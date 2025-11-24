Flota militară britanică a interceptat corveta rusească „Stoiki” și petrolierul „Elnia” în timp ce acestea navigau de-a lungul coastei britanice, au informat Associated Press și Independent, citând Ministerul Apărării. Potrivit ministerului, nava de patrulare HMS Severn a urmărit timp de două săptămâni deplasarea navelor rusești prin strâmtoarea Dover și mai departe spre vest. Ulterior, supravegherea a fost transferată unui aliat NATO nenumit în largul coastelor Bretaniei. În același timp, HMS Severn a continuat monitorizarea de la distanță.

Ministerul Apărării britanic nu a precizat ora exactă a interceptării navelor rusești, menționând că operațiunea a făcut parte din colaborarea regulată cu aliații NATO. Anterior, Marea Britanie a trimis în Islanda trei avioane de supraveghere P-8 Poseidon de ultimă generație, în cadrul unei misiuni mai ample a Alianței Nord-Atlantice de monitorizare a mișcărilor navelor și submarinelor rusești în Atlanticul de Nord și Arctica. Potrivit datelor ministerului britanic al apărării, în ultimii doi ani numărul navelor rusești care trec în apropierea apelor britanice a crescut cu 30%.

Anterior, autoritățile britanice au raportat apariția repetată în apropierea apelor teritoriale britanice a navei oceanografice rusești „Yantar”, pe care experții occidentali o consideră o navă de recunoaștere capabilă să utilizeze aparate subacvatice. Nava a fost observată în largul coastelor țării în noiembrie 2024 și ianuarie 2025. Săptămâna trecută, ministrul britanic al Apărării, John Healy, a declarat că echipajele avioanelor P-8 Poseidon au fost orbitate cu lasere de către „Yantar”. După aceea, aviația de patrulare a fost implicată în supravegherea navei. Healy a caracterizat activitatea navei „Yantar” ca o potențială amenințare și a declarat că Londra este gata să reacționeze la orice acțiuni ale Rusiei.

Ambasada Rusiei la Londra a respins acuzațiile, afirmând că Marea Britanie „alimentează isteria militaristă”. Misiunea diplomatică a dat asigurări că Moscova nu este interesată de comunicațiile submarine britanice, iar afirmațiile privind o posibilă amenințare din partea Rusiei sunt nefondate. Diplomații au îndemnat Londra să evite măsurile pripite, deoarece acestea afectează negativ securitatea în Europa și cresc probabilitatea incidentelor.

Editor : A.R.