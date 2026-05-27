Premierul bulgar Rumen Radev pune presiune pe UE: „Strategia privind Ucraina trebuie regândită”. Ce spune despre negocierile cu Rusia

Prim-ministrul bulgar Rumen Radev consideră că Europa este în întârziere în eforturile sale de a începe negocieri cu Rusia şi trebuie să facă o reevaluare foarte rapidă a strategiei sale şi a abordării conflictului cu Ucraina. Urmărirea unei strategii de „pace prin putere” şi încercările de a obţine o „victorie convenţională asupra celei mai mari puteri nucleare” prezintă un risc de escaladare periculoasă a războiului din Ucraina, a declarat Radev jurnaliştilor la Paris miercuri, înainte de a se întâlni cu preşedintele francez Emmanuel Macron, anunță BTA, citată de Agerpres.



„O idee foarte târzie. Extrem de târzie”, a spus Radev, referindu-se la planurile Europei de negocieri. „Mă voi bucura dacă Europa va fi în sfârşit de acord să înceapă negocieri cu Rusia. Nu doar să înceapă. Europa ar fi trebuit să conducă aceste negocieri”, a spus prim-ministrul în răspuns la o întrebare legată de faptul dacă un lider european ar trebui să îşi asume un rol în discuţiile cu Moscova.



„Ceea ce mă îngrijorează este strădania Europei de a obţine o victorie convenţională asupra celei mai mari puteri nucleare, fără a avea capacitatea de a intercepta şi contracara armele hipersonice moderne ale Rusiei. Acesta este un risc serios”, a adăugat Radev.



Prim-ministrul bulgar a avertizat asupra pericolului escaladării nucleare. „Când vorbim despre o umbrelă nucleară, trebuie să ne dăm seama că ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile şi dorinţa cu orice preţ de a avea pace prin forţă ar putea duce la o escaladare nucleară. Suntem deja foarte aproape de aceasta, iar Europa trebuie să facă o reevaluare foarte rapidă a strategiei şi abordării sale faţă de acest conflict”, a spus el.



Radev a subliniat că Bulgaria a oferit până acum sprijin politic, umanitar, diplomatic şi militar Ucrainei, dar a menţionat că, în noul mediu de securitate, Sofia trebuie să fie precaută în ceea ce priveşte viitoarele angajamente financiare şi militare. „Bulgaria are un interes, iar prima obligaţie a guvernului nostru este să garanteze nivelul de trai şi securitatea cetăţenilor bulgari. Abia atunci ne putem gândi la alocarea de bani în acest scop”, a spus el.



Referitor la informaţiile conform cărora Franţa discută modificări ale doctrinei sale nucleare şi opţiuni pentru antrenament comun cu aliaţii, prim-ministrul a declarat că Bulgaria nu a primit o invitaţie de participare. Potrivit lui, cel mai important lucru este ca diplomaţia să fie restabilită ca instrument principal pentru rezolvarea conflictului Rusia-Ucraina.

