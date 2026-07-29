Live TV

Putin, „alesul lui Dumnezeu”. Cum folosesc liderii ruși religia pentru a justifica capturarea puterii și războiul din Ucraina

Data publicării:
Patriarhul Kirill
Patriarhul Kirill alături de Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vladimir Putin a ajuns să conducă Rusia datorită unei intervenții divine, a declarat ministrul afacerilor externe, Serghei Lavrov. „Faptul că Boris Nikolăevici Elțîn a găsit în sine, să spunem direct, curajul de a ceda puterea înainte de termen și faptul că a cedat-o celui care, la acel moment, era singurul capabil să salveze Rusia — aceasta este o cotitură istorică care înseamnă că Rusia este, totuși, «marcată» de Dumnezeu”, a spus șeful Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit lui Lavrov, în momentul venirii lui Putin la putere, țara se afla „la limita”: „Iar când situația este cu adevărat grea, ni se vine în ajutor de sus”.

Anterior, regizorul și propagandistul Nikita Mihalkov a relatat că, în urmă cu peste 20 de ani, Putin i-a mărturisit că a fost ales de Dumnezeu. „Discutam cu el, iar el mi-a spus: «Imaginează-ți cine eram și cine am devenit. Oare Domnul a făcut asta pentru ca eu să mănânc ce nu au apucat să mănânce alții?” — a relatat Mihalkov detaliile conversației.

Patriarhul Kirill a afirmat, la rândul său, în 2025, că rușii trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru Putin și pentru „vremurile bune”. Putin însuși a spus că nu a avut niciodată îndoieli cu privire la motivul pentru care a devenit președinte, nici regrete în această privință. Anterior, el a afirmat că Rusia este „condusă direct de Dumnezeu”, care a aprobat și războiul ei cu Ucraina.

Protodiaconul Andrei Kuraev a subliniat că „Putin are o atitudine pur de PR față de religie: împreună cu patriarhul Kirill, el crede într-un Dumnezeu care le convine și care i-a numit pe amândoi să-i îndeplinească îndatoririle aici, în Rusia și pe pământ”. „Adică este un fel de zeu care le aprobă dinainte orice acțiune”, a explicat preotul.

Putin a ajuns în cea mai înaltă funcție de stat la 31 decembrie 1999, după ce președintele Boris Elțîn și-a anunțat demisia anticipată și i-a transferat atribuțiile. Înainte de aceasta, Putin a ocupat funcții de conducere în structurile de securitate și în guvern, printre care cea de director al FSB și de prim-ministru. Datorită modificării Constituției, el poate candida pentru al șaselea mandat prezidențial în 2030 și poate rămâne la putere până în 2036.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Joe Biden
1
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
vladimir lipaev, ambasadorul Rusiei la bucuresti
2
Ambasadorul rus la București amenință România, după ce a fost convocat la MAE: Nu vom...
Putin ridică paharul de șampanie
3
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată...
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
4
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
dan dungaciu sustine un discurs
5
Reacția lui Dan Dungaciu, după ce un fost ministru din R. Moldova a spus că Maia Sandu ar...
Scandal de proporții! Federația și-a pus în cap toată presa: "Băi, băiatule! Chiar ați luat-o razna"
Digi Sport
Scandal de proporții! Federația și-a pus în cap toată presa: "Băi, băiatule! Chiar ați luat-o razna"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rachete iraniene
Iranul a luat în calcul să atace unul dintre porturile ucrainene drept răzbunare pentru distrugerea navei din Marea Caspică
Screenshot 2026-06-30 102743
Volodimir Zelenski: „Inițiativa nu mai este în mâinile lui Putin”. Ce pregătește acum liderul de la Kremlin
Evgheni Khmara
Ucraina trebuie să acţioneze asimetric împotriva Rusiei, spune Evgheni Khmara, ministrul interimar al Apărării, în primul său interviu
Iran US
Război în Golf: Comandamentul Central al SUA anunță interceptarea unui „atac surpriză” al Iranului. Lovituri ale SUA și Arabiei Saudite
Russia Putin
Trump și-a schimbat atitudinea față de Ucraina. Întrebarea este dacă va intensifica presiunea asupra lui Putin (analist)
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu PSD
Sorin Grindeanu cere încă o rundă de consultări la Cotroceni pentru...
raed arafat la conferinta de presa
Scandal între Raed Arafat și Alexandru Rafila. Șeful DSU: „Nu există...
Carburanți
Parlamentul a aprobat legea care permite reducerea accizei la...
Ce spun mesajele de amenințare cu bombă primite de Autoritatea Navală...
Ultimele știri
Nazare: „Nu ne putem permite cheltuieli fără acoperire”. Avertisment înaintea verdictului agențiilor de rating
De ce parte se poziționează Răzvan Burleanu, președintele FRF, în scandalul „vânzării” Cupei Mondiale
Oligarhul moldovean Veaceslav Platon contestă extrădarea din Marea Britanie. El susține că este urmărit politic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a răspuns Irina Columbeanu când a fost întrebată în New York de unde provine. Declarațiile ei sunt acum...
Cancan
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care...
Fanatik.ro
Răzvan Burleanu, reacţie dură după ce Infantino a propus „vânzarea” Cupei Mondiale: „Cel mai iubit sport din...
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Universitatea Craiova a transferat unul dintre cei mai promiţători jucători de la FC U! Reacţia lui Adrian...
Adevărul
Concursul pentru directorii de școli revine, dar nu va aduce liderii de care are nevoie educația
Playtech
Orașul din inima României care câștigă tot mai multă importanță strategică. Investiţiile care îl transformă...
Digi FM
Marian Godină, după ce a petrecut câteva zile pe litoralul românesc: „Nu cred că cineva își sacrifică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB a primit vestea din Turcia: Denis Drăguș!
Pro FM
Logodnica cu 46 de ani mai tânără a lui Mick Jagger, mesaj de ziua lui: „Să avem parte de și mai multe...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Renee Zellweger, așa cum o vede Ant Anstead. Britanicul vorbește despre relația lor și dezvăluie de ce nu se...
Adevarul
Teritoriul românesc luat cu japca de ruși. Militarii români care s-au opus au fost împușcați
Newsweek
După câți ani de muncă poți scoate banii din Pilonul 2 de pensii? Poți retrage pe toți fără să pierzi o parte?
Digi FM
A încremenit toată lumea, mai puțin el! Ce făcea acest turist în timp ce un urs a ajuns fix în spatele lui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ouăle ecologice, mai nocive pentru mediu decât cele din fermele cu găini în cuști. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Elanul revine în România după peste 200 de ani. Primele exemplare s-au adaptat cu succes în Parcul...
Film Now
Părinții lor au format un cuplu celebru în anii '90, azi copiii joacă împreună. Kaia Gerber și Homer Gere...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...