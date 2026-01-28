Ministrul ucrainean de Externe îl consideră pe Orban „o amenințare pentru poporul maghiar”. Acuzațiile Budapestei la adresa Ucrainei

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha crede că premierul ungar Viktor Orban reprezintă o amenințare pentru poporul maghiar. Sîbiha a comentat, într-un interviu acordat European Pravda, recentele declarații ostile din partea Ungariei. În ultimele zile, Ungaria a acuzat în mod activ Ucraina de amestec în alegerile parlamentare în favoarea opoziției maghiare. În plus, Orban a promis că Ungaria nu va permite Ucrainei să adere la UE pentru încă 100 de ani.

„Lucrurile trebuie spuse pe nume. Ungaria este singurul obstacol în calea aderării Ucrainei la UE. Mai mult, cred că prim-ministrul Ungariei reprezintă o amenințare pentru propriul său popor”, a declarat Sîbiha.

În opinia sa, acest lucru nu se referă doar la maghiarii care trăiesc în Ungaria, ci și la cei care locuiesc în Ucraina. „Pentru că Orban împiedică o parte a poporului maghiar să adere la spațiul european comun”, a explicat Sîbiha.

El a comentat, de asemenea, dispariția din retorica preelectorală a Ungariei a problemelor legate de drepturile maghiarilor care trăiesc în străinătate.

„Pentru că ei (n.r. guvernul Orban) se ghidează după sondaje și sentimentul alegătorilor”, consideră ministrul de Externe de la Kiev.

Ucraina a început să se amestece dur în alegerile din Ungaria, deoarece îşi doreşte un guvern care să spună da Bruxelles-ului în ce priveşte războiul, dar guvernul ungar va continua să-şi protejeze ţara şi poporul şi nu va permite ca Ungaria să fie târâtă în război, a declarat pe 23 ianuarie ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, în reacţie la o postare a omologului său ucrainean pe X, relatează MTI.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe ungar, şeful diplomaţiei ucrainene, Andrii Sîbiga, a reacţionat la remarci făcute de prim-ministrul Viktor Orban în ziua precedentă, conform cărora „nu va exista un parlament în Ungaria în următorii 100 de ani care să voteze în favoarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană”.

