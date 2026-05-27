Live TV

Premierul bulgar Rumen Radev pune presiune pe UE: „Strategia privind Ucraina trebuie regândită”. Ce spune despre negocierile cu Rusia

Data publicării:
Președintele Bulgariei, Rumen Radev
Rumen Radev. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul bulgar Rumen Radev consideră că Europa este în întârziere în eforturile sale de a începe negocieri cu Rusia şi trebuie să facă o reevaluare foarte rapidă a strategiei sale şi a abordării conflictului cu Ucraina. Urmărirea unei strategii de „pace prin putere” şi încercările de a obţine o „victorie convenţională asupra celei mai mari puteri nucleare” prezintă un risc de escaladare periculoasă a războiului din Ucraina, a declarat Radev jurnaliştilor la Paris miercuri, înainte de a se întâlni cu preşedintele francez Emmanuel Macron, anunță BTA, citată de Agerpres.

„O idee foarte târzie. Extrem de târzie”, a spus Radev, referindu-se la planurile Europei de negocieri. „Mă voi bucura dacă Europa va fi în sfârşit de acord să înceapă negocieri cu Rusia. Nu doar să înceapă. Europa ar fi trebuit să conducă aceste negocieri”, a spus prim-ministrul în răspuns la o întrebare legată de faptul dacă un lider european ar trebui să îşi asume un rol în discuţiile cu Moscova.

„Ceea ce mă îngrijorează este strădania Europei de a obţine o victorie convenţională asupra celei mai mari puteri nucleare, fără a avea capacitatea de a intercepta şi contracara armele hipersonice moderne ale Rusiei. Acesta este un risc serios”, a adăugat Radev.

Prim-ministrul bulgar a avertizat asupra pericolului escaladării nucleare. „Când vorbim despre o umbrelă nucleară, trebuie să ne dăm seama că ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile şi dorinţa cu orice preţ de a avea pace prin forţă ar putea duce la o escaladare nucleară. Suntem deja foarte aproape de aceasta, iar Europa trebuie să facă o reevaluare foarte rapidă a strategiei şi abordării sale faţă de acest conflict”, a spus el.

Radev a subliniat că Bulgaria a oferit până acum sprijin politic, umanitar, diplomatic şi militar Ucrainei, dar a menţionat că, în noul mediu de securitate, Sofia trebuie să fie precaută în ceea ce priveşte viitoarele angajamente financiare şi militare. „Bulgaria are un interes, iar prima obligaţie a guvernului nostru este să garanteze nivelul de trai şi securitatea cetăţenilor bulgari. Abia atunci ne putem gândi la alocarea de bani în acest scop”, a spus el.

Referitor la informaţiile conform cărora Franţa discută modificări ale doctrinei sale nucleare şi opţiuni pentru antrenament comun cu aliaţii, prim-ministrul a declarat că Bulgaria nu a primit o invitaţie de participare. Potrivit lui, cel mai important lucru este ca diplomaţia să fie restabilită ca instrument principal pentru rezolvarea conflictului Rusia-Ucraina.

Citește și:

Balcanii, noii „parteneri dificili” ai Europei. Forțele populiste și eurosceptice din Bulgaria și România stârnesc îngrijorări

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Avertizare meteo de furtuni.
2
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
3
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Dmitri Medvedev
5
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Comisia Europeană. Foto Profimedia
Balcanii, noii „parteneri dificili” ai Europei. Forțele populiste și eurosceptice din Bulgaria și România stârnesc îngrijorări
Racheta Oreşnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus şi este echipată cu şase focoase
Alertă lansată de Zelenski: Rusia ar pregăti un atac major cu racheta hipersonică Oreșnik. Unde ar urma să lovească
B-52 Stratofortress
Noul premier al Bulgariei este de acord cu prelungirea desfăşurării avioanelor militare americane pe aeroportul din Sofia
Președintele Bulgariei, Rumen Radev
Preşedinta Bulgariei a anunțat că Rumen Radev va forma noul guvern de la Sofia
Rumen Radev și Vladimir Putin
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu devină noul „cal troian” al lui Vladimir Putin
Recomandările redacţiei
colaj poarta focsani 2
NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem...
Alexander Stubb
Președintele Finlandei, avertisment dur legat de politica lui Trump...
ministrul educatiei
Cum explică ministrul Educației momentul în care se uita la telefon...
Trump Ucraine
Scrisoare urgentă de la Volodimir Zelenski către Donald Trump: „Vă...
Ultimele știri
Condițiile puse de Ungaria pentru o întâlnire între Magyar și Zelenski
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile
Mărturiile unor iranieni după restabilirea accesului la internet: „M-am simțit ca un deținut eliberat după trei luni de închisoare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Predicție cutremurătoare pentru viitorul omenirii: Atac nuclear pe teritoriul SUA
Fanatik.ro
Dănuţ Lupu, dialog incendiar cu Gigi Mustaţă în războiul CSA – FCSB: “Voi nu sunteţi Steaua Bucureşti” / “A...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
„Trenul groazei” spre București: 150 de minute întârziere, pasageri abandonați fără informații. „Mi s-a făcut...
Adevărul
„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan și ce a spus despre partenera lui de viață: ”Nu credeam!”
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...