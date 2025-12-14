Miniștrii de Externe polonez și ungar s-au „încăierat” din cauza lui Orban și a declarațiilor sale privind înghețarea activelor rusești

O postare a prim-ministrului ungar Viktor Orbán, în care critica decizia UE de a îngheța pe termen nelimitat activele rusești, a stârnit o dispută publică între ministrul de externe polonez Radosław Sikorski și omologul său ungar Péter Szijjártó.

Orbán a scris: „Ocolind Ungaria și încălcând în plină zi legislația europeană, bruxellezii fac demersuri pentru a confisca activele rusești înghețate – o declarație de război. Între timp, ei cer statelor membre încă 135 de miliarde de euro pentru a alimenta conflictul. Ungaria nu va intra în jocul acestui plan pervers.”

Ministrul polonez de Externe, Sikorski, a distribuit această postare, comentând că „Viktor și-a câștigat Ordinul Lenin”.

Szijjártó a răspuns imediat la remarca lui Sikorski. El a scris: „Înțelegem că doriți cu adevărat un război între Rusia și Europa! Nu ne vom lăsa târâți în războiul vostru!!”

Sikorski a răspuns: „Dacă Rusia nu invadează din nou, nu va exista un astfel de război, dar înțelegem că de data aceasta ați fi de partea ei.”

Comentând postarea lui Orbán, ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha l-a numit „cel mai valoros activ înghețat al Rusiei în Europa”.

La 12 decembrie, ambasadorii Uniunii Europene au aprobat o decizie de înghețare a activelor rusești deținute în Europa pentru o perioadă nedeterminată.

