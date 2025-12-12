Zeci de mii de persoane au ieşit vineri pe străzile din Italia pentru a protesta împotriva planurilor bugetare pentru 2026 ale guvernului condus de Giorgia Meloni, provocând perturbări în transporturi şi alte servicii publice, informează Reuters şi DPA.



Sindicatul CGIL a estimat că 61% din toţi lucrătorii din sectoarele public şi privat s-au alăturat grevei, în timp ce peste 500.000 au participat la marşurile din principalele oraşe.



CGIL are 5 milioane de membri, din care jumătate sunt pensionari.

„Majoritatea lucrătorilor care menţin funcţională această ţară nu sunt de acord cu bugetul acestui guvern şi nu îl vor accepta”, a afirmat liderul CGIL, Maurizio Landini, care a participat la un marş în Florenţa.

„Astăzi se vede mai clar ca niciodată că avem nevoie de o schimbare”, a adăugat Landini.



CGIL şi alte organizaţii sindicale au criticat planurile bugetare ce prevăd creşteri de cheltuieli şi cer investiţii suplimentare în educaţie şi sănătate şi măsuri pentru sprijinirea salariilor şi a pensiilor.

Guvernul Meloni susţine că bugetul, al cărui proiect a fost bine primit de pieţele financiare şi agenţiile de rating, va consolida finanţele publice ale Italiei.



Unele sondaje de opinie recente arată însă un declin în popularitatea guvernului şi o uşoară ascensiune a opoziţiei de centru-stânga. Următoarele alegeri parlamentare din Italia vor avea loc în 2027.

