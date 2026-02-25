Live TV

O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie

Data actualizării: Data publicării:
bani dolari euro franci intinsi pe sarma cu carlige
Foto: Profimedia
„Pedeapsa pentru nuntă”, eliminată

Elveţia se pregăteşte să includă utilizarea numerarului în Constituţie, cu prilejul unui referendum care va fi organizat luna viitoare. Opinia publică din ţara cantoanelor sprijină existenţa în continuare a banilor fizici, în pofida trecerii pe scară largă la plăţile digitale.

Ideea are sprijinul a aproximativ 60% dintre alegători înaintea unui plebiscit care va avea loc pe 8 martie, arată două sondaje separate, realizate de postul de radio elveţian SRG şi grupul de presă Tamedia/20 Minuten, potrivit Bloomberg, preluată de Agerpres.

Elveţienii s-au diferenţiat mult timp faţă de alte ţări prin obsesia lor pentru numerar, deşi utilizarea acestuia a scăzut rapid în ultimul deceniu. În 2024, cardurile de debit au depăşit bancnotele şi monedele ca fiind cea mai utilizată metodă de plată, potrivit unui sondaj al Băncii Naţionale a Elveţiei.

În cadrul scrutinului de luna viitoare, alegătorii vor alege între o propunere înaintată de activiştii pentru utilizarea numerarului şi o propunere alternativă a guvernului.

Ambele implică includerea numerarului în Constituţie şi diferă doar prin detalii. Versiunea guvernamentală are un sprijin uşor mai mare.

„Pedeapsa pentru nuntă”, eliminată

Alegătorii se vor pronunţa şi asupra unei propuneri vizând eliminarea unei prevederi fiscale care dezavantajează cuplurile în care ambii soţi au venituri, denumită popular „pedeapsa pentru nuntă”.

După ce primele sondaje au arătat că întreaga populaţie este în favoarea acestei propuneri, sprijinul s-a mutat acum doar către partidele de stânga şi liberale. Sprijinul a scăzut la puţin peste 50%, arată sondajele.

În prezent, sistemul fiscal elveţian favorizează cuplurile în care unul dintre parteneri, adesea soţul, câştigă semnificativ mai mult decât celălalt sau în care lucrează doar un partener.

Pe de altă parte, povara cuplurilor care câştigă salarii similare creşte adesea atunci când se căsătoresc, deoarece acestea sunt evaluate pe baza veniturilor lor combinate. Acest lucru afectează aproximativ 670.000 de cupluri.

Elveţienii vor vota, de asemenea, asupra unei propuneri de reducere a taxelor care finanţează postul public de radio şi de creştere a cheltuielilor pentru combaterea schimbărilor climatice. Sondajele arată că, cel mai probabil, ambele vor fi respinse.

Editor : B.P.

