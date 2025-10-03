Ignotas Adomavičius, ministrul lituanian al Culturii din partea partidului de extremă dreapta Nemuno Austra (NA), a declarat că o întrebare despre statutul juridic al Crimeei este provocatoare și a refuzat să răspundă la ea. La scurt timp el și-a anunțat demisia în urma presiunilor exercitate de prim-ministrul lituanian Inga Ruginienė, potrivit postului public LRT, citat de Ukrainska Pravda.

Adomavičius a declarat că demisionează nu din cauza greșelilor sale personale, ci din cauza presiunilor externe care, spune el, amenință siguranța familiei sale.

Se pare că ministrul s-a chinuit din nou să-și prezinte ideile în mod logic: a mulțumit unei comunități nespecificate, a făcut referire la presiunea asupra familiei sale și, în cele din urmă, s-a bucurat că a atras atenția asupra culturii.

Controversa a izbucnit când un jurnalist de la lrytas.lt, un portal de știri lituanian, l-a întrebat pe Adomavičius despre statutul Peninsulei Crimeea, care este ocupată temporar de Rusia.

„Acestea sunt întrebări provocatoare, e mai bine să le evităm, din moment ce nu este vorba despre ministerul culturii…”

„Să nu ne jucăm astfel de jocuri. Înțelegeți, există o linie pe care nu ar trebui să o depășim. Aici trebuie să ne oprim. La aceste întrebări.”

Recent, în Lituania au avut loc proteste împotriva numirii lui Adomavičius, care reprezintă partidul Nmuno Austra, în funcția de ministru al Culturii. Au fost ridicate întrebări cu privire la competența politicianului, alături de critici la adresa remarcilor sale în urma unei întâlniri cu președintele.

Opoziția din Parlamentul lituanian a solicitat prim-ministrului Inga Ruginienė să explice decizia de a-l numi pe Adomavičius în această funcție.

Citește și:

VIDEO Moșteanu: Putin menține mobilizarea în Rusia prin propagandă, nu reușește să miște linia frontului. Bravii ucraineni resping atacurile

Editor : Ș.R.