Meteorologii spanioli au devenit ținta unui val de ură care alarmează autoritățile. Guvernul cere intervenția procurorilor

Autoritățile spaniole trag un semnal de alarmă după ce meteorologii și climatologii au devenit ținta unui val tot mai intens de atacuri și discurs instigator la ură în mediul online. Ministerul Mediului a cerut intervenția procurorilor, avertizând că aceste campanii de denigrare afectează percepția publică asupra științei și descurajează specialiștii să comunice informații esențiale despre climă.

Ministrul Mediului din Spania a trimis o scrisoare procurorilor pentru a avertiza asupra „unei creșteri alarmante” a discursului instigator la ură și a atacurilor din social media îndreptate împotriva climatologilor, meteorologilor și cercetătorilor, relatează The Guardian.

Într-o scrisoare trimisă miercuri procurorilor specializați în infracțiuni motivate de ură, Sara Aagesen a spus că o serie de plângeri recente analizate de minister au detectat o „creștere semnificativă” a limbajului ostil la care sunt supuși experții în climă pe platformele digitale.

Ministrul a precizat că un studiu a descoperit că 17,6% dintre mesajele ostile postate pe rețeaua socială X conțin „discurs instigator la ură, atacuri la persoană și denigrarea profesioniștilor care lucrează pentru a transmite informații științifice corecte și verificate”.

Sara Aagesen, care este și unul dintre cei trei vicepremieri ai Spaniei, a spus că cercetarea a evidențiat „o intensificare, o frecvență crescută și o radicalizare a atacurilor, care îi afectează atât pe meteorologi, cât și pe alți profesioniști în comunicarea științifică”.

Ea a precizat că aduce această problemă în atenția procurorilor din cauza „rolului social important pe care îl au acești profesioniști în lupta împotriva dezinformării climatice”.

Atacurile online afectează percepția asupra științei

Un studiu privind discursul instigator la ură îndreptat împotriva Agenției Naționale de Meteorologie din Spania, AEMET, a descoperit că astfel de atacuri afectează percepția publică asupra meteorologiei și au un impact direct asupra activității științifice.

„Presiunea socială și campaniile de defăimare îi pot descuraja pe oamenii de știință să interacționeze cu publicul sau chiar să își comunice deschis cercetările”, au declarat cercetătorii. „Acest efect de intimidare poate limita progresul cunoașterii științifice și poate restricționa accesul publicului la informații exacte și de înaltă calitate. În plus, răspândirea teoriilor conspirației despre controlul climei și manipularea vremii afectează direct percepția asupra actualelor stări de alertă climatică. Negarea faptului că fenomenele meteorologice extreme sunt un rezultat al încălzirii globale găsește sprijin în aceste teorii, subminând eforturile globale de a atenua și combate schimbările climatice.”

Un alt studiu din 2024 a descoperit că negarea urgenței climatice este deosebit de răspândită pe X, fiind identificată în 49,1% dintre postări, în timp ce discursul instigator la ură legat de climă apărea în 17,6% dintre postări.

„Deși știu că meseria mea mă face foarte vizibil, când vezi mesaje care te atacă și îți folosesc fotografia, adesea pentru lucruri inventate pe care nu le-ai spus niciodată, te simți rău”, a declarat Rubén del Campo, purtător de cuvânt al AEMET, pentru El País.

La finalul scrisorii, Aagesen le-a transmis procurorilor că ministerul este pregătit „să îi ajute în orice mod consideră necesar”. Reprezentanții X au fost contactați pentru un răspuns.

