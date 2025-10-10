NATO va începe săptămâna viitoare exercițiul nuclear anual: „Vom proteja și apăra toți aliații împotriva tuturor amenințărilor”

Exercițiul anual de descurajare nucleară al NATO, Steadfast Noon, va fi găzduit de Țările de Jos și va începe săptămâna viitoare, cu participarea a 71 de aeronave din 14 țări, au anunțat vineri, 10 octombrie, oficialii alianței militare occidentale, relatează Reuters.

Exercițiul „trimite un semnal clar oricărui potențial adversar că vom proteja și apăra toți aliații împotriva tuturor amenințărilor”, a transmis secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Șeful NATO a făcut aceste declarații într-un mesaj video înregistrat la baza aeriană Volkel din Olanda, gazda principală a exercițiului din acest an. Bazele de la Kleine Brogel în Belgia, Lakenheath în Marea Britanie și Skrydstrup în Danemarca vor fi, de asemenea, implicate, a declarat NATO.

„Trebuie să facem acest lucru pentru că ne ajută să ne asigurăm că forța noastră de descurajare nucleară rămâne cât mai credibilă, sigură și eficientă posibil”, a declarat Rutte.

În cadrul exercițiului nu sunt utilizate arme nucleare, ci sunt simulate scenarii în care acestea ar putea fi utilizate, au precizat oficialii NATO.

De la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, oficialii ruși au avertizat în repetate rânduri asupra pericolului unei confruntări nucleare cu NATO, care a catalogat astfel de declarații ca fiind iresponsabile.

Jim Stokes, directorul NATO pentru politica nucleară, a declarat reporterilor la sediul alianței din Bruxelles că Steadfast Noon este un exercițiu „de rutină” și „nu vizează nicio țară”.

„De asemenea, nu are nicio legătură cu evenimente reale”, a adăugat el.

Citește și:

Rusia invocă din nou opțiunea nucleară. Kremlinul acuză Europa de militarism agresiv

Kremlinul continuă să amenințe cu un război nuclear, deși doar 7% din arsenalul său ar fi operațional. Totuși, ceva s-a schimbat

Editor : A.M.G.