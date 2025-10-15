Pregătirea pentru „câmpurile de luptă de mâine”: când va fi gata UE pentru un război cu Rusia

Până în 2030, țările UE trebuie să fie pregătite pentru un război, potrivit unui plan militar care va fi prezentat joi de Comisia Europeană și care a fost consultat de Politico.

„Până în 2030, Europa are nevoie de o poziție de apărare suficient de puternică pentru a-și descuraja în mod credibil adversarii, precum și pentru a răspunde la orice agresiuni”, se arată în proiectul planului, care va fi discutat de miniștrii apărării miercuri seara, înainte de a fi prezentat Colegiului comisarilor joi. Planul va fi prezentat liderilor UE săptămâna viitoare.

Foaia de parcurs privind pregătirea în domeniul apărării pentru 2030 este un semn al rolului tot mai important al UE în domeniul militar, o reacție la războiul declanșat de președintele rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei și la angajamentul neclar al președintelui american Donald Trump față de securitatea europeană.

„O Rusie militarizată reprezintă o amenințare persistentă la adresa securității europene în viitorul previzibil ”, se arată în acest document, despre care a relatat pentru prima dată agenția Bloomberg.

Prioritățile

În vreme ce țările UE își măresc rapid bugetele de apărare, o mare parte din aceste cheltuieli „rămân în mod copleșitor naționale, ceea ce duce la fragmentare, la creșterea costurilor și la lipsa de interoperabilitate”, se arată în documentul de 16 pagini.

Organismul executiv al UE îndeamnă capitalele să achiziționeze arme în comun și vrea ca până la sfârșitul anului 2027 cel puțin 40 % din achizițiile din domeniul apărării să fie contracte comune, față de mai puțin de o cincime în prezent. Foaia de parcurs stabilește, de asemenea, obiective pentru ca până în 2028 cel puțin 55 % din achizițiile de arme să provină de la companii din UE și Ucraina, iar până în 2030 cel puțin 60 %.

Documentul prezintă punct cu punct o serie de priorități.

Unul dintre obiectivele principale este acela de a acoperi lacunele UE în nouă domenii: apărarea aeriană și antirachetă, mijloace de sprijin, mobilitate militară, sisteme de artilerie, inteligență artificială și cibernetică, rachete și muniție, drone și antidrone, luptă terestră și maritimă. Planul menționează, de asemenea, domenii precum pregătirea pentru apărare și rolul Ucrainei, care ar fi puternic înarmată și sprijinită pentru a descuraja agresiunea rusă.

De asemenea, include calendarul pentru trei proiecte-cheie: Eastern Flank Watch, care va integra sistemele de apărare terestră cu sistemele de apărare aeriană și de combatere a dronelor, precum și „European Drone Wall” (Zidul european împotriva dronelor), propus recent de Comisie pentru a proteja mai bine țările din est; European Air Shield (Scutul aerian european), pentru a crea un sistem de apărare aeriană cu mai multe niveluri; și Defence Space Shield (Scutul spațial de apărare), pentru a proteja resursele spațiale ale blocului.

Comisia speră că liderii UE vor aproba aceste trei proiecte până la sfârșitul anului.

Pentru a fi gata până în 2030, conform proiectului de foaie de parcurs, proiectele din toate domeniile prioritare ar trebui lansate în prima jumătate a anului 2026. Până la sfârșitul anului 2028, proiectele, contractele și finanțarea ar trebui să fie puse la punct pentru a aborda cele mai urgente lacune.

Comisia vrea, de asemenea, să stabilească creșterea capacității industriale necesare pentru a acoperi deficitul și să identifice riscurile și blocajele din lanțul de aprovizionare cu materii prime esențiale. Acest lucru ar putea fi controversat, întrucât industria europeană a fost întotdeauna reticentă în a împărtăși prea multe informații despre producție și lanțurile de aprovizionare cu Bruxelles.

Găsirea banilor

Conform documentului, UE va contribui cu până la 800 de miliarde de euro pentru cheltuieli în domeniul apărării, inclusiv programul SAFE de împrumuturi pentru achiziționarea de armament în valoare de 150 de miliarde de euro, Programul industrial european de apărare în valoare de 1,5 miliarde de euro – care se află încă în negociere –, Fondul european de apărare și, după ce va fi adoptat în 2027, următorul buget multianual al blocului.

Documentul subliniază că țările vor păstra controlul, accentuând faptul că „statele membre sunt și vor rămâne suverane în ceea ce privește apărarea națională”. În ciuda limbajului prudent, unele țări membre se opun unui rol mai important al UE în domeniul apărării, care este în mod tradițional rezervat guvernelor naționale.

De asemenea, proiectul insistă asupra faptului că UE va fi în strânsă legătură cu NATO. Alianța și unele capitale naționale sunt îngrijorate de faptul că Bruxelles-ul ar putea crea o structură de apărare paralelă, care ar complica planurile de război, în loc să se integreze fără probleme în NATO.

Obiectivul este de a permite UE să devină mai independentă într-o lume mult mai periculoasă.

„Statele autoritare încearcă din ce în ce mai mult să se amestece în societățile și economiile noastre”, se arată în proiect. „Aliații și partenerii tradiționali își schimbă, de asemenea, atenția către alte regiuni ale lumii. Poziția și capacitățile de apărare ale Europei trebuie să fie pregătite pentru câmpurile de luptă de mâine.”

