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Scandal în Mercosur după acordul comercial încheiat cu UE: „Condiţiile nu sunt egale pentru toată lumea”

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Președintele Paraguayului, Santiago Pena (C), participă la cea de-a 68-a reuniune la nivel înalt a șefilor de stat din Mercosur, la sediul Conmebol din Luque, Paraguay, pe 30 iunie 2026. Foto: Profimedia
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Cea de-a 68-a reuniune la nivel înalt a şefilor de stat din Mercosur a scos la iveală, marţi, în Paraguay, divergenţele dintre membrii săi cu privire la punerea în aplicare a acordului comercial cu Uniunea Europeană, relatează AFP.

Preşedintele paraguayan, Santiago Peña, gazda summitului şi însărcinat cu predarea preşedinţiei blocului către Uruguay, a deschis summitul cu o critică severă la adresa „asimetriilor” interne ale Mercosur.

„Condiţiile nu sunt egale pentru toată lumea; nu avem nici aceeaşi piaţă, nici aceleaşi industrii, nici aceeaşi logistică”, a subliniat el în deschiderea summitului de la Luque, în suburbiile oraşului Asunción, scrie News.ro.

La 35 de ani de la înfiinţarea Mercosur, în 1991, Santiago Peña a cerut „rezultate concrete” pentru a corecta ceea ce el consideră a fi dezechilibre „cu un gust amar” în acordul semnat în ianuarie cu UE, care urmează să fie ratificat.

„Ce rost are să negociem cu Europa dacă accesul la noi pieţe nu serveşte la dezvoltarea celor care nu sunt încă dezvoltate?”, a declarat Santiago Peña, referindu-se la repartizarea între ţările Mercosur a exporturilor către UE. Santiago Peña consideră că „este o chestiune de dreptate”.

„Un Mercosur fără imparţialitate nu este deloc un bloc fraternal”, s-a plâns el. „Vrem oare un Mercosur în care cel mai puternic îi calcă în picioare pe cei mai slabi?”, şi-a întrebat Santiago Peña omologii.

UE oferă contingente de import însoţite de avantaje vamale, pe care Mercosur le repartizează între membrii săi. „Dacă Mercosur doreşte să fie credibil în exterior, trebuie mai întâi să fie echitabil în interior”, a arătat preşedintele Paraguayului.

Editor : B.E.

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