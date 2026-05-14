Marco Rubio consideră Armata Ucrainei drept „cea mai puternică” forță militară din Europa: „Rușii pierd de cinci ori mai mulți soldați”

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a calificat Armata ucraineană drept „cea mai puternică și mai solidă” forță militară din Europa, într-un interviu acordat Fox News și publicat pe 14 mai, relatează Kyiv Independent.

„Dacă ne uităm, rușii pierd de cinci ori mai mulți soldați pe lună decât ucrainenii, iar Ucraina este o țară mai mică și are o armată mai mică, de altfel”, a spus Rubio. „Acest război i-a determinat pe ucraineni să dezvolte noi tactici, noi tehnici, echipamente noi și tehnologii noi, care dau naștere unui fel de război hibrid asimetric”, a adăugat el.

Potrivit lui Rubio, capacitățile militare ale Ucrainei au fost modelate atât de asistența occidentală, cât și de ani de luptă împotriva forțelor ruse.

Declarațiile vin într-un moment în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski continuă să promoveze o cooperare militară extinsă cu președintele american Donald Trump, în special în domeniul tehnologiei dronelor.

Kievul a propus să împărtășească cu Washingtonul expertiza sa în materie de drone, dobândită pe câmpul de luptă, în special în ceea ce privește sistemele concepute pentru a contracara dronele de atac de tip Shahed, fabricate în Iran. Propunerea a căpătat un caracter de urgență, având în vedere că Statele Unite s-au confruntat cu amenințări similare în timpul conflictului din Orientul Mijlociu.

În ciuda presiunilor exercitate de Kiev, Washingtonul s-a arătat până acum reticent în a da curs acestei propuneri.

Rubio a mai afirmat că administrația Trump rămâne hotărâtă să pună capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, chiar dacă negocierile de pace mediate de SUA sunt în impas de mai bine de două luni.

„Noi suntem pregătiți, președintele este pregătit, echipa sa este pregătită să faciliteze o soluționare diplomatică a conflictului”, a declarat Rubio. „Am pierdut o parte din avânt în ultimele luni”.

„Sperăm că vom ajunge în curând la un punct în care ambele părți să reia dialogul”.

