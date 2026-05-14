Live TV

Marco Rubio consideră Armata Ucrainei drept „cea mai puternică” forță militară din Europa: „Rușii pierd de cinci ori mai mulți soldați”

Data actualizării: Data publicării:
soldati ucraineni - Pokrovsk
Doi soldați ucraineni în Pokrovsk. Foto: Profimedia

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a calificat Armata ucraineană drept „cea mai puternică și mai solidă” forță militară din Europa, într-un interviu acordat Fox News și publicat pe 14 mai, relatează Kyiv Independent.

„Dacă ne uităm, rușii pierd de cinci ori mai mulți soldați pe lună decât ucrainenii, iar Ucraina este o țară mai mică și are o armată mai mică, de altfel”, a spus Rubio. „Acest război i-a determinat pe ucraineni să dezvolte noi tactici, noi tehnici, echipamente noi și tehnologii noi, care dau naștere unui fel de război hibrid asimetric”, a adăugat el.

Potrivit lui Rubio, capacitățile militare ale Ucrainei au fost modelate atât de asistența occidentală, cât și de ani de luptă împotriva forțelor ruse. 

Declarațiile vin într-un moment în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski continuă să promoveze o cooperare militară extinsă cu președintele american Donald Trump, în special în domeniul tehnologiei dronelor.

Kievul a propus să împărtășească cu Washingtonul expertiza sa în materie de drone, dobândită pe câmpul de luptă, în special în ceea ce privește sistemele concepute pentru a contracara dronele de atac de tip Shahed, fabricate în Iran. Propunerea a căpătat un caracter de urgență, având în vedere că Statele Unite s-au confruntat cu amenințări similare în timpul conflictului din Orientul Mijlociu.

În ciuda presiunilor exercitate de Kiev, Washingtonul s-a arătat până acum reticent în a da curs acestei propuneri.

Rubio a mai afirmat că administrația Trump rămâne hotărâtă să pună capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, chiar dacă negocierile de pace mediate de SUA sunt în impas de mai bine de două luni.

„Noi suntem pregătiți, președintele este pregătit, echipa sa este pregătită să faciliteze o soluționare diplomatică a conflictului”, a declarat Rubio. „Am pierdut o parte din avânt în ultimele luni”.

„Sperăm că vom ajunge în curând la un punct în care ambele părți să reia dialogul”.

Citește și: 

Zelenski anunță că Ucraina va trimite experți în Letonia și România pentru a contribui la apărarea antiaeriană

„Viitorul războiului”. Ucraina trimite roboți pe front, în locul soldaţilor: „Poziția a fost capturată fără să se tragă niciun foc”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
copil_cautat_sibiu
3
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
Screenshot 2026-05-13 230514
5
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Digi Sport
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marco rubio profimedia
Marco Rubio recunoaște că a fost „rebotezat” de Beijing pentru a-l putea însoţi pe Donald Trump în vizita în China
Viktor Orban gesticulează cu mâna stângă
„Ne întoarcem la normalitate.” Noul guvern ungar anunţă încheierea stării de urgenţă impusă de Viktor Orban
andrii iermak - volodimir zelenski
Fostul șef al Biroului lui Zelenski a fost arestat de Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina. Acuzațiile care i se aduc
peter magyar sustine un discurs
Ungaria ia măsuri după atacurile Rusiei asupra Transcarpatiei. Zelenski îi mulțumește lui Peter Magyar
atac rusia la kiev
Rusia atacă masiv Ucraina: peste 670 de drone și 56 de rachete, un mort și zeci de răniți. Reacția lui Zelenski
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, despre datele INS: Economia se însănătoșește. E imoral ca...
APTOPIX Spain Hantavirus Ship
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul...
buletin de vot urna inquam octav ganea
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%...
BUCURESTI - CGMB - SEDINTA
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, despre Mihai Savin, șeful...
Ultimele știri
China va comanda 200 de avioane Boeing, dezvăluie Donald Trump. Acțiunile au scăzut cu peste 4% după anunț
Senatorii americani au votat pentru a li se suspenda salariile în caz de paralizie bugetară
Rusia a ordonat trupelor să decapiteze soldații ucraineni căzuți la datorie. „O crimă de război premeditată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zâmbet de Hollywood, rochie de prințesă. Iulia Vântur, emoții și o apariție de poveste la Cannes 2026, în...
Cancan
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Fanatik.ro
Se termină era pro-rusă a Ungariei? Peter Magyar face primii pași spre distanțarea de Kremlin, după ultimele...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, dat afară de la Gaziantep după numai o lună!? Previziune sumbră a lui Marius Șumudică: „Tare...
Adevărul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea, după ce a fost învinsă de Coco Gauff în semifinale la Roma
Pro FM
Cât costă un bilet la finala Eurovision 2026 de la Viena. Prețurile au explodat pe site-urile de revânzare
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Pensie record: o femeie care a lucrat 61 de ani primește 9.700 euro pe lună
Newsweek
1.150.000 pensionari cer banii pierduți după anularea indexării pensiilor. Ce șanse au să câștige în instanță?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...