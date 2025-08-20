Olanda va trimite 300 de soldați cu sisteme Patriot în Polonia pentru a proteja livrările de arme către Ucraina

O unitate formată din 300 de soldați olandezi, împreună cu două sisteme de apărare aeriană Patriot și complexe anti-drone, se vor îndrepta spre Polonia pentru a proteja livrările de echipament militar către Ucraina de atacurile rusești.

Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de NOS, iar relocarea trupelor va avea loc începând cu 1 decembrie.

Aceste sisteme de apărare aeriană nu sunt destinate respingerii atacurilor asupra teritoriului ucrainean.

Ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a declarat că desfășurarea are ca scop protejarea flancului estic al NATO, care servește ca un centru militar cheie pentru sprijinirea Ucrainei, precum și descurajarea Rusiei.

Misiunea olandeză va dura cel puțin până la sfârșitul lunii mai.

Se menționează că, atunci când cele două sisteme Patriot vor fi desfășurate temporar în Polonia, unul va rămâne în Olanda, ceea ce va permite menținerea securității naționale.

Ministrul a adăugat, de asemenea, că activitățile NATO în Polonia și descurajarea Rusiei contribuie la protecția Olandei.

Anterior, Olanda a acceptat să desfășoare avioane de vânătoare F-35 în Polonia, care vor controla spațiul aerian al NATO împreună cu colegii lor norvegieni în perioada 1 septembrie - 1 decembrie.

