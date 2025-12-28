Live TV

Zidul polonez antidrone ar putea fi operațional în șase luni, „poate chiar mai repede". Suma uriașă investită în acest proiect

Graniță Polonia
Polonia a închis granița cu Belarus. Foto: Profimedia

Polonia intenționează să finalizeze noi fortificații anti-drone de-a lungul frontierei sale estice în doi ani, a declarat un ministru adjunct al apărării, după ceea ce el a descris ca fiind incursiuni repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez.

„Ne așteptăm ca primele capacități ale sistemului să fie disponibile în aproximativ șase luni, poate chiar mai devreme. Iar sistemul complet va fi finalizat în 24 de luni”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, pentru ziarul britanic The Guardian.

Proiectul, care costă peste 2 miliarde de euro, va integra noi sisteme de apărare aeriană într-o linie mai veche de fortificații de frontieră construite în urmă cu aproximativ un deceniu, potrivit lui Tomczyk.

El a spus că sistemele de apărare stratificate vor include mitraliere, tunuri, rachete și sisteme de bruiaj al dronelor, adăugând că „unele dintre acestea sunt destinate utilizării numai în condiții extreme sau de război”.

Peste o duzină de drone rusești suspecte au intrat în spațiul aerian polonez în septembrie, determinând avioanele poloneze și NATO să doboare unele dintre ele, provocând pagube clădirilor.

Ministrul de externe Radosław Sikorski a declarat la momentul respectiv că incidentul a fost o încercare a Rusiei „de a ne testa fără a declanșa un război”.

Tomczyk a declarat că cea mai mare parte a finanțării pentru zidul anti-drone va proveni din surse europene în cadrul programului de împrumuturi pentru apărare SAFE, cu contribuții suplimentare din bugetul de stat.

Polonia își fortifică, de asemenea, granițele cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad în cadrul unui proiect cunoscut sub numele de Scutul de Est, care are ca scop descurajarea unei potențiale invazii rusești în viitor.

 

 

