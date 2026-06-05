Autoritățile de la Kiev au transmis că au fost în contact cu partea română pentru a preveni eventuale incidente, după ce o dronă navală ucraineană, afectată în urma acțiunilor armatei ruse, ar fi pierdut controlul și ar fi derivat spre zona României. Marina ucraineană susține că situația a fost monitorizată și gestionată în timp real, pentru a reduce riscul unor accidente în apropierea graniței maritime.

„În timp ce executa sarcini în zona operațională a Mării Negre, una dintre bărcile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate ucrainene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastei României, se arată în postarea marinei ucrainene.

Forțelor militare-marine ale Ucrainei au primit informațiile necesare forțelor militare-maritime române în vederea prevenirii pierderilor în rândul populației civile, menționează, în continuare, postarea instituției.

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Ambasada Rusiei la București a transmis un comunicat de presă în care susține că drona navală care a explodat în Portul Constanța este una ucraineană și afirmă că „orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”.

„Având în vedere informațiile intenționat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naționale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în portul Constanța, precum și la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale românești, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără pilot ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră. Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, a transmis Biroul de Presă al Ambasadei Federației Ruse la București.

Nicușor Dan a declarat anterior că incidentul este o consecință a războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Editor : C.A.