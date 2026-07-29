Vladimir Putin a ajuns să conducă Rusia datorită unei intervenții divine, a declarat ministrul afacerilor externe, Serghei Lavrov. „Faptul că Boris Nikolăevici Elțîn a găsit în sine, să spunem direct, curajul de a ceda puterea înainte de termen și faptul că a cedat-o celui care, la acel moment, era singurul capabil să salveze Rusia — aceasta este o cotitură istorică care înseamnă că Rusia este, totuși, «marcată» de Dumnezeu”, a spus șeful Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit lui Lavrov, în momentul venirii lui Putin la putere, țara se afla „la limita”: „Iar când situația este cu adevărat grea, ni se vine în ajutor de sus”.

Anterior, regizorul și propagandistul Nikita Mihalkov a relatat că, în urmă cu peste 20 de ani, Putin i-a mărturisit că a fost ales de Dumnezeu. „Discutam cu el, iar el mi-a spus: «Imaginează-ți cine eram și cine am devenit. Oare Domnul a făcut asta pentru ca eu să mănânc ce nu au apucat să mănânce alții?” — a relatat Mihalkov detaliile conversației.

Patriarhul Kirill a afirmat, la rândul său, în 2025, că rușii trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru Putin și pentru „vremurile bune”. Putin însuși a spus că nu a avut niciodată îndoieli cu privire la motivul pentru care a devenit președinte, nici regrete în această privință. Anterior, el a afirmat că Rusia este „condusă direct de Dumnezeu”, care a aprobat și războiul ei cu Ucraina.

Protodiaconul Andrei Kuraev a subliniat că „Putin are o atitudine pur de PR față de religie: împreună cu patriarhul Kirill, el crede într-un Dumnezeu care le convine și care i-a numit pe amândoi să-i îndeplinească îndatoririle aici, în Rusia și pe pământ”. „Adică este un fel de zeu care le aprobă dinainte orice acțiune”, a explicat preotul.

Putin a ajuns în cea mai înaltă funcție de stat la 31 decembrie 1999, după ce președintele Boris Elțîn și-a anunțat demisia anticipată și i-a transferat atribuțiile. Înainte de aceasta, Putin a ocupat funcții de conducere în structurile de securitate și în guvern, printre care cea de director al FSB și de prim-ministru. Datorită modificării Constituției, el poate candida pentru al șaselea mandat prezidențial în 2030 și poate rămâne la putere până în 2036.

Editor : A.R.