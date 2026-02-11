Live TV

Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul liderului de la Varșovia

Data publicării:
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, premierul Poloniei

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra "riscului real" ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne provocate de confruntările sale cu preşedintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final ar putea duce la "destabilizarea" Europei.

"În fond, există un risc real -şi vorbesc despre fapte, nu despre presupuneri- ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană", a declarat prim-ministrul polonez într-o conferinţă de presă la Varşovia după o şedinţă a Consiliului de Miniştri, transmite EFE, potrivit Agerpres.

"Confruntarea politică inutilă, lipsită de sens şi dăunătoare dintre guvern şi preşedinţie" nu este doar "stupiditate sau rea voinţă", ci "o încercare de a destabiliza întreaga Europă, o încercare de a limita rolul Poloniei în Uniunea Europeană", a subliniat Donald Tusk.

Prin aceste declaraţii, Tusk se referea la criticile opoziţiei la adresa fondurilor europene de apărare SAFE, pe care liderii principalului partid de opoziţie, Lege şi Justiţie, le consideră "o escrocherie uriaşă care leagă achiziţiile militare de industria germană şi franceză".

Potrivit lui Mariusz Blaszczak, titular la Ministerul Apărării în perioada în care partidul Lege şi Justiţie era la putere, aceste achiziţii generează "datorii greu de plătit şi sunt lipsite de transparenţă".

Tusk a subliniat că opoziţia, atât cea din partea partidului Lege şi Justiţie, cât şi cea a preşedintelui Karol Nawrocki, aliniat ideologic cu acest partid ultraconservator, "reprezintă o ameninţare directă la adresa securităţii naţionale şi a stabilităţii ţării".

Nawrocki, a cărui semnătură este esenţială pentru aprobarea aderării Poloniei la programul SAFE, şi-a manifestat opoziţia faţă de programul Bruxellesului de împrumuturi pentru apărare, calificându-l drept un "un colac de salvare pentru economia germană", şi a spus că o parte semnificativă a achiziţiilor de arme efectuate cu bani europeni "sfârşesc prin a ajunge în mâini străine".

Dacă preşedintele polonez îşi impune veto-ul asupra aderării la SAFE, aşa cum a făcut în trecut cu legi importante privind apărarea, cum ar fi o lege privind securitatea cibernetică, parlamentul ar putea să-l anuleze cu trei cincimi din voturi (276), dar coaliţia lui Tusk nu are suficiente locuri (248) pentru aceasta.

La rândul său, ministrul apărării din partea coaliţiei lui Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, a apărat miercuri urgenţa acestor fonduri europene şi a insistat că bugetul de stat este insuficient pentru a acoperi nevoile de modernizare a armatei.

În ceea ce priveşte povara financiară, Kosiniak-Kamysz a declarat că este "sigur" că în viitor UE va decide să şteargă o parte din datoriile pentru creditele acordate în cadrul programului SAFE.

