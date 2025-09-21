„Până când datoria ne va despărți”. Tinerele cupluri din Cecenia aleg „divorțurile fictive” pentru a scăpa de sărăcie. Cum funcționează

În Cecenia, un număr tot mai mare de cupluri divorțează oficial, dar continuă să locuiască împreună - o strategie pentru a beneficia de alocații pentru copii, într-o regiune în care locurile de muncă sunt rare, salariile sunt printre cele mai mici din Rusia, iar familiile se luptă să supraviețuiască. Oficialii au condamnat această practică, considerând-o atât o amenințare la adresa „valorilor tradiționale”, cât și o povară pentru bugetul public. Însă, pentru multe familii, a devenit o chestiune de supraviețuire, arată, într-un reportaj, jurnaliștii Meduza.

În Cecenia, oficialii își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea numărului de „divorțuri false” - separări fictive aranjate de cupluri pentru a beneficia de alocații pentru copii.

La o recentă reuniune a Ministerului Finanțelor al republicii, oficialii au avertizat că această practică nu numai că subminează „normele sociale și valorile familiale”, dar și reprezintă o „sarcină suplimentară pentru buget”. Ministerul s-a angajat să elaboreze un plan pentru protejarea structurilor familiale „tradiționale” și reducerea costurilor, fără a oferi însă detalii cu privire la ceea ce ar putea implica acest lucru.

Pentru multe familii cecene, alocațiile sunt o salvare. Regiunea are una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului din Rusia, iar situația economică face ca gospodăriile să întâmpine dificultăți mari în a-și acoperi cheltuielile. Statul aprobă alocații numai pentru gospodăriile cu venituri sub un prag strict. Dacă chiar și unul dintre soți câștigă puțin peste minimul de subzistență, familia poate fi respinsă.

Măsuri disperate

În urmă cu doi ani, Fatima l-a convins pe soțul ei să depună cererea de divorț, astfel încât să poată beneficia de prestații suplimentare. Cuplul are cinci copii. El câștigă 30.000 de ruble (n.r. aproximativ 360 de dolari) pe lună, iar ea câștigă 24.000 (n.r. aproximativ 290 de dolari). Familia avea mare nevoie de bani, însă veniturile lor depășeau pragul stabilit, a explicat ea.

„De fiecare dată când am depus cererea, am fost refuzați”, a declarat ea pentru Kavkaz Realii. Momentul decisiv a venit după moartea unuia dintre copiii ei, care avea o dizabilitate. Pierderea lui a însemnat și pierderea unei alocații substanțiale acordată pentru dizabilitate.

Nu m-am gândit niciodată că voi fi de acord cu așa ceva. Dar când copilul meu mijlociu a murit, am pierdut aproape tot venitul nostru. Soțul meu câștigă puțin peste salariul minim, așa că nu ne-am calificat. Am decis să depun actele de divorț, doar pentru a-mi întreține copiii mai mici.

Fatima a spus că a făcut acest pas din disperare și, de fiecare dată când primește o plată în contul ei, este cuprinsă de anxietate că autoritățile o vor obliga să o returneze - sau o vor acuza de o infracțiune.

Satsita a făcut aceeași alegere.

Avem doi copii și am divorțat pentru că era singura modalitate prin care puteam să mă calific - cea ca mamă singură. Ce altceva poți face? Statul sprijină mamele singure, dar nu și familiile complete. Îi împing pe oameni ca mine să mintă.

În Cecenia, familiile cu copii până la 17 ani pot beneficia de o alocație lunară pentru copii. Plățile sunt legate de venitul gospodăriei și pot ajunge la 50, 75 sau 100% din minimul regional de subzistență. În practică, aceasta variază între 7.195 și 14.390 ruble (n.r. 87-174 dolari) per copil. În același timp, republica se situează aproape de ultimul loc, la nivel național, în ceea ce privește creșterea salariilor. Lefurile sunt semnificativ mai mici decât în regiunile învecinate - doar Ingușetia se situează mai jos - și de trei ori mai mici decât media națională.

Cinci republici din Caucazul de Nord se află pe ultimul loc în clasamentul rus al bunăstării gospodăriilor. Chiar și atunci când ambii părinți lucrează și câștigă salariul mediu, o familie cu doi copii ajunge, de obicei, în deficit după ce acoperă cheltuielile de bază, cum ar fi alimentele, utilitățile, îmbrăcămintea și transportul. Singura modalitate de a supraviețui este să se îndatoreze sau să se bazeze pe ajutorul din exterior.

