Giorgia Meloni salută decizia lui Donald Trump de a ridica ameninţarea cu taxe vamale

Şefa guvernului ultraconservator al Italiei, Giorgia Meloni, a salutat miercuri decizia preşedintelui american Donald Trump de a ridica ameninţarea cu taxele vamale împotriva mai multor ţări europene care au trimis trupe în Groenlanda, transmite AFP.

Trump a făcut anunţul la Davos, asigurând, fără a oferi detalii suplimentare, că a "stabilit cadrul unui viitor acord privind Groenlanda şi, de fapt, întreaga regiune arctică", în timpul unei reuniuni „foarte productive” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Salut anunţul preşedintelui Trump de a suspenda aplicarea taxelor vamale prevăzute să intre în vigoare la 1 februarie împotriva mai multor ţări europene”, a declarat Meloni într-un comunicat.

De asemenea, ea a subliniat că este „fundamental să se continue şi să se promoveze dialogul între naţiunile aliate” în cadrul NATO.

Mai devreme în cursul serii, în timpul unui interviu televizat ea a reamintit poziţia Italiei cu privire la Groenlanda.

„Aceasta este o problemă care trebuie abordată în cadrul NATO, este de competenţa NATO, Groenlanda este un teritoriu aflat sub responsabilitatea NATO”, a spus Meloni.

Apropiată ideologic de preşedintele american, ea a declarat, de asemenea, că „întrebarea pusă de Statele Unite referitor la un teritoriu strategic este corectă”.

Duminică, Meloni a calificat drept „o eroare” ameninţarea cu tarife vamale suplimentare formulată de Trump.

Donald Trump a sporit sâmbătă presiunea ameninţând că va impune noi tarife de până la 25% asupra a opt ţări europene pentru sprijinul acordat Danemarcei, ceea ce a determinat Europa să ameninţe Statele Unite cu represalii.

Editor : Sebastian Eduard