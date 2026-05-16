Nu urmați exemplul Suediei în privința pliculețelor cu nicotină, avertizează OMS: „Sunt concepute pentru a crea dependență”

Guvernele ar trebui să reziste presiunilor industriei tutunului de a adopta abordarea permisivă a Suediei față de pliculețele cu nicotină, deoarece aceasta va duce doar la creșterea numărului de persoane dependente de stimulant, au avertizat vineri oficialii Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care afirmă că marketingul agresiv orientat către copii are scopul de a-i face dependenți.

Companiile din industria tutunului promovează produsele orale cu nicotină în rândul copiilor prin arome dulci, marketing agresiv și influenceri pentru a crea o nouă generație de dependenți, a transmis OMS, potrivit POLITICO. Printre acestea se numără și pliculețele care se introduc între gingie și buză.

Aceste produse pot conține niveluri ridicate de nicotină, creează dependență puternică și pot reprezenta o poartă de intrare către fumat. De asemenea, ele cresc riscul problemelor cardiovasculare și pot afecta dezvoltarea creierului la tineri, avertizează OMS în primul său raport dedicat pliculețelor cu nicotină.

Aceste efecte reprezintă o preocupare în special pentru Suedia, unul dintre cei mai mari consumatori de pliculețe cu nicotină, urmată de Germania, Polonia și alte state nordice. Țara și-a redus rapid rata fumatului în ultimii 20 de ani, iar politicile sale liberale privind pliculețele sunt adesea invocate de companiile din industria tutunului și de grupurile de consumatori finanțate de industrie drept un model de urmat pentru alte state.

Însă, potrivit OMS, succesul Suediei în reducerea fumatului se datorează unei game largi de măsuri de control al tutunului, inclusiv taxe, restricții privind publicitatea și servicii pentru ajutarea oamenilor să renunțe la fumat.

„Experiența pozitivă generală a Suediei nu este rezultatul snusului [tutun ambalat] sau al pliculețelor cu nicotină”, a declarat Ranti Fayokun, cercetător în cadrul inițiativei OMS pentru reducerea fumatului, într-o discuție cu jurnaliștii de joi. Ea a avertizat că exemplul Suediei este folosit pentru „promovarea dependenței de nicotină”.

Vânzările de pliculețe sunt în plină expansiune, piața crescând cu 125% între 2019 și 2020, mai rapid decât orice alt produs din tutun și produse conexe, a precizat OMS în raportul său, citând date din 2020 ale gigantului din industria tutunului Philip Morris International.

„Aceste produse sunt concepute pentru a crea dependență și există o nevoie puternică de a ne proteja tinerii de manipularea industriei”, a declarat Etienne Krug, directorul departamentului OMS pentru determinanți ai sănătății, promovare și prevenție.

Piața europeană a produselor orale cu nicotină, inclusiv pliculețe, gumă și pastile, valorează 1,6 miliarde de dolari.

Franța a interzis pliculețele cu nicotină

Factorii de decizie europeni vor trebui să se confrunte cu atitudinile deja consolidate în sprijinul nicotinei orale în țări precum Suedia, care este exceptată de la restricțiile la nivelul UE privind tutunul oral sau snusul. Această confruntare se desfășoară deja în cadrul negocierilor privind taxele și marketingul produselor din tutun.

Statele membre ale UE analizează în prezent noi taxe minime pentru pliculețe și alte produse cu nicotină, în timp ce Comisia Europeană s-a angajat să introducă restricții de marketing până la sfârșitul anului 2026. În iulie anul trecut, Comisia Europeană a propus stabilirea unor taxe minime la nivelul UE pentru pliculețele cu nicotină de 50% din prețul de vânzare (€143 pe kilogram), începând din 2032.

Capitalele europene vor însă reducerea la jumătate a acestui nivel. Cea mai recentă poziție a lor, consultată de POLITICO, prevede taxe de 25% sau 71,5 euro pe kilogram pentru pliculețe. Revizuirea mult așteptată a Directivei privind produsele din tutun, așteptată până la sfârșitul anului 2026, ar urma să înăsprească regulile privind comercializarea și vânzarea pliculețelor.

Unele state au acționat deja pe cont propriu. Franța a interzis luna trecută pliculețele cu nicotină, amenințând cu amenzi mari și chiar închisoare pentru călătorii care transportă aceste „substanțe toxice”. Măsura a provocat nemulțumirea Suediei, care a depus o plângere la Comisia Europeană și a acuzat Parisul că încalcă piața unică a UE.

O investigație realizată de Sweden Radio și publicată săptămâna aceasta a arătat că oficialii comerciali suedezi au folosit argumente provenite din documente ale industriei tutunului pentru a protesta față de interdicția impusă de Franța. „Acest guvern va fi întotdeauna de partea consumatorilor suedezi de snus”, a declarat ministrul suedez al Comerțului, Benjamin Dousa.

