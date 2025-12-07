Paul McCartney se opune planului UE de a interzice denumirile „burger vegetal” și „cârnați vegani”

Paul McCartney s-a alăturat parlamentarilor britanici care cer Bruxellesului să renunțe la planul de a interzice folosirea unor denumiri precum „burger vegetal” sau „cârnați vegani” pentru produsele pe bază de plante. Muzicianul avertizează că interdicția ar crea confuzie inutilă și ar submina eforturile de promovare a alimentației sustenabile, scrie Politico.

Proiectul de lege al UE ar interzice producătorilor de alimente să folosească etichete precum „burger vegeta” sau „cârnați vegani” pentru produse pe bază de plante sau obținute în laborator.

„A preciza că burgerii sau cârnații sunt pe bază de plante, vegetali sau vegani, ar trebui să fie suficient pentru ca oamenii raționali să înțeleagă ce mănâncă”, a declarat fostul membru Beatles, vegetarian din 1975, pentru The Times of London. „Acest lucru încurajează, de asemenea, atitudini esențiale pentru sănătatea noastră și a planetei.”

Interdicția propusă de UE „ar putea crea mai multă confuzie” și „ar submina creșterea economică, obiectivele de sustenabilitate și chiar agenda de simplificare a UE”, au scris opt parlamentari britanici, inclusiv Jeremy Corbyn, într-o scrisoare adresată Bruxellesului. Documentul include și sprijinul familiei McCartney, care deține o afacere cu produse și rețete vegetariene.

Interdicția în discuție provine dintr-un amendament introdus de eurodeputata franceză de centru-dreapta Céline Imart într-o legislație menită să reformeze regulile agricole ale UE. Printre reformele propuse se numără modul în care fermierii semnează contracte cu achizitorii, alături de alte prevederi tehnice.

Interdicția propusă divizează eurodeputații

Proiectul legislativ se află în prezent în negocieri cu Consiliul UE, care reprezintă guvernele statelor membre. Normele propuse vor deveni lege dacă și când eurodeputații și Consiliul vor ajunge la o versiune finală a actului.

Parlamentarii britanici se tem că interdicția, dacă va fi menținută, ar putea afecta și supermarketurile din Regatul Unit, deoarece piețele și companiile europene sunt strâns interconectate.

Modificările lui Imart, concepute inițial ca un gest de respect față de fermierii francezi pe care îi reprezintă, au divizat chiar și eurodeputații din propriul ei grup, Partidul Popular European.

„O friptură nu este doar o formă”, a declarat Imart pentru POLITICO într-un interviu luna trecută. „Oamenii mănâncă carne încă din neolitic. Aceste denumiri au o moștenire. Ele aparțin fermierilor.”

Limitarea etichetelor pentru producătorii de alimente vegetale îi va ajuta pe cumpărători să facă diferența dintre un burger adevărat și o chiftea pe bază de plante, susține Imart, în ciuda anilor de sondaje europene care arată că majoritatea consumatorilor înțeleg deja diferența.

Parlamentarii britanici invocă și ei cercetări în scrisoarea lor, precizând că europenii „înțeleg și susțin covârșitor denumirile actuale”, precum „burger vegetarian”.

