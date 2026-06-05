Live TV

Video Marina Ucraineană: Drona care a explodat în Portul Constanța, bruiată de Rusia

Data actualizării: Data publicării:
drona port CT2

Autoritățile de la Kiev au transmis că au fost în contact cu partea română pentru a preveni eventuale incidente, după ce o dronă navală ucraineană, afectată în urma acțiunilor armatei ruse, ar fi pierdut controlul și ar fi derivat spre zona României. Marina ucraineană susține că situația a fost monitorizată și gestionată în timp real, pentru a reduce riscul unor accidente în apropierea graniței maritime.

„În timp ce executa sarcini în zona operațională a Mării Negre, una dintre bărcile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate ucrainene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastei României, se arată în postarea marinei ucrainene.

Forțelor militare-marine ale Ucrainei au primit informațiile necesare forțelor militare-maritime române în vederea prevenirii pierderilor în rândul populației civile, menționează, în continuare, postarea instituției.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ambasada Rusiei la București a transmis un comunicat de presă în care susține că drona navală care a explodat în Portul Constanța este una ucraineană și afirmă că „orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”.

 „Având în vedere informațiile intenționat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naționale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în portul Constanța, precum și la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale românești, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără pilot ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră. Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, a transmis Biroul de Presă al Ambasadei Federației Ruse la București.

Nicușor Dan a declarat anterior că incidentul este o consecință a războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Explozie în Portul Constanța: o dronă ucraineană s-a autodetonat. Anunțul ISU: Nu mai...
olguta vasilescu
2
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
3
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
4
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de...
variola maimutei mpox
5
Doi cercetători au fost reținuți în SUA pentru că au încercat să introducă virusul mpox...
Și-a "bătut joc" de fata președintelui, chiar sub ochii lui: "O infamie / Să îți fie rușine!"
Digi Sport
Și-a "bătut joc" de fata președintelui, chiar sub ochii lui: "O infamie / Să îți fie rușine!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Belgium EU Summit
Liderii europeni, după explozia dronei în Constanța: „O consecință directă a războiului Rusiei”. Reacțiile lui Macron și Von der Leyen
Nicușor Dan
Nicușor Dan, după explozia dronei din Portul Constanța: „Există informații cu un anumit grad de certitudine pe care nu le fac publice”
AMBASADA RUSIEI
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București susține că e o dronă ucraineană
drona port ct3
Cum a ajuns drona în Portul Constanța. Lider sindical: „Lipsa unui sistem modern de supraveghere a coastelor ridică semne de întrebare”
explzoie drona port constanta
Momentul în care drona navală explodează în Portul Constanța. Zona, evacuată de urgență
Recomandările redacţiei
tomac face declaratii
Prima reacție a lui Eugen Tomac după explozia din Constanța...
explozie in portul constanța
Mărturii după explozia dronei maritime din portul Constanța: „Lucram...
drona port ct3
Un producător de drone explică: Cum poate fi detectată o dronă...
nicusor dan telefon spartan
Nicușor Dan, reacție după explozia dronei din Portul Constanța...
Ultimele știri
Furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents: cei trei suspecți au fost găsiți vinovați de un tribunal olandez. Ce condamnare au primit
Putin a fost informat despre scrisoarea lui Zelenski. Naționaliștii ruși o critică: „A vrut să facă un spectacol”
Maria Zaharova compară Armenia cu o „iubită neserioasă”, pe fondul legăturilor țării cu UE: „Ați ieși cu o fată ca asta?”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, adevărul despre sfârșitul căsniciei sale. Ce i-a interzis fostul soț: „Nu mă joc cu viața mea”
Cancan
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit...
Fanatik.ro
Câţi bani bagă Renovatio la Dinamo! Bugetul de care au nevoie “câinii” pentru calificarea în cupele europene
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Ce bijuterii de lux are Aryna Sabalenka în colecția personală. Tenismena adoră accesoriile scumpe
Adevărul
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Vila unde regina Elisabeta a II-a își savura ceaiul la malul mării a fost scoasă la vânzare. Cum arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu le-a spus italienilor totul: "Am zis că Inter mă va da afară!"
Pro FM
Cu ce se ocupă Claudia Pavel de când a dispărut din lumina reflectoarelor. Fanii, cuceriți de cele mai...
Film Now
Jennifer Lopez, în centrul speculațiilor despre operații estetice, după o apariție care a făcut valuri: "De...
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații...
Newsweek
Un tribunal a declarat contributiv la pensie stagiul aferent grupelor de muncă. Alt tribunal a refuzat. De ce?
Digi FM
„Era furios”. Sharon Stone dezvăluie reacția halucinantă a soțului ei când medicii i-au recomandat o dublă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Jennifer Aniston face declarații rare, la mai bine de 20 de ani, despre Brad Pitt. Ce a spus despre apariția...
UTV
Jennifer Lopez a purtat pantofi românești pe străzile din New York. Cine a creat modelul purtat de vedetă?