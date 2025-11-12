Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia respectă doar forța”

Președintele ceh Petr Pavel a avertizat că NATO trebuie să răspundă cu fermitate la incursiunile avioanelor sau dronelor rusești, afirmând că Moscova consideră reținerea ca pe o slăbiciune, nu ca pe o forță.

Într-un interviu acordat České Noviny, Pavel, fost președinte al Comitetului Militar al NATO, a declarat că Rusia testează apărarea aeriană a Alianței, sondând atât capacitățile individuale ale națiunilor, cât și coordonarea rețelei integrate de apărare aeriană a NATO.

Rușii testează modul în care funcționează sistemele de apărare aeriană ale fiecărei țări și modul în care reacționează sistemul integrat al NATO. Vor să vadă cât de hotărâți suntem să ne apărăm, a spus Pavel. El a reafirmat că Rusia respectă doar forța și hotărârea, nu prudența sau ezitarea.

„Din punctul de vedere al Rusiei, slăbiciunea nu merită altceva decât să fie zdrobită”, a adăugat el.

Amintindu-și mandatul la NATO, Pavel a citat încălcările repetate ale spațiului aerian al Turciei de către Rusia, care au culminat cu un incident din 2015, când forțele turce au doborât un avion de vânătoare rus după numeroase avertismente.

„A fost nevoie de aproximativ a zecea încălcare – o provocare deliberată fără echivoc – înainte ca turcii să-și piardă răbdarea și să doboare unul dintre avioanele rusești”, a spus Pavel. „Și apoi s-a oprit.”

