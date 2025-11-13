Live TV

Merz nu mai vrea tineri ucraineni care fug de recrutarea militară în Germania. Cererea pe care a făcut-o către Zelenski

profimedia-1004238930
Volodimir Zelenski și Friedrich Merz Foto: Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut joi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să nu le mai permită bărbaţilor tineri să părăsească Ucraina, după ce o decizie recentă a Kievului de a autoriza ieşirea din ţară a tinerilor cu vârste între 18 şi 22 de ani a avut ca efect sosirea unui val de refugiaţi ucraineni în Germania.

Potrivit unei declaraţii date de Merz la Berlin, după ce a avut o convorbire telefonică cu Zelenski, cancelarul german i-a solicitat preşedintelui ucrainean "să vegheze ca, în special, tinerii bărbaţi ucraineni să nu vină în număr mare şi tot mai mulţi în Germania, ci să-şi facă datoria în ţara lor".

Ajutoarele sociale de care beneficiază în Germania refugiaţii ucraineni vor fi diminuate, "astfel încât stimulentul de a munci să fie mai puternic decât tentaţia de a rămâne în sistemul de asistenţă socială", a anunţat în aceeaşi intervenţie Friedrich Merz, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Concret, a explicat el, aceste beneficii vor fi diminuate prin includerea refugiaţilor ucraineni în rândul celor cărora li se aplică legislaţia ajutoarelor sociale pentru solicitanţii de azil.

Totuşi, această măsură se va aplica numai în cazul ucrainenilor - bărbaţi şi femei - sosiţi în Germania după 1 aprilie 2025, au declarat surse guvernamentale germane pentru AFP, confirmând o relatare a ziarului Bild. Această măsură ar urma să genereze economii de circa 730 de milioane de euro pentru bugetul Germaniei anul viitor.

Dintre cei peste 5,6 milioane de ucraineni care s-au refugiat în străinătate - marea majoritate în state europene - după invazia lansată de Rusia în februarie 2022, Germania a primit mai mult un milion, cei mai mulţi fiind femei şi copii.

Dar sosirea tinerilor ucraineni în Germania s-a accelerat rapid după decizia Kievului de la sfârşitul lunii august de a relaxa legea marţială şi de a le permite bărbaţilor tineri să iasă din ţară.

Conform legii marţiale aplicate în Ucraina odată cu lansarea invaziei ruse, bărbaţii apţi să servească în armată, cu vârste între 22 şi 60 de ani, au interdicţie de a părăsi ţara. Interdicţia s-a aplicat până în august anul acesta şi celor cu vârste între 18 şi 22 de ani, iar ridicarea ei a condus la creşterea numărului tinerilor care au părăsit Ucraina.

Cei cu vârste de peste 25 de ani pot fi mobilizaţi, prin urmare unii evită ieşirile din casă pentru a nu se întâlni cu patrulele de recrutori militari. În cazul celor cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani nu a fost decretată mobilizarea obligatorie, dar cei voluntari se pot alătura armatei.

În Ucraina primele luni de război au fost marcate de un elan patriotic, numeroşi voluntari venind atunci în rândurile armatei ucrainene, dar apoi Kievul s-a văzut nevoit să se bazeze pe mobilizarea obligatorie, o măsură nepopulară care a condus la numeroase tentative de fugă din ţară, la coruperea responsabililor, la dezertări şi la acţiuni de recrutare forţată.

Editor : A.R.

