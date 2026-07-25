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Video Momentul în care forțele ucrainene au respins un atac masiv al unei divizii de tancuri în regiunea Donețk

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Lupte Ucraina
Unități ucrainene blochează avansul coloanelor mecanizate ruse, distrugând tancuri și vehicule blindate în timpul asaltului. Foto: Profimedia
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Corpul 1 Azov al Gărzii Naționale a Ucrainei, împreună cu unitățile adiacente ale Forțelor de Apărare, a respins un atac de amploare în care au fost implicate două armate rusești și o divizie de tancuri în regiunea Donețk.

Potrivit agenției Ukrinform, comandantul Gărzii Naționale, Oleksandr Pivnenko, a anunțat operațiunea pe Facebook.

„Pe 22 iulie, ocupanții au lansat un atac în zona de responsabilitate a Corpului 1 Azov, folosind forțe din Armata a 8-a și Armata a 41-a de Arme Combinate, precum și Divizia 90 de Tancuri, sprijinite de zeci de vehicule blindate și militare ușoare”, a declarat Pivnenko.

El a menționat că Armata a 41-a de Arme Combinate a Gărzii din Rusia și Divizia a 90-a de Tancuri a Gărzii „Vitebsk-Novgorod” au avansat din zona localității Novoekonomichne, în timp ce unități ale Armatei a 8-a de Arme Combinate a Gărzii au atacat simultan din direcția satului Vozdvijenka. Pe parcursul a patru ore, forțele ruse au încercat să avanseze către localitățile din apropierea satului Shakhove.

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Potrivit lui Pivnenko, armata rusă a asigurat acoperirea asaltului cu drone de atac de tip „Geran” și „Lancet”.

Un sistem rus de lansare multiplă a rachetelor (MLRS) de tip „Tornado-S”, care asigura focul de sprijin pentru asalt, a fost distrus.

Corpul 1 Azov și unitățile atașate au blocat înaintarea coloanelor mecanizate. De-a lungul căilor de acces către pozițiile ucrainene au fost amenajate câmpuri de mine, în timp ce aviația tactică a avariat podurile pentru a împiedica mișcarea inamicului.

Forțele ruse au încercat să refacă punctele de trecere folosind poduri de pontoane în timpul asaltului, dar acestea au fost distruse de avioanele tactice ale Forțelor Aeriene Ucrainene.

„Ca urmare a acțiunilor coordonate ale tuturor unităților participante sub comanda Corpului 1 Azov, folosind artilerie, sisteme de lansare multiplă a rachetelor și drone de atac, forțele ucrainene au distrus șapte tancuri, șase vehicule blindate de luptă, un sistem de lansare multiplă a rachetelor (MLRS) BM-21 Grad, un sistem MLRS Tornado-S, trei echipamente militare specializate și 47 de vehicule ușoare. Un total de 123 de soldați ruși au fost uciși și alți 29 răniți. Asaltul mecanizat a fost respins cu succes”, a declarat Pivnenko.

El a adăugat că operațiunea a implicat unități ale Corpului 1 Azov, Centrul de Operațiuni Speciale A al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Forțele de Sisteme Fără Pilot, Forțele Aeriene Ucrainene, Serviciul de Gardă de Frontieră de Stat, inclusiv unitatea de sisteme fără pilot „Phoenix”, precum și alte unități ale Gărzii Naționale și ale Forțelor Armate.

După cum a raportat anterior Ukrinform, în ultima zi au fost înregistrate 230 de confruntări de luptă de-a lungul frontului, cele mai intense lupte având loc în sectorul Pokrovsk, unde apărătorii ucraineni au respins 37 de atacuri rusești.

 

Editor : Sebastian Eduard

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