Au loc bombardamente, au avut loc atacuri cu drone de diferite tipuri pe front”, a spus el.

Potrivit lui Zelensky, în weekend au avut loc peste 150 de operațiuni de asalt, peste 100 de bombardamente și aproape 10.000 de atacuri cu drone kamikaze.

„Adică, pe front, armata rusă nu respectă armistițiul și nici măcar nu se străduiește prea mult. Toate unitățile noastre ucrainene acționează în mod similar, apărându-ne pozițiile exact așa cum este necesar”, a adăugat el.

Cum va răspunde Ucraina dacă atacurile se vor intensifica?

Zelenski a declarat că Ucraina va continua să răspundă cu aceeași monedă, avertizând că orice revenire la atacuri rusești la scară largă va declanșa o reacție imediată.

„În viitor, vom reacționa în același mod, iar dacă rușii decid să revină la un război pe scară largă, sancțiunile noastre vor fi imediate și concrete”, a spus el.

„Distanța devine din ce în ce mai puțin importantă – am demonstrat acest lucru prin abordarea noastră pe termen lung. Ucraina s-a comportat întotdeauna clar și onest în această privință”, a adăugat el.

Ce se știe despre schimbul de prizonieri planificat?

Zelenski a confirmat, de asemenea, că sunt în curs pregătirile pentru un schimb de prizonieri la scară largă, conform formulei „1.000 pentru 1.000”.

El a declarat că Statele Unite și-au asumat garanții pentru a asigura punerea în aplicare a acordului.

„Contactele noastre cu partea americană privind garanțiile... continuă. Schimbul de prizonieri – o mie pentru o mie – este în curs de pregătire și trebuie să aibă loc. Aceste garanții au fost asumate de americani”, a spus el.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina a predat deja liste cu 1.000 de persoane părții ruse. El a subliniat că, având în vedere medierea SUA, Kievul se așteaptă ca Washingtonul să joace un rol activ în asigurarea desfășurării schimbului.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
simion aur inquam george calin
3
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
4
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Digi Sport
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați și rachete în ucraina
Cum a ajuns armata lui Putin să mai cucerească teritorii în Ucraina doar prin clipuri video create cu ajutorul IA. Analiza ISW
WhatsApp Image 2026-05-11 at 11.52.17
„Nu există o alianță PSD-AUR”. Grindeanu, după întâlnirea cu ambasadorii UE: „PSD susține în continuare PNRR, SAFE și OCDE”
Gerhard Schroeder And Kim So Yeon Attend Hannover 96 Vs Eintracht Braunschweig Match In Hannover Germany - 20 Mar 2026
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, respinge ideea ca Gerhard Schröder să fie negociator în conflictul Rusia-Ucraina
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Flota fantomă a lui Putin se confruntă cu o nouă serie de sancțiuni din partea UE
Atacuri asupra Ucrainei. Foto Serviciile de Urgență ale Ucrainei
Rusia a încălcat propriul armistițiu de peste 120 de ori și a atacat civili, afirmă Ucraina
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu PSD
Sorin Grindeanu discută cu Kelemen Hunor despre formarea unui Guvern...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută...
diana buzoianu
Diana Buzoianu spune în ce condiții ar reveni USR la guvernare: „Nu...
panou guvernul romaniei
Daniel Zamfir spune că România va avea un guvern „săptămâna...
Ultimele știri
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
A început exerciţiul de mobilizare în judeţele Alba şi Hunedoara. Rezerviști chemați la unitățile militare
Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului lucrărilor de licență și masterat. Softul este din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă la barajul cu FC Botoșani
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
E gata! Neluțu Varga își caută antrenor la CFR Cluj! Pancu e decis să meargă la Rapid
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Filmul care conduce box office-ul nord-american, în ciuda lansării a trei noi pelicule importante la Hollywood
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...