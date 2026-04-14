Peter Magyar sugerează că limitarea numărului de mandate de premier prin Constituție i se va aplica și lui Viktor Orban

Colaj: Viktor Orbán și Péter Magyar. Surse foto: Profimedia Images

Noul guvern al Ungariei intenționează să introducă amendamente la Constituție care să interzică ocuparea funcției de prim-ministru pentru mai mult de două mandate. Acest lucru a fost declarat de Péter Magyar, liderul partidului „Tisa”, care a câștigat alegerile parlamentare, în exclusivitate pentru publicația maghiară 444

„Vom stabili o limită de două mandate, ceea ce în Ungaria va însemna opt ani în funcția de prim-ministru… Nu vor exista excepții pentru nimeni, inclusiv pentru mine”, a spus el, întrebat fiind despre riscul ca Viktor Orban să revină la putere peste patru ani. 

Potrivit lui Magyar, amendamentele sunt necesare „în scopul consolidării democrației”. Deoarece liderul partidului învins „Fidesz”, Viktor Orban, a fost prim-ministru în total 20 de ani, el nu va mai putea ocupa această funcție. În același timp, Magyar a subliniat că, pentru schimbări globale în Ungaria, va fi necesar, de asemenea, să se elimine „marionetele sistemului”, printre care îl include, printre alții, pe președintele Tamás Szujók. Magyar l-a îndemnat din nou să demisioneze, menționând că „cetățenii țării au votat pentru asta”.

De asemenea, viitorul premier a promis să combată corupția, declarând, printre altele, că intenționează să adere Ungaria la Parchetul European, lucru care a fost blocat anterior de guvern. Potrivit acestuia, acest lucru este necesar pentru restabilirea accesului la finanțarea europeană, inclusiv la cele 35 de miliarde de euro înghețate de UE din cauza refuzului lui Orbán de a reforma sistemul judiciar și serviciile de securitate, precum și de a schimba conducerea celor mai mari întreprinderi controlate de stat.

În plus, acest lucru va deschide calea către anchete privind modul în care autoritățile maghiare au cheltuit fondurile UE în ultimii ani, scria Euractiv. Potrivit opoziției, peste 28 de miliarde de euro au fost acordate, în cadrul licitațiilor publice, în ultimii 15 ani unor companii legate de prietenii și rudele fostului lider. Unul dintre cele mai bogate cupluri din Ungaria – fiica lui Orbán și ginerele său, István Tiborcz, care deține un imperiu în domeniul imobiliar și al hotelier – a părăsit deja țara. Cuplul s-a mutat la New York, invocând o „decizie de familie”.

Înaintea alegerilor, Orbán și ministrul său de externe, Péter Szijjártó, au fost implicați într-un scandal legat de Kremlin. În ultimele săptămâni s-a aflat că șeful Ministerului Afacerilor Externe al Ungariei a ținut legătura telefonică în mod regulat cu omologul său rus, Serghei Lavrov, și i-a relatat acestuia ce s-a discutat la reuniunile miniștrilor din țările UE, precum și că a îndeplinit cererile acestuia privind ridicarea sancțiunilor împotriva oligarhilor.

Orban însuși, într-o conversație din octombrie cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a jurat prietenie și a promis să ajute cu tot ce poate, numindu-se „șoricelul” din basmul pentru copii, care îl ajută pe „leu”.

Acest lucru a afectat ratingul actualei puteri. Drept urmare, partidul lui Magyar a obținut 138 din cele 199 de locuri din parlament, ceea ce i-a asigurat majoritatea constituțională și dreptul de a propune amendamente la legea fundamentală a țării. „Fidesz”, împreună cu partenerul său minoritar – Partidul Popular Creștin-Democrat – a obținut 38,4% din voturi, rămânând cu 55 de mandate. Orbán a recunoscut înfrângerea, dar a promis că „nu va renunța”.

