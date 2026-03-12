O țară din Europa le cere cetățenilor să renunțe la mașini și să meargă pe jos, din cauza creșterii preţului petrolului

Ministrul Energiei din Danemarca i-a îndemnat pe cetăţeni să reducă consumul de energie şi să evite folosirea maşinilor, în contextul în care preţul petrolului continuă să crească puternic pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, transmite CNBC.

Lars Aagaard, ministrul danez pentru Climă, energie şi utilităţi, a declarat miercuri că războiul dintre Statele Unite şi Iran a determinat autorităţile să recurgă la rezervele de petrol ale ţării, în condiţiile unor „preţuri uriaşe ale petrolului” şi fără perspective clare de încheiere a conflictului.

„Ceea ce danezii ar trebui, vă rog, vă rog, vă rog, să facă este ca, dacă există un consum de energie de care se pot lipsi, dacă nu este absolut necesar să conducă maşina, atunci să nu o facă”, a spus el într-un interviu acordat postului public DR, citat de News.ro. Potrivit ministrului, economisirea energiei în perioada următoare ar avea două efecte pozitive atât pentru cetăţeni, cât şi pentru guvern.

„În primul rând, se va vedea în bugetul personal al fiecăruia, iar în al doilea rând ne va ajuta să ne folosim rezervele pe o perioadă mai lungă”, a spus Aagaard.

Avertismente similare au fost emise şi în alte ţări. În Marea Britanie, organizaţii din domeniul transportului, precum AA, le-au cerut şoferilor să reducă „călătoriile neesenţiale” şi să adopte un stil de condus care să economisească combustibil.

În Vietnam, Ministerul Industriei şi Comerţului a încurajat companiile să introducă munca la distanţă şi să reducă deplasările şi transporturile pentru a proteja securitatea energetică a ţării.

Guvernul din Filipine a introdus, de asemenea, temporar o săptămână de lucru de patru zile în unele instituţii ale executivului, pentru a economisi energie şi combustibil.

Temerile legate de creşterea preţului petrolului rămân ridicate, deoarece transportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz a fost aproape oprit din cauza riscului de atacuri iraniene asupra navelor comerciale.

Dacă blocajul persistă, ar putea urma un nou val de inflaţie, care ar creşte costul vieţii, de la carburanţi până la alimente.

Preţurile petrolului au urcat joi cu peste 8%, depăşind temporar pragul de 100 de dolari pe baril. Petrolul american West Texas Intermediate era în creştere cu aproximativ 4,6%, la 91 de dolari pe baril, iar cotaţia globală Brent se tranzacţiona cu aproape 5% mai sus, la aproximativ 96 de dolari pe baril.

Pentru a calma pieţele, Agenţia Internaţională pentru Energie a decis miercuri eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale celor 32 de state membre.

Agenţia a precizat că aceste rezerve vor fi puse pe piaţă într-un interval de timp stabilit în funcţie de necesităţile fiecărei ţări.

În paralel, Statele Unite au anunţat că vor elibera 172 de milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol, livrările urmând să înceapă săptămâna viitoare şi să se desfăşoare pe o perioadă de aproximativ 120 de zile.