Ruslan și Larisa sunt „divorțați” oficial de cinci ani. În acest timp, au avut gemeni și, datorită beneficiilor suplimentare, au reușit să-și termine casa. „Amândoi am muncit și ne-am străduit, dar după ce plăteam chiria și cumpăram alimente, nu mai rămânea nimic”, a spus Larisa. Părinții religioși ai soțului ei s-au opus inițial acestei decizii, considerând-o un păcat, dar cuplul a văzut-o ca singura modalitate de a supraviețui.

„Cunosc cel puțin alte două cupluri care au făcut același lucru”, a adăugat ea. „Au divorțat pe hârtie, dar încă locuiesc împreună și își cresc copiii. Și pentru ei, acest lucru a făcut o mare diferență. Li s-a refuzat în repetate rânduri beneficiul complet pentru trei copii doar pentru că venitul lor era puțin peste minimul necesar. După divorț, au depus din nou cererea și au fost aprobați. Acei bani în plus au fost un ajutor real pentru familia lor”.

„Oamenii obișnuiți nu au de ales”

Economistul David Georgiev a declarat pentru Kavkaz Realii că sistemul politic din Cecenia oglindește cel al Rusiei în ansamblu, dar servește și ca exemplu clasic de concentrare a puterii în mâinile unui cerc restrâns de persoane apropiate liderului republicii.

„Oamenii obișnuiți, desigur, nu au altă opțiune decât să găsească orice modalitate posibilă de a-și întreține familiile, mai ales având în vedere tradițiile locale - familii numeroase, rude îndepărtate și așa mai departe”, a spus el. „Pe hârtie, divorțurile false și beneficiile pe care le aduc sunt o infracțiune. Dar la fel sunt și restricțiile care împiedică oamenii să ocupe funcții publice, să aibă oportunități de afaceri și să practice alte profesii. Dacă ne luăm după litera legii, atunci da, totul ar trebui să fie legal și corect. Dar ce importanță are legea în acest caz?”

Georgiev a susținut că oamenii sunt obligați să trăiască în condiții inegale și discriminatorii și că încearcă pur și simplu să supraviețuiască. El a menționat donațiile cvasi-obligatorii către fundația condusă de Aimani Kadîrova, soția defunctului lider cecen Akhmad Kadîrov (n.r. și mama actualului lider Ramzan Kadîrov).

„Aceste contribuții nu au nimic de-a face cu bugetele gospodăriilor cecenilor obișnuiți. Și totuși, banii sunt în continuare colectați, ca un fel de zeciuială regională. În orice altă parte, acest lucru ar fi de neconceput. Nu m-ar surprinde dacă o campanie împotriva „divorțurilor fictive” s-ar reduce în cele din urmă la a decide care dintre „bătrânii respectați” va supraveghea contribuțiile la fundație”, a spus el.

Poză cu caracter ilustrativ. Sursa: Profimedia

Un sociolog cecen, care a cerut să rămână anonim din cauza legilor represive ale Rusiei, a fost de acord că cauza principală a divorțurilor fictive este sărăcia. Cu una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului din țară, a spus femeia, familiile sunt împinse către scheme care ocolesc regulile.

„Poziția oficială este că este vorba despre protejarea „valorilor familiale”, despre a arăta că statul apără tradiția”, a explicat ea. „Implicarea muftiatului în acest proces arată că autoritățile nu se bazează doar pe lege, ci și pe religie, pentru a crește presiunea. Și nu este prima dată în Cecenia când instituțiile religioase sunt implicate în ceea ce sunt de fapt probleme sociale și economice. Este o invadare a vieții private”.

În același timp, sociologul s-a întrebat dacă cooperarea dintre oficiul stării civile și muftiat ar putea realmente să limiteze această practică. Ea a susținut că necesitatea economică este mai puternică decât presiunea morală: cuplurile pot oricând să divorțeze într-o altă regiune, să încheie acorduri neoficiale sau să apeleze la intermediari corupți.

În schimb, ea a sugerat că există modalități alternative de a sprijini familiile fără a le încălca viața privată:

Extinderea ajutorului destinat familiilor cu venituri mici, indiferent de starea civilă.

Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul femeilor, oferirea de formare profesională, crearea de programe de ocupare a forței de muncă.

Creșterea transparenței și echității beneficiilor, astfel încât ajutorul să ajungă acolo unde este cu adevărat necesar.

Dezvoltarea opțiunilor de îngrijire a copiilor, astfel încât femeile să poată concilia viața de familie cu cea profesională.

Soluțiile ar trebui să vină din domeniul economic și al garanțiilor sociale, nu din control și presiune morală. Ea a avertizat că, bazându-se pe supraveghere și coerciune, autoritățile nu rezolvă problema sărăciei, ci o împing și mai mult în subteran. „Oamenii vor continua să caute lacune, iar încrederea în instituții se va eroda și mai mult”, a concluzionat sociologul.

