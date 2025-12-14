Live TV

Miniștrii de Externe polonez și ungar s-au „încăierat” din cauza lui Orban și a declarațiilor sale privind înghețarea activelor rusești

Data publicării:
Radosław Sikorski
Ministrul polonez de Externe Radosław Sikorski. Foto: Profimedia

O postare a prim-ministrului ungar Viktor Orbán, în care critica decizia UE de a îngheța pe termen nelimitat activele rusești, a stârnit o dispută publică între ministrul de externe polonez Radosław Sikorski și omologul său ungar Péter Szijjártó.

Orbán a scris: „Ocolind Ungaria și încălcând în plină zi legislația europeană, bruxellezii fac demersuri pentru a confisca activele rusești înghețate – o declarație de război. Între timp, ei cer statelor membre încă 135 de miliarde de euro pentru a alimenta conflictul. Ungaria nu va intra în jocul acestui plan pervers.”

Ministrul polonez de Externe, Sikorski, a distribuit această postare, comentând că „Viktor și-a câștigat Ordinul Lenin”.

Szijjártó a răspuns imediat la remarca lui Sikorski. El a scris: „Înțelegem că doriți cu adevărat un război între Rusia și Europa! Nu ne vom lăsa târâți în războiul vostru!!”

Sikorski a răspuns: „Dacă Rusia nu invadează din nou, nu va exista un astfel de război, dar înțelegem că de data aceasta ați fi de partea ei.”

Comentând postarea lui Orbán, ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha l-a numit „cel mai valoros activ înghețat al Rusiei în Europa”.

La 12 decembrie, ambasadorii Uniunii Europene au aprobat o decizie de înghețare a activelor rusești deținute în Europa pentru o perioadă nedeterminată.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
1
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
pacienti, spital
3
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Bryan-Lanza-Headshot
4
Bryan Lanza, fost consilier al lui Donald Trump și care a spus Ucrainei că „Crimeea este...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au apreciat, dar a urmat revolta: ”E de neacceptat!”
Digi Sport
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au apreciat, dar a urmat revolta: ”E de neacceptat!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldat care pune sarma ghimpata
„Scutul estic” al Poloniei. Militari germani vor fi trimiși să fortifice granița de est a țării. Principala misiune: să sape tranșee
Viktor Orban cu figura dezamagita
Viktor Orban sau Bruxelles: în cine au ungurii mai multă încredere. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie
Viktor Orban
Premierul ungar Viktor Orban critică votul care interzice restituirea activelor înghețate rusești. „E dictatură de la Bruxelles”
Hundreds of Thousands Take Part in The Banned Pride March - Budapest
Poliția maghiară vrea ca primarul liberal al Budapestei, opozant al lui Orban, să fie pus sub acuzare pentru organizarea unui marș LGBT
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz
„E timpul ca Europa să se reînarmeze: trebuie să creăm o bancă pentru bombe”, îndeamnă ministrul polonez al Apărării
Recomandările redacţiei
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”...
2025-12-07-4049
Care sunt planurile primarului Ciprian Ciucu odată cu preluarea...
photo-collage.png (25)
Proteste pentru independența justiției, a cincea zi la rând. Mii de...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan rămâne și peste iarnă în vila cu chirie: S-au pus două...
Ultimele știri
Imagini în premieră: Balenele ucigașe vânează împreună cu delfinii, iar apoi își împart prada cu ei
Banca Europeană de Investiţii va creşte finanţarea pentru proiecte de apărare ale UE în 2026
Când crede Nicușor Dan că se va termina războiul din Ucraina. „Altfel, Rusia va veni permanent cu pretexte”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și oportunități rare în săptămâna 15–21 decembrie. Trei zodii pentru care Universul schimbă regulile...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
Se încheie o eră în handbalul feminin! La 45 de ani, cel mai bun portar din istorie s-a retras după o nouă...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Gafă impardonabilă la VAR în Dinamo – Metaloglobus: „centralul”, chemat eronat la monitor! Ce spune...
Adevărul
Scandal major în PNL Iași. Mihai Chirica a răbufnit pe un grup intern cu insulte și atacuri: „Bolojan n-a...
Playtech
Închirierea în regim hotelier fără acordul vecinilor: riscuri, amenzi și alternative
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut la față?” Cum arată artista la 54...
Film Now
Johnny Depp își intensifică revenirea la Hollywood. Va produce o adaptare a filmului „Maestrul și Margareta”
Adevarul
Un profesor de economie demontează mitul majorării salariului minim: „O să avem oameni care vor fi lăsați pe...
Newsweek
Bolojan pregătește creșterea vârstei de pensionare. Europa a dat undă verde. Până la ce vârstă vom munci?
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Hugh Jackman pariază pe Kate Hudson pentru primul ei Oscar: "Este o actriță desăvârșită"
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție